"Социальные автобусы" вновь на улицах городов и районов края

В Приморском крае продолжается благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для нуждающихся в поддержке граждан, запущенная по инициативе департамента труда и социального развития. С августа «Забота» от Приморского центра социального обслуживания населения стала мобильной: для удобства благотворителей в муниципальных образованиях организованы выезды «Социальных автобусов».

По графику до следующей пятницы, 21 августа, «Социальные автобусы» будут работать по следующим маршрутам: Лесозаводск с 14:00 до 16:00, 19 августа, площадь возле школы №5; Дальнереченск с 14:00 до 17:00, 19 августа, отделение ПЦСОН по ул. Рябуха, 75; пгт.Лучегорск с 14:00 до 16:00, 20 августа, центральная площадь; село Новопрокровка с 14:00 до 16:00, 18 августа, сельский дом культуры по ул. Советская, 84; п. Кировский с 08:00 до 17:00, 19 августа, отделение ПЦСОН по ул. Колхозная,2; г. Уссурийск с 10:00 до 14:00, 20 августа, у магазина «Белый лебедь» р-н Сахарного поселка.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.