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Восемь добровольцев и один кот очистили побережье мыса Песчаный в Приморье
17 сентября группа добровольцев, присоединившись к Всероссийской акции "Вода России", провела экологический воскресник, очистив от скопившегося за туристический сезон мусора побережье мыса Песчаный в Приморье.
"Эта второй наш десант. Мы уже проводили подобные акции осенью 2016 года. Год спустя мы вновь отправились на мыс Песчаный, чтобы очистить берег от последствий летнего отдыха жителей и гостей Приморья. В рамках участия во Всероссийской акции «Вода России» организационная часть акции прошла немного проще. Изменилось ли что-то на побережье? На первый взгляд, мусора стало несколько меньше. Результат ли это уменьшения количества отдыхающих или пробудившейся сознательности у части из них? Трудно сказать. Невольно удивляешься факту, что, по словам местных жителей, отдыхать сюда приезжают одни и те же люди, из года в год", - рассказала газета "Золотой Рог" Юлия Морозова, организатор экологического десанта волонтеров (Новый Акрополь во Владивостоке). - Печально, что эта ситуация имеет многолетнюю историю, и кардинального решения ее пока нет. Местные жители от безысходности просто закапывают или частично сжигают отходы, а берег превращается в сплошные захоронения мусора разной степени давности».
И все-таки, почему мы очищаем берега и будем это делать? За воскресенье, группа добровольцев - шесть взрослых и двое детей - собрали около 12 куб. м мусора (90 мешков) и вывезли на полигон в Славянку для утилизации.
"Из мировой практики добровольчества точно известно: там, где чисто, человеку сложнее мусорить. Нас восхищают все те, кто смотрит в будущее с оптимизмом, и несмотря на то, что мусор вновь будет появляться, из года в год продолжают с упорством и постоянством очищать метр за метром прекрасной Земли. И когда-нибудь таких людей точно станет больше!" - говорят волонтеры.
Добровольцы выражают благодарность всем, кто подарил свой воскресный день природе, проявил неравнодушие и участие:
Турбазе «Плесы Песчаного» - за тепло и радушный прием
Управлению окружающей среды и природопользования администрации г.Владивостока
Гостинице «Экватор» - за предоставленные пакеты и перчатки.
Дальневосточной газете «Золотой Рог» за информационную поддержку.
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