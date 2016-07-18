Начато асфальтирование участка дороги Рудная Пристань – Терней в Приморье

Сотрудники северного филиала Примавтодора приступили к асфальтированию участка дороги Рудная Пристань-Терней. Работы идут в районе объезда села Лидовка, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщил генеральный директор ОАО «Примавтодор» Дмитрий Горлов, эта дорога будет иметь два слоя асфальтобетона. Всего планируется уложить 11 тысяч тонн асфальта.

«Сейчас на 3-х километровом участке дороги полностью готово под асфальтирование земляное полотно. Рабочие начали укладку первого слоя асфальтобетона. Работы будут идти без выходных, пока позволяет погода», – добавил Дмитрий Горлов.

Отметим, что асфальтирование дороги Рудная Пристань-Терней идет в рамках выполнения 102 поручений Губернатора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.