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Многодетных семей Приморского края призывают оформить демографическое пособие

18 Июля 2013, 15:40 | Приморье

14 многодетных семей с начала года обратились к специалистам для оформления нового демографического пособия. Как заявили в департаменте труда и социального развития Приморского края, статистические данные по количеству рожденных в этом году малышей говорят, что право на получение пособия имеют 1 679 семей.

Речь идет  о ежемесячной выплате на третьего (последующего) ребенка, родившегося в этом году. Основание для оформления данного пособия - среднедушевой доход семьи не должен превышать величины среднедушевого дохода населения (в 2012 году его стоимость составила 20 962 рубля.)

Важно, что размер ежемесячного пособия увеличивается вместе с величиной прожиточного минимума для детей в Приморье. Так, в январе 2013 годы его размер был 7484 рубля, в феврале - 7 588 рублей месяц. А в июне выплата увеличилась до 9 731 рубля, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Регулярный мониторинг ситуации показывает, что лучше всего знают о новом демографическом пособии семьи из Яковлевского района. Здесь 100 процентов семей, которые имеют право на выплату, уже оформили пособие. В Анучинском районе правом на новое демографическое пособие воспользовались 86 процентов семей. Также поступили 78 процентов родителей, проживающих в Дальнереченском и Лазовском районах. Высокие показатели информированности о праве на новое пособие у семей Черниговского и Хорольского районов - 77 и 74 процента, соответственно.

Специалисты отмечают низкий порог обращений за детским пособием у жителей городов. В Артеме эта цифра составляет 38 процентов оформивших выплату от тех, кто имеет право на ее получение, 36 процентов – в Партизанске, 35 – в Арсеньеве, 32 - в Уссурийске, во Владивостоке эта цифра составляет 30 процентов.

Специалисты обращаются ко всем многодетным родителям, у которых прибавление случилось в этом году: просчитайте ежемесячный доход семьи. К примеру, на полную семью с тремя детьми он должен составлять не более 104 810 рублей в месяц. Если на одного человека приходиться менее чем 20 962 рубля, вас приглашают оформить пособие. Адреса и телефоны отделов указаны на официальном сайте администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/, разделы органы исполнительной власти - департамент труда и социального развития Приморского края - контакты).

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и прилагаемые к нему документы, могут быть представлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: демография  многодетные семьи  пособие 



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