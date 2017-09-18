www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.62 р. 100 JPY: 61.24 р.
EUR: 78.2 р. 10 CNY: 98.77 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

Восемь добровольцев и один кот очистили побережье мыса Песчаный в Приморье

18 Сентября 2017, 15:14 | Приморье

17 сентября группа добровольцев, присоединившись к Всероссийской акции "Вода России", провела экологический воскресник, очистив от скопившегося за туристический сезон мусора побережье мыса Песчаный в Приморье.


 

"Эта второй наш десант. Мы уже проводили подобные акции осенью 2016 года. Год спустя мы вновь отправились на мыс Песчаный, чтобы очистить берег от последствий летнего отдыха жителей и гостей Приморья. В рамках участия во Всероссийской акции «Вода России» организационная часть акции прошла немного проще. Изменилось ли что-то на побережье? На первый взгляд, мусора стало несколько меньше. Результат ли это уменьшения количества отдыхающих или пробудившейся сознательности  у части из них? Трудно сказать. Невольно удивляешься факту, что, по словам местных жителей, отдыхать сюда приезжают одни и те же люди, из года в год", - рассказала газета "Золотой Рог" Юлия Морозова, организатор экологического десанта волонтеров (Новый Акрополь во Владивостоке). - Печально, что эта ситуация имеет многолетнюю историю, и кардинального решения ее пока нет. Местные жители от безысходности просто закапывают или частично сжигают отходы, а берег превращается в сплошные захоронения мусора разной степени давности».


 

И все-таки, почему мы очищаем берега и будем это делать? За воскресенье, группа добровольцев - шесть взрослых и двое детей - собрали около 12 куб. м мусора (90 мешков) и вывезли на полигон в Славянку для утилизации.

 


 

 

"Из мировой практики добровольчества точно известно: там, где чисто, человеку сложнее мусорить. Нас восхищают все те, кто смотрит в будущее с оптимизмом, и несмотря на то, что мусор вновь будет появляться, из года в год продолжают с упорством и постоянством очищать метр за метром прекрасной Земли. И когда-нибудь таких людей точно станет больше!" - говорят волонтеры.


 

 

Добровольцы выражают благодарность всем, кто подарил свой воскресный день природе, проявил неравнодушие и участие:

Турбазе «Плесы Песчаного» - за тепло и радушный прием

Управлению окружающей среды и природопользования администрации г.Владивостока

Гостинице «Экватор» - за предоставленные пакеты и перчатки.

Дальневосточной газете «Золотой Рог» за информационную поддержку.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: субботник  экология  вода россии  акция 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru