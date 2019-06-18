Тигриными тропами

Приморцы стремятся увидеть хищников в их реальной среде обитания

Из примерно 400-450 тигров, обитающих на территории Приморья, в границах Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» проживает около 15 взрослых особей и 9 тигрят. Именно столько их насчитывали два года назад. Сейчас эти цифры уточняются. Недавно Центр «Амурский тигр» помог объединенной дирекции этих заповедных территорий с установкой обширной системы фотоловушек для отслеживания краснокнижных хищников и хищников-браконьеров. Только в нацпарке было установлено около 200 камер наблюдения.

С другой стороны, это контроль, позволяющий оценивать в природе действия эко-туристов, для которых Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 гг. открывает новые горизонты познания родной природы.

Добраться до Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» от Владивостока можно всего за три-четыре часа, за которые хорошая машина может покрыть расстояние около 250 километров, в основном по не очень хорошей дороге. После этого, если на то есть обязательная договоренность с дирекцией, можно окунуться в глухие дебри Уссурийской тайги, где немудрено столкнуться с хищником нос к носу. На такие случаи есть научные инструкции как себя вести, и, чтобы выйти из леса живым и здоровым, их надо неукоснительно соблюдать.

Заповедные места

Директор объединенной дирекции Владимир АРАМИЛЕВ как-то отмечал, что сам заповедник в настоящее время населен тиграми довольно плотно – больше 14-18 особей этой территории их не прокормить. Поэтому они из заповедника нередко забредают на сопредельные территории, где и подкармливаются. Однако на севере национального парка «Зов тигра» какой-то резерв для увеличения популяции хищника еще имеется. Есть какая-то ниша в пищевой цепочке и для дальневосточного леопарда. Поэтому планы их реинтродукции, то есть возвращения вкусивших цивилизацию особей в дикую природу, имеют хорошую перспективу.

Собираясь сюда в поездку, туристу неплохо подробнее познакомиться с историей этих девственных территорий, и на что здесь стоит обратить свое особое внимание во время похода.

Известно, что Лазовский заповедник, как филиал Сихотэ-Алинского, был образован еще 1935 году на месте ранее существовавшего с 1927 года Судзухинского заказника, а полностью самостоятельным заповедником стал в 1970-м году. Его территория составляет около 121 тысячи га, из которых более 99% - это леса. Из 258 километров его границ 23 километра приходятся на море с уникальным островом Петрова. Севернее заповедника, распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2007 года, на площади 82 152 га появился нацпарк «Зов тигра» - первый нацпарк на территории края. Кстати, и здесь лес чуть ли не сплошь – 96% территории. Особую роль в его создании сыграла активная помощь Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В середине апреля 2014 года приказом Минприроды в результате слияния ФГБУ «Национальный парк «Зов тигра» и ФГБУ «Лазовский природный заповедник им. Капланова» было образовано ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра», которая теперь осуществляет свою деятельность на территории свыше 200 тысяч га.

Население здесь редкое, хозяйственная деятельность практически не ведется, и поэтому экология этих мест практически не страдает от антропогенного «стресса», хотя, конечно, и здесь иногда бывают пожары по вине человека – забредшего нелегально браконьера или шишкаря.

Есть куда подняться

В пределах территории нацпарка находится самая высокая гора Приморья, Облачная – 1854 метра над уровнем моря - и свыше полусотни других гор-тысячников. Особенно среди них популярны гора Снежная, откуда берет свое начала крупнейшая река края Уссури, гора Каменный Брат и гора Сестра, высотой 1671 метр, путь к вершине которой проходит по гребню хребта, увенчанному «Зубами Дракона» – скальными останцами разных причудливых форм высотой до 15 метров, в которых каждый, в меру своего воображения, видит что-то свое.

В труднодоступном месте на живописной реке Милоградовке находится самый высокий приморский водопад края – Поднебесный, имеющий три ступени общей высотой около 59 метров. А еще здесь есть водопады «Жало Змеи» высотой 43 метра и «Дивный» в районе урочища «Чертов мост», где речные пороги окрашены в голубые и розовые оттенки – в зависимости от цвета гранита в ложе реки. Здесь же, вдоль Милоградовки, пролегает и эко-тропа «Ботанический сад», вдоль которой растут деревья в два-три обхвата. Это место относительно доступно и особенно популярно у туристов.

Кстати, на территории «Зова тигра» находятся несколько мест с уникальными прямоствольными тисами, возраст которых определяется примерно в тысячу лет, имеется большая высокогорная заболоченная тундра урочища Мута, никогда не рубленные кедровые и широколиственные леса и живописные озера, некоторые из которых являются памятниками природы со своей уникальной растительностью и животным миром.

Здесь обитают сотни видов животных и птиц, многие из которых относятся к особо охраняемым. Из млекопитающих это, прежде всего, амурский тигр и амурский горал, уссурийский пятнистый олень, обыкновенный длиннокрыл и гигантская бурозубка. Предполагается, что сюда со временем вернется и дальневосточный леопард, который прежде здесь обитал. К редким относится около 35 видов птиц, которые здесь гнездятся или же были зафиксированы во время перелетов. Среди них – орлан-белохвост, утка-мандаринка, даурский журавль, египетская цапля, красноногий ибис, черный гриф, малый лебедь, рыбный филин и другие. Есть также охраняемые земноводные, рыбы, членистоногие и моллюски. Мир насекомых насчитывает около 650 видов.

Все это разнообразие представляет огромный познавательный интерес для тех, кто увлекается экологическим и научным туризмом. Кстати, ежегодно с этой целью здесь бывает уже свыше 2 тыс. человек.





Запреты на каждом шагу

Наверное, количество посещающих эти места могло бы быть и значительно больше, но оно ограничивается специальными пропусками. На территории Лазовского заповедника действует множество запретов, и обязательно – сопровождение сотрудником заповедника. Причем группы не должны превышать 4-10 человек.

Тем не менее, экскурсионный поток постепенно растет. Научным отделом заповедника разработаны маршруты экскурсий, есть персонал, который занимается гостями, утвержден прайс оказываемых услуг, создана инфраструктура для обслуживания туристов – тропы, дороги, места для кемпингов и бивуаков. В основном - для посещения открыт сезон с мая по сентябрь. Однако научный совет заповедника в любой момент может запретить прохождение по тому или иному маршруту. Например, в связи с повышенной пожарной опасностью. В принципе, со всей полезной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Лазовского заповедника.

Что же можно увидеть организованной туристской группе? Есть возможность пройти несколькими интересными маршрутами. Прежде всего, это двухчасовой поход по побережью «Тропою тигра», где можно встретить и почитать следы хищника, иногда выходящего на дикие пляжи, можно увидеть других представителей лесной и морской фауны, познакомиться с необычной флорой юго-восточного побережья края.

Экскурсия «Остров, остановивший время» дает возможность познакомиться с природой и загадками острова Петрова, где северные и южные виды живой природы необычно соседствуют друг с другом. Есть здесь признаки пребывания человека в очень далеком прошлом.

Весной на острове Петрова особенно интересно проходит экскурсия «Дыхание весны», знакомящая со знаменитой тисовой рощей, можно увидеть лесные маки и иные цветы, характерные для весны и начала лета.

Маршрут «Каменная рапсодия» - это поездка на моторной лодке мимо островов, где можно наблюдать тюленя ларгу, птичий базар, вероятна встреча с белохвостым орланом.

Маршрут «Сквозь века» к уникальному озеру Заря рядом с одноименной бухтой знакомит с реликтовым озерным растением бразенией Шребера. Район самой бухты впечатляет необычным каменным ансамблем прибрежных скал, где тоже можно обнаружить свидетельства пребывания и тигров, и пятнистых оленей.

Естественно, островные и морской маршруты действуют только при хорошей погоде, когда море спокойно.

Заповедник дает возможность туристам познакомиться со своим богатым музеем, организует отдых в бухте Проселочной и на кордоне острова Петрова.

КСТАТИ

По национальному парку «Зов тигра», имея разрешение, можно путешествовать и самостоятельно, и с проводником – по четырем организованным туристическим маршрутам. Они включают восхождения на горы Облачная, Сестра и Снежная, поход по долине реки Милоградовки. На маршрутах имеются таблички и указатели, обращающие внимание туристов на местные достопримечательности.

На верхнем фото: Тигриная вольница совсем рядом с Владивостоком.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ