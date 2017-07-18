Экстрим-туры в Приморье пока не распробовали

Приморский край богат природными памятниками и достопримечательностями, чем привлекает туристов. Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», ориентированной на всестороннее раскрытие богатого туристического потенциала региона, гости и жители края могут отправиться не только по традиционным уже маршрутам, но и увидеть нетронутую дальневосточную тайгу, на собственный спиннинг поймать редкую рыбу, а если повезет, полюбоваться дикими зверями в их естественной среде обитания, – воспользоваться так называемым экстремальным туром.

По словам директора Туристско-информационного центра Приморского края Дарьи ГУСЕВОЙ, традиционно в экстремальный туризм входят виды отдыха, сопряженные с определенным риском, это: альпинизм, восхождение на горы, спелеотуризм, сплавы по рекам и некоторые другие виды путешествий.

«Самыми популярными районами края для экстремального туризма являются Шкотовский, Партизанский, Лазовский и Красноармейский. Маршруты прокладываются достаточно далеко от городов и поселений, чтобы турист мог увидеть чистый и нетронутый лес. Однако их отдаленность от инфраструктуры тормозит развитие этой сферы туризма. Не решены и другие проблемы, в числе которых отсутствие профессиональных гидов-проводников со знанием иностранного языка, это самое основное препятствие для полноценной работы экстремальных маршрутов, ориентированных на зарубежных гостей», - рассказывает Дарья Гусева.

Кроме того, для иностранных туристов определенным барьером при выборе подобного тура является отсутствие достойного сервиса. Как заметила специалист, иностранцы привыкли к весьма комфортным условиям. Даже если зарубежные гости совершают восхождение на гору, сплавляются по реке или просто гуляют по лесу, то маршрут их должен быть оборудован туалетами, указателями, кафе и специальными местами для размещения на ночевку или отдых. Те, кто выходил на приморские таежные маршруты, хорошо знают, что сервис там, можно сказать, весьма условный. Между тем качественный сервис тесно связан с проблемой безопасности туристов. Чтобы обеспечить все это любителям экстремальных путешествий, потребуются немалые затраты.

«Организовывать экстрим-туры достаточно сложно, но можно, и туристы ездят, но массового характера не наблюдается. Самые популярные маршруты – это подъем на сопки Пидан и Фалаза. В основном на них поднимаются российские туристы, однако приезжают и иностранцы. Среди наших азиатских соседей чаще всего такими турами пользуются корейцы, они любят приморскую тайгу. Неоднократно на подобные маршруты выходили американцы, но все это носило индивидуальный характер. Однако, когда будут устранены барьеры, можно будет говорить о профессиональной и высококачественной организации таких туров», - добавила Дарья Гусева.

По мнению директора туристической компании «Пять звезд» Оксаны ЗЯБЛОВОЙ, понятие экстремального туризма в обществе размыто. Для нее экстрим-тур - это маршрут, в котором присутствует доля риска, не менее 50% успеха должно зависеть не только от организаторов, но и от других факторов: физической и психологической подготовки туриста, погоды, удачно сложившихся обстоятельств, командного духа. Для организаторов каждый экстрим-тур — это просчитанный риск. Они знают, что успешность экстрим-тура зависит от правильного планирования, разведки и качественной оценки ситуации на местности.

«Во время подъема на Пидан турист может остановиться почти в любой точке этапа, при этом с ним ничего не произойдет, если он захочет, то может и спуститься вниз. Другое дело, когда туристы сплавляются по реке: остановиться им в любой момент не получится, и придется терпеть весь маршрут, при этом всегда четко исполнять указы инструктора – каким бортом куда поворачивать», - рассказывает Оксана Зяблова.

По ее словам, к туристам, которые идут на экстрим-туры, они предъявляют особые требования для их безопасности. Так, человеку необходимо иметь личное снаряжение (одежда по предложенному туркомпанией списку). На таких маршрутах есть и ограничения по возрасту, здоровью и физической выносливости. При этом новичков не допустят до продолжительных маршрутов, сначала надо будет пройти однодневные маршруты, будь то сплав или подъем в гору.

«В нашей практике были случаи, что человек не выполнял наши указы и снимался с маршрута. Также до сплавов не допускаются люди, не умеющие плавать или если они неуверенно держатся на воде. А те, которых допустили, перед началом проходят инструктаж. При этом на каждом маршруте экстрим-тура запрещено употребление алкоголя, за это турист снимается с маршрута и лишается права продолжать движение по нему без возврата денег», - рассказывает Оксана Зяблова.

В Приморье нет экстрим-туров мирового уровня. Хотя сама наша страна для иностранцев иногда может быть непрерывным приключением: дороги, сервис, медицина, связь и т.п. Те же корейские туристы даже однодневный сплав воспринимают как сверхэкстремальный.

Однако для желающих познакомиться с дальневосточной природой можно организовать рыбалку, которая будет сопровождаться сплавом по реке. Популярные маршруты сплавов совместно с рыбалкой проходят по северным рекам края: Арму, Ключевой и Самарге. Для этого используются как рафты, так и лодки с двигателями – все зависит от реки.

«Последний раз такой сплав мы готовили для американских туристов. Они достаточно экономично подходили к туру, даже планировали привезти с собой свои плавсредства. Но потом все еще раз подсчитали и поняли, что со своим снаряжением получится дороже, чем с нашим. В большей степени иностранные туристы ищут экзотику, им интересны дальневосточные реки, где водится много рыбы. Отечественный турист ищет более бюджетный вариант тура, предпочитая туры, где минимум расходов связанных с логистикой. Старается сразу же попасть на место рыбалки», - рассказывает директор туристической компании «НТур» Вадим ПИКАЛОВ.

Иван КРЫШАН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото Игоря КУХАРЯ.

К фото: Сегодня даже самая обычная прогулка по Приморью грозит превратиться в своеобразный экстрим-аттракцион.