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На "Карте убитых дорог" Приморья уже обозначен 201 километр
В региональном штабе Общероссийского народного фронта сообщили, что в Приморье активно продолжается реализация проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». На сегодня на интернет-ресурсе www.dorogi-onf.ru отмечено 194 участка разбитых дорог протяженностью 201 км.
Как сообщила координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Приморском крае Лариса Бутенко, в последний месяц активисты провели презентации проекта в Хасанском и Анучинском районах, а также в Уссурийске и Артеме. «Основные вопросы жителей: как правильно сформулировать информацию о нарушениях и более точно описать конкретный «убитый» участок дороги? Очень хорошо, что жители понимают важность детализации нарушений, поскольку от этого зависит и формулирование тех обращений, которые ОНФ направляет в органы власти по таким фактам», – отметила Бутенко.
Активисты ОНФ проводят выезды в качестве экспертов Народного фронта с целью оценки качества автомобильных дорог, а также общественного контроля за ремонтно-восстановительные работами на дорожном покрытии, проводимых после обращений ОНФ.
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