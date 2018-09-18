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Повышенная парусность
Под эгидой ВЭФ во Владивостоке завершились аж три парусные регаты
Спортивная программа четвертого Восточного экономического форума дополнилась сразу несколькими регатами. К уже традиционным для форума соревнованиям яхт в классе Platu 25 присоединились международная регата Far East Cup 2018 и первая Дальневосточная регата учебных парусников. Парад под парусом могли наблюдать не только гости ВЭФ, но и жители Владивостока.
В дни Восточного экономического форума состоялись соревнования яхт класса Platu 25, которые стали уже визитной карточкой делового мероприятия. В гонке за кубок фонда «Росконгресс» приняли участие 12 судов, названные в честь российских и зарубежных рок-групп. Гонщики стартовали из крупнейшего в городе яхт-клуба «Семь футов», а сама дистанция регаты была выстроена перед набережной кампуса ДВФУ, достаточно близко к берегу, и гости форума могли наблюдать за борьбой участников. Победителем соревнований была признана яхта «Алиса» под руководством капитана Владимира ЕРМАКОВА.
Также к форуму были приурочены и другие спортивные события. Так, к началу форума во Владивосток из китайского города Циндао на яхтах класса Beneteau First 40 прибыли участники международной регаты Far East Cup 2018. В соревнованиях приняли участие экипажи из Китая, Кореи, Франции, России. Маршрут гонки составил 1100 морских миль, и первой к финишу пришла яхта Seven Feet Team – с капитаном Ильей ЕРМАКОВЫМ.
Еще одним знаковым соревнованием под парусом стала первая в истории Дальнего Востока регата с участием учебных парусников. В ней приняли участие шесть морских красавиц из Южной Кореи, Индонезии и Японии, среди них были и знаменитые приморские парусники «Надежда» и «Паллада». Участники преодолели около 600 морских миль из корейского Йосу до Владивостока. Маршрут регаты проходил через Цусимский и Корейский проливы, а также Японское море. В результате напряженной гонки главный приз соревнований - большой кубок регаты достался паруснику «Надежда».
Завершил морские мероприятия ВЭФ парад парусников. Фрегаты величественно курсировали под полуостровом Песчаным. В мероприятии принимали участие «Паллада» и «Надежда», индонезийский парусник Bima Suci, японское судно Кaiwo Maru, корейский Koreana, японский Ami.
К ним присоединились прибывшие из Йосу приморские яхты «Пульсар» и «Командор Беринг». Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, праздник под парусом смогли наблюдать не только жители Владивостока, но и многочисленные туристы из других регионов России и стран АТР.
Наталья КОМИССАРОВА, фото Елены АБАШЕВОЙ.
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