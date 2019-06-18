От урбанистики до нативной рекламы

Во Владивостоке прошел Шестой Дальневосточный МедиаСаммит

Шестой Дальневосточный МедиаСаммит прошел во Владивостоке в кампусе ДВФУ на острове Русский 13-14 июня. Ключевыми темами форума стали новые тренды медиапотребления и искусственный интеллект. Круглые столы и конференции провели ведущие специалисты Дальнего Востока.

Самая первая отраслевая конференция специалистов в области СМИ, общественных отношений и информационных технологий прошла в Приморском крае в 2014 году. С тех пор главное событие медиа отрасли регионального масштаба стало традиционным. Подробности - в материале газеты «Золотой Рог».

Информационный прорыв

В МедиаСаммите принял участие губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО. В своем приветственном слове глава региона сделал акцент на важной роли СМИ в общении с людьми.

Глава региона отметил, что в настоящее время в сфере средств массовой информации формируется новая повестка, совершается информационный прорыв.

«Наряду с традиционными СМИ набирают популярность блогосфера и социальные сети. Мы видим преимущество в этом развитии, ведь с их помощью органы власти становятся еще ближе к населению и отвечают на вопросы не в течение месяца, как раньше, а за несколько часов. Я и сам активно использую социальные сети для общения с людьми», – сказал Олег Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на жесткую конкуренцию и погоню за популярностью, в подаче информации СМИ необходимо оставаться максимально объективными. Глава региона пожелал всем участникам хорошей творческой работы и новых горизонтов. «Я уверен, что на МедиаСаммите вы сможете получить новые знания и обменяться опытом», – завершил свое приветственное слово Олег Кожемяко.

Главной темой форума в этом году стало использование новых технологий в медиа пространстве. Этот вопрос подробно обсудили на пленарной сессии.

«Мы сейчас уделяем большое внимание информатизации сфер здравоохранения, образования, транспортных услуг. Конечно, немаловажна и поддержка районных средств массовой информации, развитие технологий в районах. Повсеместно на территории края люди должны иметь возможность получать информационные продукты на одинаково высоком качественном уровне», – прокомментировал глава региона.

Вице-губернатор Приморского края Константин БОГДАНЕНКО отметил: после объявления результатов инвестиционного национального рейтинга стало понятно, что Приморский край в этом ключе значительно продвинулся вверх.

«Мы поднялись на 21 позицию, с 76 места в прошлом году до 55 - в этом году. Это хорошие показатели для нашего региона», - подчеркнул Богданенко, добавив, что инвестиционный рейтинг - вещь очень субъективная. «На 95% результаты формируют респонденты, принимающие активное участие в опросе. И, конечно, для того, чтобы они знали, о чем говорить, необходимо доносить до них максимально правильную информацию в нужном объёме», - подчеркнул вице-губернатор.

Говоря о ключевых факторах, обеспечивших рост в рейтинге, Констанин Богданенко заметил, что положительной динамики удалось добиться по целому ряду направлений. В частности, изменения коснулись законодательства.

«В рейтинге наш край продвинуло большое количество нормативно-правовых актов, которые были приняты в прошлом году. Например, мы запустили упрощённые процедуры выдачи разрешения на строительство, которые привели к значительному сокращению сроков предоставления документов. Это абсолютно объективный показатель, люди стали тратить меньше времени на получение необходимых разрешений. Все это в целом повышает экономическую активность и движение внутри региона», - подчеркнул вице-губернатор.

«Медуза» и «Дождь» под субсидии не попали

Интересная тема развернулась на пленарной дискуссии «Управление информационной повесткой в эпоху IV технологической революции». Руководитель краевого отделения Союза журналистов России Виктор СУХАНОВ опроверг информацию о том, что на МедиаСаммит не были допущены журналисты информагентства «Медуза» и телеканала «Дождь».

Виктор Суханов напомнил, что МедиаСаммит - это площадка для свободного разговора представителей журналистского сообщества, и регистрация на него открыта для всех желающих. «Любые коллеги из федеральных и зарубежных СМИ могли принять участие в работе саммита или конкретных секций, препятствий для этого никто не чинил», - сказал он.

Суханов напомнил, что в рамках МедиаСаммита каждый год проходят три мероприятия разного формата: обучающие секции для журналистов, которые проводятся под эгидой СЖР, коммерческий маркетинговый блок, и ряд отраслевых дискуссий и мастер-классов, финансируемых за счёт средств государственной субсидии. В этом году главной темой МедиаСаммита стало взаимодействие СМИ и искусственного интеллекта. Под нее формировалась программа, приглашались спикеры и осваивались деньги по госсубсидии. «Так уж получилось, что в этом году «Медуза» и «Дождь» не вписались в формат субсидируемых секций, поэтому мы не могли организовать их проезд на форум за государственный счет», - объяснил Виктор Суханов.

Цены на квартиры поднимают волосы дыбом

Живым разговором ознаменовалась дискуссия «Урбанистика и городские сообщества», модератором которой выступил председатель ТОС «Патрокл-Сочинская» Виталий ГРЕЧАНЮК. Речь шла о путях выхода из «клинча», в котором оказались строительный бизнес и общество. В дискуссии участвовали представители законодательной, исполнительной власти, экспертного сообщества, девелоперы и застройщики.

Согласно данным Центрального Информационного агентства недвижимости, по стоимости жилья Владивосток в этом году бьет рекорды: цена квартиры за один «квадрат» на вторичном рынке города составляет 114,6 тыс. рублей. Дороже только жилье в Сочи - 130,1 тыс. рублей за кв. м. На первичном рынке Владивостока цена квадратного метра достигла 94,4 тыс. рублей.

При этом, представители строительного бизнеса отметили, что квартиры в столице ДФО могли быть гораздо доступнее, если бы местные власти больше вкладывались в создание благоприятных условий для инвесторов. «Застройщики должны понимать перспективы инвестирования в стройку. А мы слишком часто получаем земельные участки с неожиданными обременениями и без необходимой инфраструктуры», - подчеркнули игроки строительного рынка.

«Волосы шевелятся, когда я слышу о ценах на квадратный метр во Владивостоке. Такое впечатление, что бизнес играет в игру «дашь - буду работать, не дашь - не буду работать. А страдает, в итоге простой человек. Такой подход бизнеса – это шантаж, это неправильный диалог», - парировала член Центрального штаба ОНФ Светлана КАЛИНИНА. Она возмущенно заявила, что ситуация, при которой квартиры стоят более 100 тыс. рублей за «квадрат» – никуда не годится, и пообещала обсудить эту проблему в Минстрое.

Нативной рекламы в России нет

На мастер-классе «Нативная реклама-2019: куда смотреть, что делать, как не сойти с ума» директор по развитию «Лайфхакер» Родион СКРЯБИН рассказал присутствующим, чем данный рекламный формат отличается от обычного.

Он пояснил, что нативную рекламу часто путают с адверториалом (разновидность рекламы, когда в печатном издании рекламный текст выходит под видом обычной статьи, - прим. ред.), тем самым вводя людей в заблуждение. Родион Скрябин выразил уверенность, что понятие «нативная реклама» в правильном его понимании в России вообще не существует.

«Настоящая нативная реклама - это контент, созданный изданием в партнерстве с рекламодателем, который соответствует редакционной политике и стилистике издания, не скрывает свою коммерческую сущность и открыто говорит, для чего сделан. Такая реклама решает бизнес-задачи рекламодателя и приносит пользу потребителю», - пояснил директор по развитию «Лайфхакера», добавив, что СМИ не только может, но обязано отказываться работать с продуктом, который вызывает сомнения, или польза которого носит сомнительный характер.

Родион Скрябин назвал основные принципы, опираясь на которые должно работать каждое уважающее себя издательство. Во-первых, не публиковать готовые материалы, а создавать свой собственный эксклюзивный контент под каждого заказчика индивидуально. Во-вторых, не забывать обозначать его пометкой «Партнерский материал». В третьих, не вводить читателя в заблуждение - ему должно быть четко ясно, в чью пользу сделан данный текст. И, в-четвертых, помнить про закон о рекламе. Нельзя работать с табачными изделиями, микрозаймами, финансовыми пирамидами, бинарными опционами, и с азартными играми. К рекламированию БАДов необходимо относиться с крайней осторожностью. Рекламировать политику и религию также запрещено.

КСТАТИ

Трехдневный форум, по уже сложившейся традиции, организовали администрация Приморского края, Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Союз журналистов России, Приморское региональное отделение Союза журналистов России при поддержке Дальневосточного Федерального университета.

На фото: Два дня на площадках МедиаСаммита шли оживленные дискуссии на самые разные темы.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ