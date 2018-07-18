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Арбитражным судам Приморского края доверяют, уголовным – нет

18 Июля 2018, 14:46 | Приморье

В минувшую среду, 11 июля, Верховный суд РФ вновь отказался рассматривать резонансное арбитражное дело, связанное с приобретением продукции ООО «Востокцемент» для МУП «Дороги Владивостока».

Кассационная инстанция вынесла определение об отказе в передаче жалоб на решения дальневосточных судов для рассмотрения судебной коллегией ВС РФ. При этом уголовное дело в отношении экс-главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, его брата Андрея ПУШКАРЕВА, возглавлявшего «Востокцемент», и экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА продолжает рассматриваться в Тверском суде Москвы.

Не найдя справедливости в дальневосточных судебных инстанциях, администрация Владивостока и ООО «Востокцемент» вновь попытались перенести рассмотрение арбитражного дела в Москву. В мае стороны направили кассационные жалобы в Верховный суд РФ, требуя пересмотреть решение Арбитражного суда Приморского края от 3 октября 2017 года, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2017 года и постановление АС Дальневосточного округа от 17 апреля 2018 года, которым предыдущие судебные акты были оставлены без изменения. Однако, как следует из информации в Единой картотеке арбитражных дел, Верховный суд не нашел оснований для изучения дела судебной коллегией ВС РФ по экономическим спорам.  

Ранее, в мае, Верховный суд отказался рассматривать кассационные жалобы по делу, связанному с расследованием УФАС о возможном ограничении конкуренции при организации автобусных пассажирских перевозок во Владивостоке. «Доводы кассационных жалоб являлись предметом рассмотрения судов нижестоящих инстанций и обоснованно ими отклонены как основанные на неверном толковании заявителями норм материального права», - говорится в определении ВС РФ от 4 мая 2018 года. Добавим, что в 2017 году, после первого рассмотрения «щебеночного» и «автобусного» дел, проигравшей стороной также подавались кассационные жалобы в коллегию по экономическим спорам ВС РФ. Однако Верховный суд отказался принимать эти жалобы, мотивировав свое решение тем, что у заявителей есть возможность «изложить свою позицию при новом рассмотрении дела» в арбитражных судах Приморья и АС Дальневосточного округа.

Напомним, что при изменении территориальной подсудности «дела ПУШКАРЕВЫХ-ЛУШНИКОВА» Верховный суд фактически согласился с доводами прокуратуры о невозможности обеспечить объективное судебное разбирательство по данному делу в судах общей юрисдикции Приморья.

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: арбитражный суд  дороги владивостока 






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