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Приморцам предложили владеть информацией
В Приморском крае к экспертам-профессионалам в области информационного рынка могут присоединиться все желающие
Очередное, июльское, заседание Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморье сформировало программу действий на год. Помочь развитию услуг связи и доступности Интернета для жителей края - такую задачу поставил Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на первом заседании совета. Помимо других. И эксперты попытались проанализировать, куда идут миллионы под кодом «информатизация».
Сегодня это слово в документах чуть ли не у каждого департамента, госслужбы и другого госучреждения. Тратятся десятки миллионов. А в очередной раз столкнувшись с очередью в регистратуре родной поликлиники, понимаешь: надо что-то с этим делать. И решение проблемы вроде бы нашли. В масштабах всей страны. Компьютеризация. Реально сократить время врача на опросы и писанину, пациента - на хождения из кабинета в кабинет, создав единую базу на пациента. И даже деньги по отдельному траншу выделили. Однако программа информатизации регионального здравоохранения сегодня выполнена менее чем на треть.
Недавно глава департамента здравоохранения Приморья Олег Бубнов призвал главврачей и подрядчиков максимально поторопиться с окончанием работ и к началу августа завершить программу информатизации регионального здравоохранения. Зависли деньги на счетах у Кировской, Красноармейской, Лазовской, Хорольской, Хасанской районных больниц и даже в городских в Артеме, Дальнереченске, Арсеньеве, Находке, Уссурийске и даже во Владивостоке. Среди тех, кто полностью рассчитался с подрядчиками, пока только ККЦ СВМП, СМП Владивостока, Михайловская ЦРБ.
«Это не по нашей вине», - заявил представитель компании «Ростелеком». По его словам, компанией заключено 39 контрактов на электронную регистратуру, 30 - на программу по дополнительному лекарственному обеспечению, плюс контракты предусматривают наличие 506 автоматизированных рабочих мест. Специалисты провели обучение специалистов лечебных учреждений на базе двух владивостокских больниц. Однако записаться на прием к врачу - мы стоим в очереди, и не электронной.
Здравоохранение - лишь один пример того, как спотыкается информатизация в крае. К сожалению, как выяснили эксперты, мешает этому нынешняя система тендеров, которые открывают дорогу к бюджетным деньгам неквалифицированным, а то и недобросовестным подрядчикам. Побеждают за счет демпинга цен, а гарантировать качество услуг не могут, если вообще их исполняют.
В заседании Экспертного совета приняли участие директор департамента информационной политики края Сергей НЕХАЕВ, специалисты отдела по формированию системы «Открытое правительство». Перед ними и был поставлен вопрос о координации работ по информатизации различных ведомств, чтобы деньги не растворились в Интернете. На одном из следующих заседаний намечено рассмотреть проблемы, возникающие при работе по ФЗ-94, пригласить главу департамента Александра ЩУРОВА и представителей юридического отдела администрации и Приморского управления Федеральной антимонопольной службы.
«Информационное общество» и «Электронное правительство», похоже, получат постоянную прописку в повестке заседаний Экспертного совета. В прошлом году эти вопросы получили подтверждение в перечне краевых целевых программ. Это вопрос комфорта жизни, а в конечном итоге - открытости и доверия к власти.
Самое обидное, что Приморье славится системщиками и программистами не только в России. Власти края не один год вынашивают планы по созданию ИТ-технопарка. Кстати, именно с этого вопроса и начал свою работу новый экспертный совет. И последнее заседание проходило не в стенах администрации, а на территории компьютерного завода, что построила компания «Компьютерный центр ДНС» в окрестностях Артема. Член совета, директор по развитию компании, Константин БОГДАНЕНКО показал цеха, где за прошлый год собрано полмиллиона ноутбуков, причем руками жителей Артема. И «ДНС» самостоятельно начал практические шаги по созданию технопарка.
То есть информационный прорыв может стать «фишкой» Приморья. Если скоординироваться. Не случайно члены Экспертного совета единодушно решили поддержать проект телеканала «Россия-1» и приморских тележурналистов по интернет-голосованию. Вантовый мост Владивостока имеет шанс попасть не только в Книгу Гиннеса, но и в рейтинг 10 достопримечательностей Росси. Пока он в четвертом десятке… А вы проголосовали? Включайтесь в информационное пространство!
Набираем в Интернете www.10russia.ru.
Елена БАРКОВА,
член Экспертного совета по информационной политике.
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А мы тут даже интернет от Альянса в дом провести не можем. Тупорогие старухи периода застоя встали стеной и им пофиг интернет и наплевать на людей, лишь бы тишина в доме была и на крышу никто не проник. Вот из за таких старых кляч вся страна отстаёт в области развития ИТ. Владимир Миклушевский и Пушкарёв, разберитесь пожалуйста со старухами по столетию 106а, хотим Альянс интернет в доме.