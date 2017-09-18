В середине недели в Приморье похолодает

Температура воздуха упадет на 3–6 градусов, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

На этой неделе погода в Приморском крае будет неустойчивой. В первой половине рабочей недели Приморье будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, над краем пройдут атмосферные фронты, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозами. Температурный фон ночью +5…+15 °С, днем +15…+26 °С.

К четвергу, 21 сентября, ситуация с погодой в Приморье снова изменится, всему виной станет гребень антициклона. Атмосферное давление начнет расти, дожди прекратятся. Ночные температуры без существенных изменений, а днем станет теплее, +17…+26 °С.

Во Владивостоке в первой половине рабочей недели пройдут кратковременные дожди, во второй половине осадков не ожидается. Фон ночных температур в пределах +12…+15 °С, дневных +19…+22 °С. Лишь в середине недели фон ночных и дневных температур понизится на 2–3 градуса.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.