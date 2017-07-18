Гора Пидан уперлась в Лесной кодекс

Пидан (1332 м над уровнем моря) является основной бесспорной точкой притяжения, ежедневно сотни туристов покоряют эту сопку Приморья. Такое паломничество в этих краях стабильно с середины XX века. Не останавливает покорителей вершин и отсутствие бытовых условий и дорог, а также других прелестей цивилизованного туризма.

За последние 20 лет округа Лукьяновки-Анисимовки стала примечательна как горнолыжными базами, так и частными базами отдыха. Сегодня на этой территории их не менее 20. Это частные гостевые дома, коттеджи на 10-15 человек, очень часто со всеми городскими удобствами, и лыжные базы вместимостью до 40 человек единовременно, обязательными банями и мангальной зоной. Оборудовано несколько лыжных спусков. Поэтому сегодня сюда стремится не только «бедный студент» на электричке, но и любители горных лыж и сноуборда на личных автомобилях.

Разработчики туристско-рекреационного кластера «Пидан», объединяющего одноименный центр активного отдыха, горнолыжный курорт «Грибановка» и базу отдыха «С-Нежная», решили использовать потенциал этих мест в полном объеме и добились включения проекта в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма в России на 2011-2018 годы. Потребность кластера в инфраструктуре оценили в 355,569 млн рублей, общий объем предполагаемых инвестиций - 1 млрд 411,433 млн рублей.

Но, к сожалению, практического применения проект по сию пору не получил. Единственным зримым результатом является новое асфальтовое покрытие, которое соединило Новонежино и Лукьяновку (до Новонежино автомобилистов «радует» лишь грунтовая дорога на перевалах), ждут новое дорожное покрытие и в Анисимовке.

Бизнесу мешают развиваться юридические препоны относительно оформления земли в лесной зоне, а также потенциальный запрет на вырубку леса в местах строительства. Как замечает соучредитель горнолыжного курорта «Грибановка» Александр ГРИБАНОВ, такая неопределенность препятствует установке подъемников, а тем более строительству панорамных ресторанов и десяти гостиниц вместимостью в среднем 100 мест, запуску рельсовых саней, удлинению лыжного спуска, словом, всего того, что должны реализовать в рамках кластера и т.д. Вопросы, связанные с Лесным кодексом, должны решаться на федеральном уровне. В этом представителям бизнеса обещают помочь представители администрации края. Может поспособствовать развитию территории и государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.».

Как ни странно, еще одним камнем преткновения оказался «дальневосточный гектар». Каким-то чудным образом земля под базой «С-Нежная», входящая в кластер и оформленная в аренду на 15 лет, частично была роздана под «дальневосточный гектар». Теперь предстоят суды и приведение ситуации в исходное положение.

Земля близ Пидана действительно оказывается заколдованным местом. И мистики в этих местах хоть отбавляй. Перед самым подъемом на вершину все проходят мимо жертвенного камня, возле которого по традиции оставляют какую-нибудь мелочь и сладости, чтобы задобрить богов. Некоторые говорят, что в горе имеется дольмен, в котором захоронен один из высших бохайских жрецов (хотя эту достопримечательность никто по сию пору не нашел). А еще - будто мегалиты Пидана излучают ультразвук, а также электроволны и в округе можно встретить «человека-летучку», который может застать замешкавшегося на спуске туриста в образе женщины с крыльями.

Конечно, покоряют Пидан совсем не за этим. Туристы совмещают хайкинг с посиделками в дружеском коллективе и песнями под гитару в гостевых домах, останавливаясь на несколько суток. Туристы экономкласса по-прежнему предпочитают электричку, в горы ходят классами и целыми курсами, приезжая на день. Как рассказал директор базы «С-Нежная» Сергей ПАРЕЙЧУК, сегодня частыми гостями становятся и филиппинцы, китайцы, вьетнамцы – студенты, которые обучаются во Владивостоке и приезжают с Филиппин, из Китая, Вьетнама и других стран, зимой они осваивают лыжи и ходят с проводниками в горы. Как шутят завсегдатаи походов, Пидан может принять (если окажется хорошая погода без дождя и сильного ветра) или не принять. Случается, что зимой снег уже на подступах к вершине оказывается по пояс даже самым высоким покорителям, и группы туристов поворачивают восвояси.

Яна МАЛЬЦЕВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото автора.

К фото: Земля близ Пидана всегда считалась заколдованным местом.