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"Земля леопарда" ждет друзей на самом кошачьем празднике Владивостока
Празднование Дня тигра пройдет во Владивостоке 24 сентября. Тематическая площадка национального парка «Земля леопарда» будет открыта для всех желающих сделать оригинальное селфи с дикими кошками, создать собственного дальневосточного леопарда из картона и получить милые пятнистые призы.
День тигра отмечается во Владивостоке с 2000 года в последнее воскресенье сентября. Традиционно открывает праздник красочное шествие колонн природоохранных организаций, школьников и студентов с тигриной атрибутикой. Во второй части празднование перемещается на центральную площадь города, где начинают работу тематические площадки, и проходит концерт.
Национальный парк «Земля леопарда» остается одной из «самых тигриных» охраняемых территорий России. Согласно последним учетам, здесь около 30 амурских тигров. Поэтому ежегодно на центральной площади Владивостока в День тигра появляется «островок» «Земли леопарда». В тематической палатке сотрудники нацпарка рассказывают о редких кошках в ходе увлекательных мастер-классов и конкурсов.
В этом году изюминкой программы «Земли леопарда» на Дне тигра станет возможность сфотографироваться с дикими кошками вместе с оригинальными «табличками-комментариями» о важности сохранения этих зверей. Кроме того, хорошим аксессуаром для селфи может стать милая леопардовая маска. Сделать ее каждый желающий сможет на площадке «Земли леопарда» самостоятельно.
На другом мастер-классе гости праздника смогут сделать объемного леопарда из картона, а также дать ему имя, выбрав его из реальной базы пятнистых кошек национального парка. Специальную леопардовую заготовку также можно будет взять домой, ответив на каверзные вопросы сотрудников нацпарка. Посвящены они будут, конечно же, самой редкой крупной дикой кошке мира – дальневосточному леопарду.
Найти площадку национального парка «Земля леопарда» на центральной площади Владивостока в воскресенье можно будет по большим кошачьим лапам на палатке. По доброй традиции рядом с ней будет организована игра в звериный твистер. Победителей ждут полезные подарки с кошачьей символикой.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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