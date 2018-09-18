Тайга наступает на Владивосток

Разнообразие даров природы придает осеннему празднику - Фестивалю тайги - особый гастрономический колорит

Команда фестиваля Taigafest и проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food приглашает приморцев и гостей края на очередной форум, который должен остаться в памяти необычайным фейерверком гастрономических и культурных событий в соответствии и с рекомендациями государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

Организаторы обратились к приморцам с таким душевным обращением:

«Тайга идёт в город! Второй ежегодный Фестиваль тайги пройдет во Владивостоке, Штыково и Хабаровске. С 29 сентября по 14 октября улицы и рестораны захватит настоящая тайга! И все – изысканные таежные блюда, познавательный лекторий, различные мастер-классы, семейные праздники и другие события - пройдут на нескольких разных площадках.

Уссурийская тайга так же парадоксальна, как характер местных жителей: здесь перемешаны юг и север, лианы и сосны, крапива и «приморский киви» - актинидия, а лоси живут рядом с дальневосточными леопардами. Но горожанам она кажется такой далёкой и неизвестной. Поэтому некоммерческая организация «Тихоокеанский туристический союз», ответственная за проект Pacific Russia Food, привезёт её в город!

Какая тайга на вкус? Уже сейчас шеф-повары ресторанов-участников разрабатывают уникальные таежные сеты. Это кулинарные творения из мяса диких животных – изюбря, оленя, косули, кабана и речной рыбы, блюда из дикоросов. Наш девиз: «Папоротник круче спаржи!» Будут горячие и холодные напитки на таежных ягодах, необычные десерты – мороженое из актинидии. Как это вам?! И можно будет отведать очень дикие соусы и таежные настойки, которые употребляют исключительно для здоровья.

В фестивальные дни таежные блюда будут подавать в пятнадцати ресторанах Владивостока и в нескольких ресторанах Хабаровска по единой цене. Какой – организаторы пока держат в секрете: магическое число будем угадывать вместе с теми, кто очарован волшебством леса, на сайте «Тихоокеанского туристического союза».

Какая тайга на ощупь? Это мы увидим и потрогаем вместе: в дни фестиваля пройдёт лекторий с интересными спикерами, которых подбирает команда TEDxVladivostok, ЗОЖно-ППшный мастер-класс и еще масса всего. А 13 октября в Арт-парке «Штыковские пруды» будет праздник и ярмарка таежных производителей.

Список участников фестиваля формируется и будет объявлен в ближайшее время. Фестиваль тайги, как и фестивали наваги, мидий и гребешка, является частью годового календаря событий дальневосточной кухни. Миссия фестиваля – призвать к ответственному освоению ресурсов Уссурийской тайги. При этом организаторы стремятся передать мысль, что тайга – это, в первую очередь, - источник ценных продуктов и ярких эмоций, а не только охраняемые заповедные места.

Рождается новый бренд

На вопросы, связанные с проведением очередного фестиваля Taigafest Деловой газете «Золотой Рог» ответила директор по развитию дестинации и спецпроектам Тихоокеанского туристического союза, руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна ЗАРЕЧНЕВА.

- Татьяна, как родилась идея приморского Фестиваля тайги? Кто стал его организатором, и кем поддерживается его проведение?

- Дальневосточная кухня – это необычайное сочетание даров моря и тайги, и в этом ее уникальность. Но если дары моря нам, городским жителям Приморья, знакомы и понятны, то продукты тайги – это зачастую терра инкогнита.

Фестиваль тайги возник из необходимости хорошо проработать таежное направление в нашей приморской гастрономии. И когда мы стали погружаться в эту тему, то стало понятно, что тайге в рамках гастрономии будет тесно. Поэтому Taigafest сейчас – это значительно больше, чем просто ресторанный фестиваль.

Этот праздничный марафон, как и фестивали зимней рыбы и мидий, проводится в рамках проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Тихоокеанского туристического союза. Основным принципом организации стал коллективный маркетинг – фонд фестиваля формируется за счет взносов участников и партнеров. Это пока очень маленький бюджет, но нам помогают такие же энтузиасты – это блогеры, медиа, сотрудники Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF), рестораторы, члены турсоюза.

ТИЦ ПК поддерживает развитие гастротуризма своими ресурсами. Непосредственный оператор фестиваля – агентство «Точно!», для которого Pacific Russia Food стала третьим общественным проектом наряду с «Открой Владивосток» и TEDxVladivostok.

- Почему в этом году фестиваль будет проходить совместно с Хабаровском? Известно, что другие таежные регионы страны, проводящие подобные форумы, не объединяются в их проведении?

- На самом деле наши планы шире – мы хотим объединить регионы Дальнего Востока под одним брендом дальневосточной кухни. У нас слишком много общих традиций и продуктов, и очень мало финансовых и человеческих ресурсов, поэтому отдельно взятому региону нет смысла развивать свой гастрономический бренд. Представьте – приморская кухня, хабаровская кухня, камчатская кухня, сахалинская кухня... Не звучит – не правда ли?! Зато «дальневосточная кухня», или «Pacific Russia Food» - это звучит красиво!

Мы верим в то, что такое объединение дальневосточной кухни возможно. Ведь смогли же дружные скандинавские страны создать единый бренд новой нордической кухни! А нам для выработки своего бренда надо всего лишь хорошо подружиться с соседними регионами. Поэтому мы в этом году присоединяем Хабаровск, там на этот раз будет пока только ресторанный аспект фестиваля – попробуем, посмотрим на реакцию людей...

- Какие организации, компании уже стали ключевыми участниками фестиваля? И какие присоединяются в этом году?

- Актив всех наших фестивалей - это члены турсоюза, на них ориентируются остальные, понимая, что надо вливаться в общую тему. Сейчас среди партнеров и участников 17 ресторанов (полный список можно посмотреть на www.taigafest.ru), Арт-парк «Штыковские пруды», компания «Приморские пасеки» и Амурское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF). Ведем переговоры по включению в нашу работу с крупными производителями, авиаперевозчиком и небольшими компаниями.

- Чем фирменным участники собираются удивить посетителей на этот раз? И на каких площадках пройдут основные мероприятия?

- Основной продукт ресторанной части фестиваля, проводящейся с 29 сентября по 14 октября, – это таежный сет по магической цене, которую мы пока держим в секрете. Это будет авторский взгляд нашего шефа на тайгу. На площадке «Штыковских прудов» 14 октября пройдет семейный праздник в формате edutainment – обучение плюс развлечение. Во Владивостоке организуем серию познавательных лекций. В прошлом году на встрече с шаманом удэге был аншлаг, а в этом году поговорим о телесном и цифровом детоксе, научим людей разбираться в меде и дикоросах. Еще есть одна оригинальная музыкальная задумка, но о ней пока рано говорить – прорабатываем технические детали. Если все сложится хорошо, то это будет впервые на Дальнем Востоке. В общем, тайга идет в город, и ее можно будет искать в разных местах, а полную программу мы опубликуем на сайте фестиваля.

- Будет ли в рамках фестиваля расширяться ярмарка даров тайги?

- На «Штыковских прудах» - да, она там пройдет уже во второй раз. Но в городе мы от идеи маркета отказались. Надо делать не ярмарку, а выставку тайги, и эту просветительскую идею нам можно поднять только совместно с государством. Мы обращались в АРЧК, потому что такое экспо было бы полезно для демонстрации достижений, например, «Дальневосточного гектара», но заинтересованности пока не увидели. Будем продолжать эти попытки, но уже с прицелом на следующий год.

- Сколько людей, предполагается, примет участие в фестивале в этом году?

- В нашем предыдущем, чисто ресторанном, фестивале мидий участвовало примерно 6 тысяч человек. Надеемся, что и тайга вызовет не меньший интерес. По итогам фестивалей мы всегда публикуем открытый отчет со всеми цифрами в аккаунте ТТС в Facebook. Кому они интересны, смогут с ними познакомиться.

ВОПРОС РЕБРОМ

- В Приморье есть и другие таежные фестивали – фестиваль «Бикин». Только что прошел первый фестиваль Дальневосточного леопарда в одноименном национальном парке. Что отличает и будет отличать Фестиваль тайги от этих мероприятий? Только ли гастрономический уклон?

- Нет, не только. Наша цель - не «вытащить людей в тайгу», а «притащить тайгу в город», сделать ее востребованной, модной. Брендом, если хотите. Сейчас городским жителям в основном нет дела до тайги, но если сформировать потребность в таежных продуктах, то и отношение к проблемам разумного природопользования, как это ни формально звучит, изменится к лучшему. Люди будут защищать тайгу, руководствуясь не абстрактным императивом «Любите природу, мать вашу!», а потому, что она будет им нужна – чтобы есть, пить, лечиться, вдохновляться, любоваться и просто хорошо жить.

На фото: Команда Фестиваля тайги: «Taigafest сейчас - это значительно больше, чем просто ресторанный фестиваль».

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.