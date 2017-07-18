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Уголь в модуль

18 Июля 2017, 12:52 | Приморье

В Приморском крае продолжаются модернизация котельных и закрытие неэффективных мощностей

В течение десятилетий энергосистема Приморья оставалась зависимой от привозного топлива – мазута. 15-20 лет назад эта особенность нередко приводила к «размораживанию» целых поселков, а край жил в постоянном ожидании очередного эшелона с топливом. Однако за последние годы зависимость от поставок дорогого мазута удалось заметно снизить благодаря модернизации котельных в разных районах Приморья и переводу части из них на сжигание угля.

По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, в регионе продолжается активная работа по переводу котельных с мазута на уголь, что позволяет значительно экономить на топливе.  В крае уже установлено 79 модульных котельных, еще более 20 планируется установить в 2017 году в Артеме, Кипарисово, Таежке, Графском, Ружино, Невском, Орехово, Ильинке, Камень-Рыболове, Фадеевке, Красном Куте, Александровке, Кремово, Сиваковке, Троицком, Кокшаровке, Уборке, Новомихайловке, Соколовке, а также поселках Раздольное и Козьмино.

Строительство современной модульной угольной котельной в ближайшее время начнется в поселке Углекаменске Партизанского района Приморья. Она должна заменить две имеющиеся в поселке котельные, а также еще одну в соседнем селе Казанка: оборудование этих теплоисточников, от которых зависит обеспечение теплом почти тысячи жителей, сильно изношено. Ранее Ростехнадзор выдал предписание, обязывающее провести мероприятия по восстановлению системы теплоснабжения населенных пунктов в связи с их неудовлетворительным состоянием. На строительство новой котельной направят 158 млн рублей, в том числе 134 млн рублей – из бюджета Приморского края.

Ранее было значительно обновлено оборудование на крупнейшей котельной Партизанска – №10, модернизация которой ведется с 2014 года. Это позволило закрыть восемь малоэффективных небольших котельных, а после завершения работ планируется закрыть еще две. На базе закрывающихся объектов создаются узлы учета и смешения воды, которые позволяют регулировать температуру подачи воды в каждый дом.
Переход на современное оборудование помимо экономического имеет и экологический аспект: сокращение количества котельных и более полное сгорание топлива позволяют снизить выбросы в атмосферу. Кроме того, модернизация котельных позволяет повысить качество и надежность теплоснабжения жилого фонда, что является одной из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы.
 

Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ.

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Теги: уголь  жилье  жкх  модернизация  мазут  котельная 






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