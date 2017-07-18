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Туры выходного дня: время отдыхать в Приморье
Государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы" привлекает внимание к новым интересным маршрутам
За морским бризом,..
База отдыха «Хутор Заповедный» находится в рекреационном районе бухты Заповедной на границе Лазовского заповедника. Морской воздух, дальневосточная тайга, речное озеро создали некий атмосферный микс, который делает пребывание в этих местах благоприятным для здоровья и настроения. На территории базы можно провести выходные, праздники и отпуск.
Домики, построенные из деревянного бруса, остаются прохладными даже в летнюю жару. Однако и в наше дождливое и прохладное лето там сложно замерзнуть, т.к. они сориентированы на всесезонное пребывание и поэтому подключены к отоплению. Малыши до пяти лет в «Хуторе Заповедном» отдыхают бесплатно. Расслабиться можно и на веранде, каждый домик оборудован таким местом для отдыха. Одновременно на хуторе могут разместиться до 32 человек.
Песочек на пляже и неглубокий вход в воду делают комфортным отдых для семей с маленькими детьми. Отличная парная окажется кстати для любителей попариться, а потом нырнуть в бассейн с прохладной проточной речной водой.
…горной одиссеей,..
Окрестности сопки Ливадийской на сегодня уже давно стали оазисом для любителей горного хайкинга в Приморье. В выходные дни сотни приморцев и гостей края покоряют одну из загадочных вершин нашего края, начиная свой путь из Лукьяновки. Далеко не простой поход знающие люди часто совмещают с ночевками на базах отдыха, которые раскиданы по всему периметру туристического кластера.
«Достаточно часто к нам приезжают сразу на двое суток, с вечера пятницы по воскресенье, чтобы совместить поход на Пидан и отдых в дружной компании. Ожидая прихода туристов, преодолевших крутой подьем и не менее сложный спуск, мы готовим им баньку. Кстати, наша база предлагает доставку на специальном автобусе гостей до подножья горы Пидан и последующую встречу. Как правило, подъем и спуск занимают совокупно 14 часов, а воспользовавшись нашими услугами, туристы экономят 4 часа своего времени. На следующий день после восхождения наши гости предпочитают провести время за шашлыком или мангалом с пловом, играют в волейбол. Детям также есть где порезвиться и отдохнуть», - говорит директор компании ООО «Магистраль» Евгений ЖАВЖАРОВ.
…уютом бревенчатых домиков
Прекрасный вид на Амурский залив и бухту Гека добавят релакса во время летных вечеров в Безверхово. В этих местах еще в начале XX века построили имения и завели хозяйства семьи ЯНКОВСКИХ и БРИННЕРОВ. Сегодня по инициативе правнука шкипера Гека по жизни их семей и деятельности именитого предка создан и функционирует музей в поселке Безверхово. По терренкуру в поселке можно прогуляться до памятника известного приморского исследователя и предпринимателя Михаила Янковского и добраться до семейной усыпальницы Бриннеров.
Туристический «культпросвет» здесь, разумеется, связан с песчаным пляжем, хорошим паром в бане и отдыхом в настоящих деревянных домиках. Хозяева не экономили на комфорте, и в каждом номере есть ванная комната и туалет, конвекторы, телевизоры и даже wi-fi. Территория базы отдыха, вся, вплоть до детской площадки, отделана в хуторском стиле, с горшками на плетнях и огромными клумбами.
База работает круглый год, а - значит, каждый может найти для себя занятия по душе: зимой подледная рыбалка, летом – море и загар.
Яна МАЛЬЦЕВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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