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Во Владивосток прибывает отряд кораблей ТОФ

18 Августа 2015, 17:30 | Приморье

19 августа отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», танкера «Печенга» и буксира «СБ-522» под командованием капитана первого ранга Александра Потапова, завершив задачи боевой службы, прибывает во Владивосток, сообщил газете "Золотой Рог" Роман Мартов, капитан 1 ранга, начальник отдела информационного обеспечения  (г.Владивосток) пресс-службы ВВО.

Напомним, что отряд кораблей ТОФ вышел из порта Владивосток в первых числах февраля. В основные задачи дальнего похода входило обеспечение военно-морского присутствия, и демонстрация флага в Тихом и Индийском океанах.

За неполные семь месяцев боевой службы, отряд 1 марта зашел с неофициальным визитом в военно-морскую базу Таиланда Саттахип.  Следующей точкой захода стал малайский порт Лангкави, где с 17 по 22 марта тихоокеанцы приняли участие в международных учениях по обеспечению безопасности судоходства. Затем состоялся визит в Коломбо (Шри-Ланка), с 21 по 25 июля тихоокеанцы находились на военно-морской базе Чанги Республики Сингапур, а  с 31 июля по 2 августа посетили порт Дананг Республики Вьетнам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: ТОФ 



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