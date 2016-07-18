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Губернатор Приморья выразил соболезнования
Соболезнования губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в связи с уходом из жизни Владимира Коновалова
Ушел из жизни Владимир Андреевич Коновалов, замечательный человек, известный приморский общественный деятель, почетный житель Приморского края, заместитель председателя общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Первореченского района города Владивостока.
Владимир Андреевич прожил долгую, яркую и достойную жизнь. Участник Великой Отечественной войны, кадровый военный – много лет этот честный, открытый и справедливый человек активно отстаивал интересы ветеранов. Своим трудом он внес большой личный вклад в развитие Приморья. Его энергия, стремление добиться поставленных целей, преданность Родине служили настоящим примером для всех, кто был знаком с Владимиром Коноваловым.
Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам, всем, кто был знаком с Владимиром Андреевичем.
Губернатор Приморского края В. Миклушевский.
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