Губернатор Приморья выразил соболезнования

Соболезнования губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в связи с уходом из жизни Владимира Коновалова

Ушел из жизни Владимир Андреевич Коновалов, замечательный человек, известный приморский общественный деятель, почетный житель Приморского края, заместитель председателя общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Первореченского района города Владивостока.

Владимир Андреевич прожил долгую, яркую и достойную жизнь. Участник Великой Отечественной войны, кадровый военный – много лет этот честный, открытый и справедливый человек активно отстаивал интересы ветеранов. Своим трудом он внес большой личный вклад в развитие Приморья. Его энергия, стремление добиться поставленных целей, преданность Родине служили настоящим примером для всех, кто был знаком с Владимиром Коноваловым.

Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам, всем, кто был знаком с Владимиром Андреевичем.

Губернатор Приморского края В. Миклушевский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.