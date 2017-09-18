Восемь добровольцев и один кот очистили побережье мыса Песчаный в Приморье

17 сентября группа добровольцев, присоединившись к Всероссийской акции "Вода России", провела экологический воскресник, очистив от скопившегося за туристический сезон мусора побережье мыса Песчаный в Приморье.





"Эта второй наш десант. Год спустя мы вновь отправились на мыс Песчаный, чтобы очистить берег от последствий летнего отдыха жителей и гостей Приморья. В рамках участия во Всероссийской акции «Вода России» организационная часть акции прошла немного проще. Изменилось ли что-то на побережье? На первый взгляд, мусора стало несколько меньше. Результат ли это уменьшения количества отдыхающих или пробудившейся сознательности у части из них? Трудно сказать. Невольно удивляешься факту, что, по словам местных жителей, отдыхать сюда приезжают одни и те же люди, из года в год", - рассказала газета "Золотой Рог" Печально, что эта ситуация имеет многолетнюю историю, и кардинального решения ее пока нет. Местные жители от безысходности просто закапывают или частично сжигают отходы, а берег превращается в сплошные захоронения мусора разной степени давности».





И все-таки, почему мы очищаем берега и будем это делать? За воскресенье, группа добровольцев - шесть взрослых и двое детей - собрали около 12 куб. м мусора (90 мешков) и вывезли на полигон в Славянку для утилизации.









"Из мировой практики добровольчества точно известно: там, где чисто, человеку сложнее мусорить. Нас восхищают все те, кто смотрит в будущее с оптимизмом, и несмотря на то, что мусор вновь будет появляться, из года в год продолжают с упорством и постоянством очищать метр за метром прекрасной Земли. И когда-нибудь таких людей точно станет больше!" - говорят волонтеры.









Добровольцы выражают благодарность всем, кто подарил свой воскресный день природе, проявил неравнодушие и участие:

Турбазе «Плесы Песчаного» - за тепло и радушный прием

Управлению окружающей среды и природопользования администрации г.Владивостока

Гостинице «Экватор» - за предоставленные пакеты и перчатки.

Дальневосточной газете «Золотой Рог» за информационную поддержку.