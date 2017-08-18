Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке на выходных будет до +23 °C
Осадков не ожидается, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»
Сегодня, 18 августа, над Приморским краем сохраняется поле повышенного атмосферного давления. На большей части края без осадков. Однако облачность, связанная с высотным центром, все еще прикрывает север края. Здесь не исключены небольшие дожди. Температурный фон без изменений.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, ветер южный от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +23…+26 °C.
В выходные дни в Приморье сохранится спокойная без осадков погода. Температура воздуха ночью +13…+19 °C, на востоке края +4…+10 °C. Днем +25…+31 °C, на побережье +18…+24 °C.
Во Владивостоке в выходные дни погода с переменной облачностью, без осадков. Температура воздуха ночью +16…+19 °C, днем +20…+23 °C.
Новости тематики
- Во Владивостоке на выходных будет до +23 °C
- В Приморье на ближайшей неделе существенных осадков не ожидается
- В Приморье прилетели сразу три новейших истребителя
- В Приморье пройдут дожди с грозами
- Население Приморья продолжает активно сокращаться
- Тайфун NORU пройдет мимо Приморья
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимся тайфуном
- 10 лет грозит создателям "группы смерти", понуждающих подростков к суициду
- В ближайшие сутки в Приморье местами пройдут дожди
- Четверо заключенных погибли при пожаре в медучреждении ФСИН Приморья
Новости раздела
- Во Владивостоке на выходных будет до +23 °C
- В Приморье День тигра будут праздновать два дня
- Россияне стремятся получить "дальневосточный гектар" в Приморье
- Tele2 ищет в Приморье новых героев для рекламы
- Глава Хасанского района: "Никаких вредных производств на территории района не планируется"
- Пострадавшему Приморью обещают второй транш в размере 555 млн рублей
- Русский MeetUp: во Владивостоке пройдет слет ИТ-сообщества стран АТР
- Первые иностранцы въехали по электронным визам в Приморье
- Хроника Большой Воды
- Пятнистый защитник
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморцев предупреждают о новом виде мошенничества в аэропортах стран АТР, Турции и Египта
- Водолазы Тихоокеанского флота нашли в территориальных водах России затонувшую подлодку
- Рубль к концу года резко подешевеет
- В Приморье ОСАГО выворачивает на встречную
- В Приморье многодетные семьи массово отказываются от бесплатной земли
- Участников ВЭФ во Владивостоке ожидают Башмет и народное караоке с Хором Турецкого
- Власти КНДР срочно вызвали в Пхеньян своих послов, включая посла в России
- Рыбаки Камчатки поедут на Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербург
- Глава Хасанского района: "Никаких вредных производств на территории района не планируется"
- Резидент Свободного порта Владивосток взялся за уникальную тару