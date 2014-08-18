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Сегодня ночью в Приморье пройдут дожди

18 Августа 2014, 16:16 | Приморье

Сегодня, 18 августа, к западным районам края с территории Китая приблизятся  малоактивные фронтальные разделы, местами пройдут небольшие дожди. Восточная половина Приморья будет находиться под опекой отрога тихоокеанского антициклона, здесь сохранится погода без осадков. При южном ветре температура воздуха составит +20...+29°C. 

Предстоящей ночью фронтальные разделы продолжат смещаться по континентальной части края. Одновременно на акваторию Японского моря выйдет циклон, который будет проходить вблизи южного побережья Приморья. На большей части края ночью и днем во вторник пройдут небольшие и умеренные дожди. Во второй половине дня погода начнет улучшаться, дожди прекратятся на западе и юго-западе края. Температурный фон существенно не изменится.

В среду в Приморье будет отмечаться рост атмосферного давления, ожидается погода без осадков, небольшой дождь возможен лишь на севере края. Температура воздуха повысится на 2-3°C.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха составит +20...+22°C.

Ночью и утром во вторник в краевом центре ожидается небольшой дождь. Юго-восточный ветер днем сменится на северный и усилится до 9-14 м/с. Фон ночных температур составит +17...+19°C, днем воздух прогреется до +22...+24°C.

В среду ожидается переменная облачность и погода без осадков. Температура воздуха останется без существенных изменений.

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: дожь  погода  циклон 



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