Во Владивостоке на выходных будет до +23 °C

Осадков не ожидается, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»

Сегодня, 18 августа, над Приморским краем сохраняется поле повышенного атмосферного давления. На большей части края без осадков. Однако облачность, связанная с высотным центром, все еще прикрывает север края. Здесь не исключены небольшие дожди. Температурный фон без изменений.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, ветер южный от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +23…+26 °C.

В выходные дни в Приморье сохранится спокойная без осадков погода. Температура воздуха ночью +13…+19 °C, на востоке края +4…+10 °C. Днем +25…+31 °C, на побережье +18…+24 °C.

Во Владивостоке в выходные дни погода с переменной облачностью, без осадков. Температура воздуха ночью +16…+19 °C, днем +20…+23 °C.