Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Уголь в модуль
В Приморском крае продолжаются модернизация котельных и закрытие неэффективных мощностей
В течение десятилетий энергосистема Приморья оставалась зависимой от привозного топлива – мазута. 15-20 лет назад эта особенность нередко приводила к «размораживанию» целых поселков, а край жил в постоянном ожидании очередного эшелона с топливом. Однако за последние годы зависимость от поставок дорогого мазута удалось заметно снизить благодаря модернизации котельных в разных районах Приморья и переводу части из них на сжигание угля.
По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, в регионе продолжается активная работа по переводу котельных с мазута на уголь, что позволяет значительно экономить на топливе. В крае уже установлено 79 модульных котельных, еще более 20 планируется установить в 2017 году в Артеме, Кипарисово, Таежке, Графском, Ружино, Невском, Орехово, Ильинке, Камень-Рыболове, Фадеевке, Красном Куте, Александровке, Кремово, Сиваковке, Троицком, Кокшаровке, Уборке, Новомихайловке, Соколовке, а также поселках Раздольное и Козьмино.
Строительство современной модульной угольной котельной в ближайшее время начнется в поселке Углекаменске Партизанского района Приморья. Она должна заменить две имеющиеся в поселке котельные, а также еще одну в соседнем селе Казанка: оборудование этих теплоисточников, от которых зависит обеспечение теплом почти тысячи жителей, сильно изношено. Ранее Ростехнадзор выдал предписание, обязывающее провести мероприятия по восстановлению системы теплоснабжения населенных пунктов в связи с их неудовлетворительным состоянием. На строительство новой котельной направят 158 млн рублей, в том числе 134 млн рублей – из бюджета Приморского края.
Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ.
Новости тематики
Новости раздела
- Туры выходного дня: время отдыхать в Приморье
- 100 добрых дел Года экологии
- "Мнение, что запасы подорваны, ошибочно"
- Уголь в модуль
- На "Карте убитых дорог" Приморья уже обозначен 201 километр
- Экстрим-туры в Приморье пока не распробовали
- Гора Пидан уперлась в Лесной кодекс
- Более 7 тысяч любителей "пьяной" езды задержаны в Приморье
- Студенты из стран Ближнего зарубежья выбирают российской гражданство
- Приморцы звонят на телефон доверия тысячами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится огромный спорткомплекс
- В России изменились правила перевозки детей в автомобиле
- Россия выходит из ВТО
- В Приморье на аукционе рыбоводный участок был продан за баснословную сумму
- В России нашли способ увеличить пенсии на 10 тысяч рублей каждому
- "Газпром" отчитался о дальневосточных проектах
- В вузах закроют военные кафедры
- Землетрясение у берегов Приморья попытались связать с ядерными испытаниями в КНДР
- Стало известно, почему периодически исчезают автобусы с владивостокских маршрутов
- В Находке угольных портов может стать еще больше