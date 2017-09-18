www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

"Земля леопарда" ждет друзей на самом кошачьем празднике Владивостока

18 Сентября 2017, 13:10 | Приморье

Празднование Дня тигра пройдет во Владивостоке 24 сентября. Тематическая площадка  национального парка «Земля леопарда» будет открыта для всех желающих сделать оригинальное селфи с дикими кошками, создать собственного дальневосточного леопарда из картона и получить милые пятнистые призы.

День тигра отмечается во Владивостоке с 2000 года в последнее воскресенье сентября. Традиционно открывает праздник красочное шествие колонн природоохранных организаций, школьников и студентов с тигриной атрибутикой. Во второй части празднование перемещается на центральную площадь города, где начинают работу тематические площадки, и проходит концерт. 

Национальный парк «Земля леопарда» остается одной из «самых тигриных» охраняемых территорий России. Согласно последним учетам, здесь около 30 амурских тигров. Поэтому ежегодно на центральной площади Владивостока в День тигра появляется «островок» «Земли леопарда». В тематической палатке сотрудники нацпарка рассказывают о редких кошках в ходе увлекательных мастер-классов и конкурсов.

В этом году изюминкой программы «Земли леопарда» на Дне тигра станет возможность сфотографироваться с дикими кошками вместе с оригинальными «табличками-комментариями» о важности сохранения этих зверей. Кроме того, хорошим аксессуаром для селфи может стать милая леопардовая маска. Сделать ее каждый желающий сможет на площадке «Земли леопарда» самостоятельно.

На другом мастер-классе гости праздника смогут сделать объемного леопарда из картона, а также дать ему имя, выбрав его из реальной базы пятнистых кошек национального парка. Специальную леопардовую заготовку также можно будет взять домой, ответив на каверзные вопросы сотрудников нацпарка. Посвящены они будут, конечно же, самой редкой крупной дикой кошке мира – дальневосточному леопарду.

Найти площадку национального парка «Земля леопарда» на центральной площади Владивостока в воскресенье можно будет по большим кошачьим лапам на палатке. По доброй традиции рядом с ней будет организована игра в звериный твистер. Победителей ждут полезные подарки с кошачьей символикой.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: земля леопарда  день тигра 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru