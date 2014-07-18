В Приморье перепланировку помещений поставят в рамки закона

В последние годы перепланировка нежилых помещений приняла массовый характер в Приморье. Это угрожает безопасному проживанию граждан, поскольку, по мнению депутатов краевого парламента, перепланировка, проведенная неправильно, может привести даже к разрушению дома.

На заседании комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона "О порядке переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных жилых домах на территории Приморского края".

"Много обращений поступает к нам по поводу перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах, - сказал депутат Петр Журавлев. – Мы все прекрасно знаем, что в некоторых многоэтажках находятся офисные помещения, различные торговые и бытовые предприятия, иногда даже кафе и рестораны. Каждый хозяин перестраивает эти помещения по своему усмотрению, не имея ни проектной документации, ни согласований. Этот вопрос никак не регламентирован нормативными актами. Мы намерены этот пробел устранить и определить порядок перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах отдельных законодательным актом Приморского края".

Новый законопроект подготовлен в соответствии с Жилищным кодексом РФ. В документе определен порядок согласования перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах, условия проведения и завершения работ, а также последствия самовольной перепланировки.

Проект закона устанавливает полномочия органов краевой государственной власти и местного самоуправления в сфере правового регулирования жилищных отношений. Кроме того, законопроект регулирует отношения, возникающие при переустройстве и (или) перепланировке нежилых помещений между гражданином и управляющей или обслуживающей организацией, органом местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, права и законные интересы которых затрагиваются.

Согласно законопроекту, для проведения перепланировки нежилого помещения представляется заявление с указанием предполагаемых работ в орган, который осуществляет согласование. Заявитель должен обеспечить доступ в помещение должностным лицам, для проведения контроля за ходом работ по переустройству нежилого помещения.

ZRPRESS.RU, Владивосток.