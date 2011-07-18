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Уже хватит гастарбайтеров
18 Июля 2011, 21:18 | Приморье
Межведомственная комиссия по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории края рассмотрела проект предложения администрации о потребности в привлечении иностранных работников в 2012 году.
Потребность определена в количестве 28,7 тыс. человек. Это на 5,8 тыс. человек меньше, чем в 2011 году. По мнению губернатора ДАРЬКИНА, край должен «удовлетворить потребности в рабочей силе, в первую очередь, за счет региональных ресурсов».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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