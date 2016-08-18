Новым и.о. ректора ДВФУ назначен 38-летний москвич

Дальневосточный федеральный университет 18 августа 2016 года возглавил 38-летний экс-проректор по учебной работе Университета машиностроения в Москве Никита Анисимов. Соответствующий приказ подписал министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе ДВФУ.

Молодой ректор будет работать с приставкой и.о. до того момента, пока приказ об утверждении его в этой должности не подпишет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Справка: Никита Юрьевич АНИСИМОВ родился 20 февраля 1978 года в г. Химки. В 1998 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. С 2002 по 2013 год работал в МГУ имени М. В. Ломоносова в должностях: ведущий специалист, начальник отдела, заместитель проректора, заместитель председателя Центральной приемной комиссии, директор Института переподготовки и повышения квалификации, проректор. С 2007 по 2009 год — ответственный секретарь Российского совета олимпиад школьников. С 2013 года Никита Анисимов являлся проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения.

Напомним, что 10 августа Тихоокеанский флотский военный суд снова отправил экс-ректора ДВФУ Сергея Иванца под домашний арест, а также отклонил его апелляционную жалобу об отстранении от должности. С этого момента вуз официально лишился ректора.