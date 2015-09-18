Вузы приморского края завершили приемную кампанию, закрыв 80% бюджетных мест в "первой волне"

Несмотря на то что приемная кампания в этом году проходила с некоторыми изменениями, а проходной балл ЕГЭ был несколько увеличен, набор первокурсников прошел в штатном режиме – вузы Приморья в две волны закрыли все бюджетные места, определенные для приема абитуриентов в 2015 году. С 14 сентября все первокурсники приступили к учебе. Всего на бюджетной основе вузы Приморского края набрали более 7 000 первокурсников.

Итак, сначала несколько слов об изменениях, которые произошли в этом году. В 2015 году за абитуриентами сохранялось право подавать заявления в пять вузов на три направления в каждом из них. Зачисление производилось только при наличии оригинала аттестата в приемной комиссии, поэтому поступающим было необходимо как можно скорее определяться со своим выбором и предоставлять оригинал документа в тот университет, который являлся для него приоритетным.

Важно, что в отличие от прошлых лет, на первом этапе вуз должен был закрыть 80% бюджетных мест по общему конкурсу по каждому направлению подготовки (специальности), на оставшиеся 20% зачисление проходило во второй волне.

Новшеством этого года также стал учет индивидуальных достижений поступающих - каждый вуз определил перечень заслуг, за которые присуждал дополнительные баллы. Среди них были различные конкурсы и олимпиады, в основном по профильным для той или иной специальности направлениям.

Теперь, собственно, о самом наборе. Наибольшее количество бюджетных мест было, конечно, в Дальневосточном федеральном университете (LDAE) - 4 447, что почти на 500 мест превышает прошлогодний показатель. Контрольные цифры приема были увеличены, прежде всего, по приоритетным направлениям развития вуза и согласованы с потребностью региона в кадрах. На выбор абитуриентов предлагалось 100 программ бакалавриата и специалитета, а также 78 направлений магистратуры, в рамках которых реализуется более 170 магистерских программ.

Как сообщили в приемной комиссии ДВФУ, средний конкурс среди поступающих на программы бакалавриата и специалитета составил 10,9 человек на одно бюджетное место (в 2014 году - 7,8). Аналогичный показатель по российским вузам - 8,8 человек на место. Повышенный интерес абитуриентов к отдельным направлениям привел к значительному росту проходного балла: «Международные отношения» - 267, «Зарубежное регионоведение» - 252, «Экономическая безопасность» - 246, «Востоковедение и африканистика» - 243, «Фундаментальная и прикладная лингвистика» - 241, «Медицинская биохимия» - 235, «Нефтегазовое дело» - 220.

Если делать расклад проходного балла по школам ДВФУ, то традиционной высокие результаты показали Школа региональных и международных исследований, Юридическая школа, Школа экономики и менеджмента – здесь на все направления подготовки проходной балл был больше 200. В остальных школах ДВФУ в зависимости от специальности он мог значительно варьироваться. Например, в Инженерной школе зачисление на «Нефтегазовое дело» «стоило» абитуриенту как минимум 220 баллов, высоким был конкурс на «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Архитектуру», «Дизайн архитектурной среды». Вместе с тем на «Кораблестроение» можно было поступить, имея в багаже всего 122 балла.

Примерно такую же картину можно было наблюдать и в Школе биомедицины – на «Лечебное дело» необходимо было набрать как минимум 208 баллов по ЕГЭ, на направление «Продукты питания из растительного сырья» – всего 111 баллов. В Школе естественных наук самый высокий конкурс был на «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» и «Химическую технологию» – 199. Самый низкий – на «Электронику и нанотехнику» – 108. В Школе гуманитарных наук наиболее подготовленные абитуриенты выбирали «Журналистику», «Издательское дело», «Рекламу и связи с общественностью». Наиболее демократичным был проходной балл на «Теологию».

Для тех, кто не прошел по конкурсу на бюджетные места, вуз предлагает обучение на договорной основе. Самая высокая стоимость в этом году – на «Ядерную физику и технологии» – 171 тыс. рублей за год. Чуть ниже в рейтинге самых «дорогих» – «Юриспруденция» (154 тыс. рублей), «Востоковедение» (138 тыс. рублей), «Нефтегазовое дело», «Дизайн архитектурной среды», «Архитектура», «Медицинская биохимия» и «Фармация» – 135 тыс. рублей. Стоимость обучения на всех экономических специальностях составляет не более 123 тыс. рублей в год.

Получение степени магистра в ДВФУ также становится все более востребованным. В этом году документы на поступление на магистерские программы университета подали 2 313 абитуриентов из 37 субъектов РФ (в 2014 году - 1 600 из 30 регионов). Всего в магистратуру зачислено 1 563 человека, в том числе 1 482 поступили на бюджетные места.

Комментируя результаты приемной кампании, ректор Сергей ИВАНЕЦ подчеркнул, что Министерство образования и науки РФ поддерживает университет как лидирующий вуз региона, ежегодно увеличивая количество бюджетных мест. ДВФУ с госзаданием успешно справляется, выполняет контрольные цифры приема в полном объеме и в установленные сроки.

Успешной оказалась приемная кампания-2015 и для Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) – государственное задание по набору абитуриентов вуз выполнил на 100%. По числу поданных заявлений высокий конкурс сложился на все направления подготовки ВГУЭС – в среднем 11,5 – на место. Особенно высокий конкурс - до 25 человек на место – на все профили направления бакалавриата «Экономика»: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Международный бизнес», «Финансы и кредит» и т.д. Как и прежде, в этом году в приоритете у абитуриентов «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Логистика в торговой деятельности», «Финансовый менеджмент», «Туризм», «Информационные системы и технологии», «Информатизация бизнес-процессов», «Организация и безопасность движения», «Автомобильный сервис и тюнинг».

По всем экономическим направлениям подготовки, а также на «Юриспруденцию» и «Дизайн» проходной балл был выше 200. Чуть ниже – на «Государственное и муниципальное управление», «Товароведение», «Управление персоналом».

Что касается стоимости обучения, то наиболее дорогими в этом году стали такие направления подготовки, как «Дизайн костюма» и «Дизайн среды» – 150 тыс. рублей. На всех остальных направлениях стоимость одного года обучения колеблется от 95 до 115 тыс. рублей.

Как сообщила ответственный секретарь Приемной комиссии ВГУЭС Светлана КЛИМЕНКО, в этом году многие абитуриенты действовали грамотно и сразу подавали подлинники документов об образовании. Это очень верное решение, поскольку шанс быть зачисленным на бюджетное место резко возрастает, т.к. по правилам поступления этого года 80% абитуриентов, подавших подлинники документов об образовании, были зачислены в «первую волну».

В МГУ им Г.И.Невельского традиционно наибольший интерес у абитуриентов вызывали курсантские специальности: «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». На них, кстати, было и набольшее количество бюджетных мест. «Высокобалльники» шли на такие направления, как «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Информационная безопасность телекоммуникационных систем». Проходной балл на эти направления составил от 189 до 213. Стоимость обучении в этом вузе – от 95 тыс. рублей в год («Нефтегазовое дело», «Социология», «Педагогика») до 118 тыс. рублей («Судовождение», «Кораблестроение», «Эксплуатация судовых энергетических установок»).

В Дальрыбвтузе также самый высокий проходной балл на «Менеджмент». Несколько ниже он на традиционные судовые и рыбопромышленные направления, правда, и количество бюджетных мест на них значительно больше. Стоимость обучения в этом вузе в основном колеблется в районе 98 тыс. рублей. Хотя есть здесь и «дорогие» направления подготовки – обучение на специальности «Электроэнергетика», «Холодильная техника», «Биотехнология» обойдется абитуриентам в 172 тыс. рублей в год.

Тихоокеанский государственный медицинский университет так же, как и все вышеперечисленные вузы, в этом году успешно справился с приемом абитуриентов. Причем в этом году конкурс на одно место, а также проходные баллы были несколько выше, чем годом ранее. Наиболее подготовленные абитуриенты выбрали «Стоматологию» (здесь проходной балл составил 198) и «Фармацию» (184). На одно из основных направлений подготовки - «Лечебное дело» проходной балл в этом году составил 183. Если говорить о внебюджетных местах, то самое дорогое обучение на «Стоматологии» – 145 тыс. рублей в год. Наиболее демократичная цена – на «Клинической психологии» – 84 тыс. рублей.

Приморская сельскохозяйственная академия в основные сроки приема недобрала абитуриентов на бюджетные места. Поэтому Министерством образования и науки вузу было разрешено продлить приемную кампанию. В этом вузе так же, как и в большинстве других, абитуриенты с наиболее высокими баллами ЕГЭ выбрали такое направление подготовки, как «Менеджмент» (проходной балл 166). На остальные направления подготовки – «Зоотехния», «Ветеринария», «Агроинженерия» и др. проходной балл колебался от 103 до 116.

Что касается Дальневосточной академии искусств, то здесь балл по общеобразовательным дисциплинам хотя и учитывался, но решающего значения не имел. Наибольшее внимание приемная комиссия обращала на результаты творческих испытаний, а их на каждом направлении - «Театральном», «Музыкальном» и «Художественном» - было не меньше трех. Именно эти баллы играли особую роль при зачислении абитуриентов, позволив набрать в творческий вуз наиболее талантливую молодежь

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.