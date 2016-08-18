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Новым и.о. ректора ДВФУ назначен 38-летний москвич
Дальневосточный федеральный университет 18 августа 2016 года возглавил 38-летний
Молодой ректор будет работать с приставкой и.о. до того момента, пока приказ об утверждении его в этой должности не подпишет
Справка: Никита Юрьевич АНИСИМОВ родился 20 февраля 1978 года в г. Химки. В 1998 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
Напомним, что 10 августа Тихоокеанский флотский военный суд снова отправил
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Комментарии
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Р·РµРјР»РµРјРµСЂ16:27, 18.08.2016#
а на часовитина-17 уже ВТОРОЙ МЕСЯЦ нет холодной воды и неделю нет горячей! мупв"центральный бездействует. руководитель мупв"центрального" черных виктор александрович! не справляетесь со своими обязанностями-----уходите в отставку! что это за течь, которую нельзя устранить уже второй месяц? из-за вашей безответственности и халатного отношения к своим обязанностям страдают маленькие дети! как долго еще будет продолжаться эта изуверская пытка без воды в 30-градусную жару? включите людям воду!!!
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а на часовитина-17 уже ВТОРОЙ МЕСЯЦ нет холодной воды и неделю нет горячей! мупв"центральный бездействует. руководитель мупв"центрального" черных виктор александрович! не справляетесь со своими обязанностями-----уходите в отставку! что это за течь, которую нельзя устранить уже второй месяц? из-за вашей безответственности и халатного отношения к своим обязанностям страдают маленькие дети! как долго еще будет продолжаться эта изуверская пытка без воды в 30-градусную жару? включите людям воду!!!