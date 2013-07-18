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У приморцев на счетах более 175 млрд рублей
Уровень доходов приморцев растет: общий объем денежных средств, полученных населением края за первое полугодие 2013 года, в расчете на душу составляет 21,4 тысячи рублей в месяц, что на 11% больше соответствующего периода прошлого года, - об этом рассказали в Приморскстате.
При этом на покупку товаров и оплату услуг население края потратило 77% своих доходов. На оплату обязательных платежей и взносов - 13%. Оставшаяся часть пошла на увеличение сбережений (вклады, ценные бумаги, изменение задолженности по кредитам и т.д.).
Поскольку население активно пользовалось заемными средствами, задолженность по кредитам продолжала расти и на 1 июня 2013 года достигла 124,8 млрд. рублей.
Остаток привлеченных средств частных лиц и индивидуальных предпринимателей края в банках и других кредитных организациях составил на начало июня 175,6 млрд. рублей.
ZRPEESS.ru, Владивосток.
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