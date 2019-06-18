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Точка медиасбора

18 Июня 2019, 14:35 | Приморье

Медиасаммит вносит свой вклад в имидж Приморья как MICE-туризм

 

Площадкой проведения Шестого Дальневосточного МедиаСаммита традиционно стал кампус ДВФУ на острове Русском. Организаторы подготовили для участников 80 различных секций с участием федеральных экспертов. Темы разнообразные: урбанистика, искусственный интеллект, будущее разных видов СМИ, работа с блогерами и юридическая ответственность за фейки.

MICE-туризм - область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных мероприятий. Программа данного вида туризма рассчитана не только на целевую аудиторию, но и становятся центром притяжения всех жителей и гостей Владивостока. Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы эти события становятся все более массовыми. В Приморье в список MICE-туризма можно отнести такие мероприятия, как Восточный экономический форум (ВЭФ), ТТФ, международный автосалон и МедиаCаммит. После таких событий имидж региона приобретает еще один важный бонус - освещение в социальных сетях медийных личностей, принимавших участие в мероприятии.

 


 

 

 

 

 

 

Эксперты считают, что привлечение туристов произойдет не только за счет проведения мероприятия, но и благодаря решению важных для региона вопросов.

«Основная направленность таких мероприятий – на жителей Приморского края, - уверен модератор секции «Урбанистика и городские сообщества» Виталий ГРЕЧАНЮК. -  Однако, собираясь тут, мы должны принимать решения, которые повлияют на развитие региона. Если мы делаем его комфортным и интересным для себя, то неизбежно он будет интересен и для туристов. Любые мероприятия, которые проходят у нас, направлены на решение проблем. В урбанистике очень много вопросов, которые тянут на отдельный форум. На одной из дискуссий прошла встреча мэра города с общественниками. Там была поднята тема, что для создания комфортного города необходимо больше активных граждан».

Для самих же работников медиаотрасли это мероприятие становится местом не только учебы, но и нетворкинга. «МедиаСаммит из года в год дает самое важное и нужное – знакомство и общение, - говорит руководитель пресс-службы ВМТП Михаил СОКОЛОВ. - Можно пообщаться с коллегами, обменяться опытом. Для меня это мероприятие – возможность проведения встреч с большим количеством людей в одном пространстве. Графики у всех сложные и напряженные. Иногда даже во Владивостоке сложно бывает встретиться, что говорить о коллегах с Дальнего Востока или из Москвы и Питера».

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: дальневосточный медиасаммит  mice-туризм 






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