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В Приморье День тигра будут праздновать два дня
Группа «Би-2» выступит на Дне тигра во Владивостоке, сообщает Деловаяя газета "Золотой Рог"
«Тигриные колоны» вновь пройдут по Океанскому проспекту во Владивостоке. Программу празднования Дня тигра представили в четверг, 17 августа, на совещании под председательством вице-губернатора Приморья Дениса Бочкарева.
По словам организаторов мероприятия, в этом году День тигра будут праздновать два дня, 23 и 24 сентября.
«В воскресенье День тигра начнется с праздничного шествия от Покровского парка до центральной площади Владивостока. Ежегодно в нем принимает участие около 10 тысяч человек. Самые яркие колоны будут отмечены призами. Кульминацией праздника станет концерт рок-группы «Би-2», – рассказала представитель Центра «Амурский тигр» Дарья Тонких.
Для приморцев День тигра уже стал традиционным праздником, поэтому и организовать его необходимо на самом высоком уровне.
В настоящее время на Дальнем Востоке учтено около 540 особей амурского тигра. Большинство представителей популяции этих редких кошачьих живет в Приморье. Для сохранения и увеличения их количества в крае принимаются все необходимые меры. План действий разработан совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Определены три направления работы по увеличению популяции амурского тигра – это охрана, кормовая база и территориальное обеспечение. В ряде регионов страны запрещена вырубка лесов. Все это необходимо для того, чтобы тигр мог развиваться и нормально существовать.
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