100 добрых дел Года экологии

В соответствии с государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы и программой Года экологии в Приморье продолжаются многочисленные мероприятия, призванные улучшить состояние природы и комфорт проживания людей в регионе

Охоте пропишут новые параметры

Так, в середине прошлого месяца в Приморье были утверждены новые параметры охоты, разработанные департаментом охотнадзора с участием охотников, охотпользователей, специалистов Амурского филиала WWF России и центра «Амурский тигр». При их разработке за основу были приняты принципы рациональной охоты и сохранения природного биоразнообразия.

В департаменте охотнадзора информировали, что изменения затронули объекты, которые являются основой кормовой базы краснокнижного приморского хищника. Теперь охота на кабана в крае с 1 июня по 1 октября разрешается только со стрелковой вышки на подкормочных полях или площадках. В охотничьих угодьях общего доступа она проводится в период с 1 ноября по 15 января, в закрепленных охотничьих угодьях - с 1 июня по 15 января.

При коллективной охоте на изюбря, пятнистого оленя или кабана из засады, а также со стрелковой вышки обязательно присутствие ответственного за нее егеря охотхозяйства, руководителя группы охотников или охотоведа. Причем такая охота разрешается исключительно в дневное время, что должно исключать добычу особей, изъятие которых из природы нежелательно для популяции.

Казачья порка браконьерам не помешает

Росприроднадзор пришел к соглашению с Уссурийским казачьим войском о том, что его представители займутся нарушителями законов и правил присутствия людей на пляжах Приморья.

Эта деятельность будет осуществляться казаками на основе готовящегося приказа главы Минприроды об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды. Этот приказ живо обсуждался ими в Большом круге объединенного дальневосточного казачьего войска, прошедшего во Владивостоке в связи с 128-й годовщиной Уссурийского казачьего войска.

Казачьи патрули могут появиться на пляжах в качестве т.н. «общественных инспекторов по охране окружающей среды», в поле зрения которых, как считают специалисты Росприроднадзора, должны быть такие вопросы, как выявление несанкционированных свалок, грубых нарушений арендаторами пляжей их содержания, ликвидация незаконных парковок и шлагбаумов, выявление препятствий для прохода граждан к морю и пр.

Однако в Росприроднадзоре сказали, что прежде, чем отобранные войском казаки выйдут на пляжи бороться с нарушителями, они обязательно пройдут обучающие семинары по вопросам практического применения норм действующего природоохранного законодательства, и после этого, надо полагать, ни один дерзкий нарушитель пляжного порядка не станет жертвой телесных наказаний.

Еще одной свалкой в Приморском крае станет меньше

Полигон бытовых отходов в районе бухты Десантной во Владивостоке возник накануне саммита АТЭС 2012 года, когда рекультивировалась свалка в пос. Горностае. Поскольку тогда новый полигон ТБО еще не был построен, отходы вывозились и складировались на этой площадке.

Как сказал заместитель директора департамента градостроительства Приморья Роман АХИЯРОВ, подошло время восстановить эту территорию города, выполнив работы по рекультивации. По его словам, с этой целью будут выполнены проектно-изыскательские работы, включающие в себя топографические, геологические и экологические изыскания. На проектирование рекультивации этого полигона ТБО из бюджета края будет выделено 19 млн рублей.