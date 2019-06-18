Самая душевная отрасль

Социальные работники Приморья отметили профессиональный праздник

День социального работника в России отмечают в июне. В этот день слова благодарности прозвучали в адрес около 6,5 тысяч работников социальной отрасли Приморья. Это специалисты территориальных отделов департамента труда и социального развития, занимающиеся мерами социальной поддержки, сотрудники учреждений для пожилых и инвалидов, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, а также около 900 работников Приморского центра социального обслуживания населения (непосредственно социальные работники).

О том, как чествовали социальных работников Приморского края, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Департамент труда и социального развития Приморского края.

Сотни тысяч подопечных

Дата празднования Дня социального работника в России была определена в 2000-м году соответствующим указом Президента РФ. Документ предписал 8 июня проводить мероприятия, посвящённые специалистам по оказанию социальной помощи.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, сегодня около 700 тысяч приморцев - 1/3 населения - получают различные выплаты и пособия. Для комфортного оформления мер социальной поддержки, консультирования по всем вопросам, касающимся льгот, субсидий, адресной помощи, в крае действуют 198 отделов приема граждан по социальным вопросам. 106 из них – выездные.

Система «Единое социальное окно» много лет работает на всей территории края. Такая форма взаимодействия с населением позволила существенно повысить качество социального обслуживания. С развитием информационных технологий живое общение со специалистами «окон» не утратило своей актуальности и по-прежнему популярно у приморцев

На территории края действует 28 краевых государственных учреждений социального обслуживания.

В краевых государственных стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов проживают более 4 тысяч одиноких пенсионеров и инвалидов, страдающих различными заболеваниями и нуждающихся в постоянной посторонней помощи.

Около 900 подростков, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одновременно находятся под присмотром сотрудников социально-реабилитационных центров Приморья. В течение года получают социальную помощь около 6,5 тысяч детей, в том числе - более 2 тысяч детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, обслуживается около 20 тысяч семей с детьми.

С 2017 года семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается необходимая межведомственная помощь в рамках социального сопровождения, в 2019 году на социальном сопровождении состоит более 1,7 тысяч семей.

В 6 учреждениях социального обслуживания семьи и детей организовано оказание ранней помощи детям от 0 до 3 лет и их семьям, созданы и оснащены оборудованием Службы ранней помощи, что позволило оказывать помощь детям с разными типами нарушений, организовать работу специалистов совместно с родителями по выстраиванию адаптивной среды под возможности ребенка, формированию у него навыков альтернативной коммуникации.

Более восьми тысяч пожилых людей получают социальные услуги на дому. Это подопечные сотрудников Приморского центра социального обслуживания населения. Социальные работники регулярно приобретают пенсионерам продукты, необходимые промышленные товары, доставляют лекарства, готовят пищу, помогают в уборке, оказывают содействие в оплате коммунальных услуг, в оформлении документов, в получении льгот, пособий.

Технологии добра

В рамках мероприятий по долговременному уходу, с целью продления пребывания пожилых граждан в привычной социальной среде, на территории Приморского края развиваются такие стационарозамещающие технологии социального обслуживания, как «Патронажная служба», «Паллиативный патронаж», «Бинарный патронаж», «Особый уход», «Хоспис на дому». За истекший период 2019 года услуги по указанным технологиям получил 931 гражданин.

По словам исполняющей обязанности директора департамента Светланы КРАСИЦКОЙ, очень часто социальные работники становятся для одиноких бабушек и дедушек самыми близкими людьми.

«Самое важное, на мой взгляд, – психологическая поддержка, простое человеческое участие, разговоры по душам. Считаю, что это самые ценные моменты таких взаимоотношений. Всесторонняя помощь позволяет одиноким приморцам преклонного возраста жить в стенах родного дома, а не в учреждении», – убеждена глава ведомства.

Безусловно, каждая инновация, позитивное изменение в работе с гражданами – заслуга сотрудников департамента и подведомственных учреждений. Задача государства – сделать все необходимое, чтобы труд этих людей был оценен по достоинству. Прежде всего, заработной платой, поэтапное повышение которой предусмотрено майским указом Президента.

По данным департамента, в 2012 году социальные работники Приморья получали чуть более 10 тысяч рублей. В 2016 году средняя зарплата таким специалистам составила 23,5 тысячи рублей, а в первом квартале 2017 года – 24,4 тысячи рублей. К концу года планируется довести среднюю зарплату социальных работников до 26 тысяч рублей. К концу 2018 года (конец реализации Указа) - 35,2 тыс. В первом квартале 2019 – 37,9 тысяч рублей.

Достойны слова «спасибо»

Торжественные чествования социальных сотрудников, выполняющих благородные и полезные функции для общества, проходили по всей стране.

Накануне профессионального праздника ветеранов службы, сотрудников краевого департамента труда и социального развития, учреждений социального обслуживания населения Приморья поздравила врио вице-губернатора Ирина МЕДВЕДЕВА.

Она подчеркнула, что меры социальной поддержки, социальное обслуживание пожилых и инвалидов, реабилитация детей, сопровождение семей, в том числе с детьми-инвалидами, - далеко не полный перечень задач, решаемых специалистами социальных служб и учреждений края.

«Сегодня перед отраслью стоят важнейшие задачи, в том числе по реализации национальных проектов в области демографии. Борьба с бедностью, поддержка семей с детьми, активное долголетие пожилых приморцев, содействие занятости женщин, воспитывающих детей – от быстрого и окончательного решения этих вопросов зависит достойный уровень благосостояния каждой семьи, а в конечном итоге - будущее Приморья», - добавила заместитель главы региона.

По традиции в профессиональный праздник отметили лучших работников социальной сферы. Ирина Медведева вручила коллегам Почетные грамоты губернатора, грамоты и благодарности департамента труда и социального развития Приморского края. Благодарностями врио вице-губернатора отмечены коллективы девяти подведомственных учреждений. Сразу после награждения лучших представителей отрасли для социальных работников устроили настоящий праздник. Вместе с аниматорами они прошли по игровым комнатам интерактивного города, отвлеклись от повседневных забот и почувствовали себя детьми.

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Галина ОВСЯННИКОВА поздравила с профессиональным праздником работников Уссурийского филиала краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения».

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в совершенствование социального обслуживания населения Приморского края Почетной грамотой Законодательного Собрания и ценным подарком депутат отметила Елену ЛЕБЕДЕВУ, специалиста по социальной работе отделения социального обслуживания на дому.

Во время церемонии награждения Галина Овсянникова обратилась к сотрудникам центра социального обслуживания: «Вы избрали нелегкую и благородную миссию служения людям. Бескорыстие, человеколюбие, милосердие, гуманизм – именно эти высокие жизненные ценности утверждают в обществе работники социальной защиты», - сказала депутат и выразила искреннюю благодарность социальным работникам за подвижничество, самоотверженный труд, активную гражданскую позицию, терпение и доброту, согревающие сердца и души людей. «Желаю вам здоровья, семейного благополучия, оптимизма и успехов во всех начинаниях!», - подчеркнула Овсянникова.

Сердечно поздравил работников социальной сферы с их профессиональным праздником глава Артемовского городского округа Александр АВДЕЕВ:

«В наше непростое время ваш труд особенно актуален и важен. Вы напрямую соприкасаетесь с острыми гранями жизни. От исполнения вами профессионального долга зависит настроение, а порой и судьбы нуждающихся в помощи и поддержке граждан. Ваше участие, внимание, забота в немалой степени облегчают жизнь одиноких престарелых граждан, инвалидов, малоимущих. На всех них хватает тепла ваших рук, доброты сердец.

Огромное вам спасибо за помощь и профессионализм в реализации непростых государственных решений, за неравнодушие, участие и заботу о людях. Вы искренне готовы понять и разделить чужую боль, проявить терпение в общении с теми, кому трудно, кому больше неоткуда ждать помощи. Своим добрым словом и конкретным делом вы вселяете в людей веру и надежду на лучшее. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи во всем, любви и взаимопонимания близких».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Судьба этих людей зависит от доброго участия и внимательного отношения»

Врио главы Арсеньевского городского округа Владимир ПИВЕНЬ поздравил социальных работников муниципалитета такими словами:

- Примите поздравления с вашим профессиональным праздником! Сегодня работники социальных служб оказывают помощь и поддержку ветеранам, инвалидам, пожилым людям, детям, многодетным семьям, всем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации. Судьба этих людей и решение их проблем во многом зависит от доброго участия и внимательного отношения к ним. В этот праздничный день выражаем вам искреннюю признательность и благодарность за ваш самоотверженный труд, чуткость и внимание, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. От всей души желаем вам успехов в нелегкой, но такой необходимой людям работе, здоровья, благополучия!

На фото: Увы, условия жизни на Дальнем Востоке таковы, что сегодня в Приморье в помощи и поддержке нуждается чуть ли не каждый второй…

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