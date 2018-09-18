Что и требовалось показать

Экспозиция Приморья на «Улице Дальнего Востока» во время ВЭФ-2018 была приурочена к 80-летию региона

Деловой, природный и культурный потенциал Приморского края по традиции был представлен в павильоне региона на «Улице Дальнего Востока», которая раскинулась в кампусе ДВФУ в дни Восточного экономического форума. По «Улице Дальнего Востока» прогулялись тысячи людей – это и лидеры России и Китая Владимир ПУТИН и Си Цзиньпин, и участники и гости форума, и простые приморцы. Девиз, который определил содержание экспозиции нашего региона в юбилейном для него году, звучит так: «Создавая в Приморье».

«Мы рады представить передовые достижения и удивительную красоту Приморья гостям и участникам ВЭФ-2018 на традиционной выставке «Улица Дальнего Востока». Посетители экспозиции увидят, чем живет наш край сегодня, какие амбициозные планы станут реальностью уже завтра. Новейшие технологии позволят увидеть все воочию и даже полюбоваться невероятным рассветом на красивейшем мысе Тобизина и прогуляться по уникальному Парку Драконов», - отметил в официальном приветствии к участникам и гостям выставки врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО. И действительно, пол приморского павильона в этом году стал картой Приморского края, на которую нанесли самые известные достопримечательности региона. Узнать информацию или совершить экскурсию по ним можно было, скачав приложение на смартфон.





















Основная цель работы павильона Приморья на «Улице Дальнего Востока» в этом году – сформировать у посетителей образ динамично развивающегося региона, презентовать уже существующие в крае и перспективные проекты и производства. Вторая важная задача – рассказать о предстоящем в октябре 80-летнем юбилее Приморья и основных вехах истории региона.

Структурно приморская экспозиция на «Улице Дальнего Востока» делилась на несколько зон. Так, основной павильон «Сихотэ-Алинь» рассказывал о разработках приморских компаний, значимых социальных объектах и основных отраслях экономики. В зоне «Море» были представлены современные разработки и технологии для судостроения, аквакульуры и рыболовства Приморья.

- Главной фишкой приморского павильона, пожалуй, стал аквариум с трепангом, кукумарией и другими морскими обитателями. Их названия известны далеко за пределами края, а вот внешний вид знаком далеко не всем, - поделился мнением гость форума из Хабаровска Виктор ВОЛКОВ.

Если гидробионтов трогать руками было нельзя, то другая часть экспозиции, посвященная развитию автосборочного производства во Владивостоке, такую возможность давала. Основным экспонатом здесь был автомобильный двигатель, производство которых на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во время форума открыл лично президент России Владимир Путин. Собранные на предприятии моторы планируется экспортировать в Японию.

Большое внимание во время ВЭФ-2018 было уделено продвижению продукции приморских сельхозпроизводителей, а также рыбодобывающих компаний. Нововведением этого года стал эко-бар с продукцией от приморских производителей. Ранее глава региона Андрей Тарасенко поставил задачу максимально широко представить на выставке приморскую продукцию, а юбилей региона отразить и в культурной программе.

«Важно показать традиции нашего края, нашу историю, умения наших приморских мастеров», – подчеркнул руководитель Приморья.

Отметим, что, как и в прошлом году, выставки на «Улице Дальнего Востока» продолжали работать еще три дня после завершения Восточного экономического форума. 14 сентября был организован «социальный день», когда посетить экспозицию могли ветераны, инвалиды, многодетные семьи, почетные жители, заслуженные работники, представители молодежи, общественных организаций пенсионеров. А 15 и 16 сентября выставка была открыта для всех желающих.

- В этом году организаторы учли, что большое число посетителей просто не успеет осмотреть всю выставку за два дня. Отдельный день для социальных категорий стал хорошим решением, - оставил отзыв в комментариях один из читателей сайта ZRPRESS.ru

Кроме того, в рамках культурной программы ВЭФ во Владивостоке с 12 по 16 сентября ежедневно проходили концерты с участием творческих коллективов Дальнего Востока к 80-летию края – ежедневно с 12 по 16 сентября. 14 сентября состоялся большой гала-концерт фестиваля с участием дальневосточных коллективов.

- Культурная программа – это неотъемлемая и одна из важных составляющих Восточного экономического форума. В этом году такой формат особенно актуален, так как Приморский край празднует свое 80-летие, а участие восьми соседних регионов в концертной программе станет настоящим праздником в преддверии главной даты, – отметил вице-губернатор Приморья Константин МЕЖОНОВ.

Добавим, что по аналогии с «Улицей Дальнего Востока», которая работала на минувшей неделе, в октябре в столице Приморья оборудуют «Улицу Приморского края». Выставка достижений муниципалитетов должна открыться на центральной площади Владивостока 20 октября – она приурочена к 80-летнему юбилею образования Приморского края. Площадку под размещение «улицы» украсят флагами всех городов и районов Приморья.

Александр САЛКОВ, фото Ирины БАРАННИК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.