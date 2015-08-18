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"Социальные автобусы" вновь на улицах городов и районов края
В Приморском крае продолжается благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для нуждающихся в поддержке граждан, запущенная по инициативе департамента труда и социального развития. С августа «Забота» от Приморского центра социального обслуживания населения стала мобильной: для удобства благотворителей в муниципальных образованиях организованы выезды «Социальных автобусов».
По графику до следующей пятницы, 21 августа, «Социальные автобусы» будут работать по следующим маршрутам: Лесозаводск с 14:00 до 16:00, 19 августа, площадь возле школы №5; Дальнереченск с 14:00 до 17:00, 19 августа, отделение ПЦСОН по ул. Рябуха, 75; пгт.Лучегорск с 14:00 до 16:00, 20 августа, центральная площадь; село Новопрокровка с 14:00 до 16:00, 18 августа, сельский дом культуры по ул. Советская, 84; п. Кировский с 08:00 до 17:00, 19 августа, отделение ПЦСОН по ул. Колхозная,2; г. Уссурийск с 10:00 до 14:00, 20 августа, у магазина «Белый лебедь» р-н Сахарного поселка.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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