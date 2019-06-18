Кадры, пропитанные солью…

Традиционный фестиваль телевизионных программ и документальных фильмов на морскую тематику прошел во Владивостоке

XV международный фестиваль телевизионных программ и морской документалистики «Человек и море - 2019» открылся 14 июня в кинотеатре «Уссури». В конкурсной программе приняли участие 36 фильмов. В этом году главные призы фестиваля «Маяки» отправятся в Москву и Южно-Сахалинск, Санкт-Петербург, Красноярск, Мурманск и Владикавказ.

Благодаря талантливым режиссерам из Владивостока несколько «Маяков» остались в Приморье. Лауреатов международного фестиваля жюри определило 15 июня. Подробности - в материале Деловой газеты «Золотой Рог».

Фишка морского города

Постоянную прописку во Владивостоке Фестиваль телевизионной документалистики «Человек и море» получил в 2009 году. Именно с этого времени организаторскую нагрузку мероприятия на себя взяли Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) и ГТРК «Владивосток», при поддержке администрации Приморского края.

С тех пор фестиваль «Человек и море» стал одним из самых ярких событий в развитии морской документалистики. Свои фильмы на телефестивале постоянно презентуют ведущие продюсерские центры России, телекомпании, производящие лучшие картины в жанре морской документалистики. Среди участников мероприятия - такие признанные мастера жанра, как Сергей БРИЛЕВ, Михаил КОЖУХОВ, Евгений ПОПОВ, Мария НЕТРЕБЕНКО, Ольга МИЧИ и Дмитрий РУДАСЬ.

Практически все работы демонстрируются зрителям на фестивальных площадках и в телевизионном эфире ГТРК «Владивосток».

Целью фестиваля является популяризация морской теледокументалистики среди телезрителей, оценка уровня журналистских работ профессионалов, чья жизнь и работа связана с морем, поддержка начинающих журналистов, которые проявляют интерес к морской теледокументалистике.

В 2019 году в фестивале «Человек и море» приняли участие работы, присланные из Москвы, Анадыря, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Хабаровска, Волгограда, Мурманска, Екатеринбурга, Тюмени, Калининграда, Норильска, Ялты, Красноярска, Уфы, Воронежа, Салехарда, Йошкар-Олы, Еревана, Таллина, Нижнего Новгорода, Южно-Сахалинска, Махачкалы, Челябинска, Астрахани и, конечно, Владивостока.

Конкурсная программа «Человек и море-2019» состояла из десяти номинаций. Работы фестиваля оценивали адмирал Константин СИДЕНКО, вице-президент Международной федерации морских капитанов Пётр ОСИЧАНСКИЙ, почётный гражданин Владивостока Михаил РОБКАНОВ, вице-адмирал Александр КОНЕВ, журналист Андрей ОСТРОВСКИЙ, в также директор ГТРК «Владивосток» Светлана ОГНЕВА. Возглавил жюри лауреат премии «ТЭФИ», известный российский публицист Леонид МЛЕЧИН.

Как и в предыдущий год, фестиваль-2019 открыл фильм Алексея Кондратюка. «Ниже нуля». Это первый короткометражный фильм о зимнем подводном мире Японского моря у приморских берегов.

15 минутное кино о тех, кого невозможно увидеть без акваланга и гидрокостюма, стало конечным продуктом 60 часов съемок в ледяной воде.

Победителям светят «Маяки»

15 июня в три часа дня в кинотеатре «Уссури» жюри кинофестиваля подвело итоги работы по определению Лауреатов фестиваля 2019 года в десяти номинациях конкурсной программы. Члены жюри тщательно изучили и детально разобрали каждую работу, принятие решения далось им непросто. Лауреаты XV международного фестиваля телевизионных программ и морской документалистики «Человек и море - 2019» были определены путем жарких споров и обсуждений.

Лидером фестиваля, получившим Гран-При XV, стал документальный фильм Ивана ГОЛОВНЕВА «Дальневосточная Одиссея Владимира Арсеньева» (кинокомпания «Игра», г. Екатеринбург).

Картина основана на архивных фотографиях и текстах известного исследователя Дальнего Востока, автора «Дерсу Узала» и других книг, Владимира Арсеньева. Фильм переносит зрителя в прошлое, давая возможность увидеть дальневосточный край глазами первопроходца. Автор демонстрирует девственные природные территории края и географические объекты, знакомит зрителя с архаичными обычаями, проникает в тайны культуры местных этнических сообществ. С помощью видеосюжета человек познает романтику путешествий и ощущает вкус открытий. В основе содержания картины – арсеньевские размышления на вечно актуальные темы: о культуре и цивилизации, человеке и природе, войне и мире. Текст фильма читает исполнитель роли Владимира Арсеньева в художественном фильме «Дерсу Узала» известный российский актёр Юрий СОЛОМИН.

Лауреатом в номинации «Лучшая репортёрская работа» стал Роман КИРЮХИН (Телеканал 78, Санкт-Петербург), с документальным фильмом «Подводный роман. Остров». Съемки, проводившиеся на глубине 50 метров, демонстрируют останки легендарного фрегата «Олег», пушки 1866 года, а также десятки затонувших кораблей.

В номинации «Лучшая операторская работа» Лауреатом признали Дмитрия СЕМИБРАТОВА (Киностудия им. Горького), с картиной «Земля людей», Москва. Фильм позволяет зрителю заново открыть Курилы и показать миру уникальную территорию Курильских островов с их неповторимым человеческим и природным богатством.

Лауреатами в номинации «Лучшая режиссёрская работа» были признаны Александр КАЛАШНИКОВ и Михаил ТАРКОВСКИЙ (Красноярская киностудия) с фильмом «Жёсткая сцепка» - это картина о судьбе человека и судьбе страны.

Лауреатом в номинации «Люди моря» стал социальный проект студии «Высокие широты», (г. Анадырь), фильм «Книга моря» - о морских охотниках Чукотки, лоринских морзверобоях.

Лауреатом в номинации «Морская история России» признан документальный фильм «В Цусимском проливе далеком» (ГТРК «Санкт-Петербург»). Картина знакомит зрителей с архивными документами «Общества потомков участников Цусимского сражения» и рассказывает о необычных фактах из жизни их предков.

Лауреат в номинации «Военно-морской флот России» - фильм «Несломленный Нарком» («Телеинвест», Москва), повествующий о героической жизни адмирала Н.Г Кузнецова.

Лауреатом в номинации «Наследники юнг» жюри признало киноленту, предоставленную на конкурс Владивостокским Тихоокеанским Высшим Военно-морским училищем им. С.О. МАКАРОВА «По пути легендарных мореплавотелей. Штурманский поход». В основе фильма - съёмки первого арктического похода штурманского учебного корабля ВМФ «Перекоп», который впервые в истории учебных походов, прошёл по Северному морскому пути до Североморска. Главные герои фильма — курсанты ТОВВМУ им. Макарова и Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища. (Тихоокеанское Высшее Военно-морское училище им. Макарова (ТОВВМУ).

Лауреат в номинации «Чистое море» - фильм «Несейка. Младшая дочь» (Продюсерский центр «Молодёжные инициативы», Москва). Картина повествует о жизни гигантского обитателя свободной природы Арктики с людьми - моржихи Несейки, которая заболела и вынуждена была прийти за помощью к людям.

Лауреатом в номинации «Подводная камера» стали жители Владивостока Алексей Кондратюк с фильмом «Ниже нуля» (сюжет был описан выше) и Дмитрий Рудась с кинолентой «Погружение в историю».

В своем фильме Дмитрий Рудась демонстрирует уникальные кадры, снятые на дне залива Петра Великого, где насчитывается порядка 50-60 затонувших кораблей. Вместе с автором картины зритель словно погружается в морские глубины и исследует самые таинственные объекты у побережья Приморья.

Лауреат в номинации «Открывая заново» - фильм «От Камчатки до Чукотки на надувном катамаране (Юлия ДАРКОВА, Москва). Это уникальные кадры морского перехода на надувном катамаране от Петропавловска-Камчатского до бухты Провидения, снятые и прокомментированные автором картины - Юлией Дарковой.

Специальный приз жюри получило Объединение сахалинских кинематографистов за творческую работу «Хоминг. Инстинкт возвращения». Это история об особенности жизни на Сахалине, связанной с возвращением лосося из океана

Специальный приз ГТРК «ВЛАДИВОСТОК» получили три конкурсанта:

ГТРК «Дагестан» из Махачкалы за творческий проект «Человек и море»; ГТРК «Лотос» из Астрахани (фильм «Курс на море»); ГТРК «Мурман», за творческий проект «В поисках Арктической невидимки».

Призеры Фестиваля были награждены эксклюзивными маяками из ценных пород дерева, которые выполнил известный приморский художник и скульптор Олег БАТУХТИН.

МНЕНИЕ

«Океан за окном, да еще и на экране…»

Возглавил жюри Фестиваля лауреат премии «ТЭФИ», известный российский публицист Леонид МЛЕЧИН, который признался:

«Я когда-то был приглашен на этот фестиваль и влюбился в него. И вы поймете, почему. Для человека, который живет в каменных джунглях, вдруг оказаться на берегу океана - это праздник сам по себе! А когда океан не только за окном, но еще и на экране - это вообще производит сильнейшее впечатление!»

На фото: Работы фестиваля оценивали адмирал Константин Сиденко, вице-президент Международной федерации морских капитанов Пётр Осичанский, почётный гражданин Владивостока Михаил Робканов, вице-адмирал Александр Конев, журналист Андрей Островский, в также директор ГТРК «Владивосток» Светлана Огнева. Возглавил жюри лауреат премии «ТЭФИ», известный российский публицист Леонид Млечин.

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