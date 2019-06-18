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Лев из приморской тайги
В Приморском сафари-парка, в котором воспроизводятся условия дальневосточной природы, можно встретить и диковинных для наших мест животных
На Международной выставке «Интурмаркет-2019» в Москве, по итогам Национального рейтинга туристских брендов-2018, Приморский сафари-парк был включен в ТОП-3 лучших парков развлечений в России, а несколько лет назад, он единственный из нашей страны, вошел в число двенадцати лучших зоопарков мира. Уже это говорит о высоком уровне, который ждет тех, кто здесь раньше никогда еще не бывал.
И он же свидетельствует, что Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 гг. может и сегодня, и в будущем опираться на отличное познавательное учреждение, организованное более 12 лет тому назад энтузиастом Дмитрием МЕЗЕНЦЕВЫМ.
Известно, что изначально сафари-парк предлагалось сделать во Владивостоке, где-то вблизи Ботанического сада. Этот вопрос долго обсуждался в мэрии с участием общественности. Но в итоге земли в городе не нашлось, и поэтому невероятно повезло Шкотовскому району, где теперь на площади около 16 га можно увидеть, понаблюдать и бесплатно пофотографировать диких зверей и птиц. В основном здесь живут обитатели приморской тайги. Но есть и четыре настоящих африканских льва, и канадская пума, которых в Канаде в дикой природе уже и не осталось, и европейские рыси. Все они находятся на удаленном от основной части участке сафари-парка в соседних вольерах, где с ними можно познакомиться, как с экскурсоводом, так и самостоятельно, прогуливаясь по высоким мосткам вольеров. Здесь же можно увидеть козликов, кролика, белку-летягу, колонка.
Кстати, если есть желание, то с одним из львов можно запросто побороться в перетягивании каната. Но в одиночку с царем зверей не сладить – только дружной командой.
А на основной территории, конечно, очень впечатляют уссурийские тигры – знаменитый Амур, тигренок Шерхан и тигрица Уссури. Все они - в разных вольерах. Здесь же находятся два дальневосточных леопарда, которые поочередно гуляют по своему участку, но, в отличие от других крупных хищных кошек, очень хорошо прячутся на нем, или сидят в клетке. В одном вольере уживаются и гималайские, и бурые мишки, демонстрируя, насколько они на самом деле быстры и ловки. Раздельно находятся уже взрослый дикий кабан и три поросенка. С ними соседствуют знаменитые пятнистые олени, которых можно даже покормить с рук, косули, а в отдельном вольере на крутом склоне, если повезет, можно заметить кабаргу.
Хорошо можно рассмотреть птиц, которые обычно не подпускают к себе близко – аистов, журавлей, диких уток, фазанов, и хищников – соколов, ястребов, орланов и пр.
Все это разнообразие фауны, а здесь в целом около 70 видов зверей и птиц, находится в окружении настоящей уссурийской тайги с уникальной флорой. Здесь и знаменитый женьшень, и венерин башмачок, и другие редкие цветы и растения.
Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.
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