www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.69 р. 100 JPY: 56.75 р.
EUR: 72.53 р. 10 CNY: 97.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Обложку "Паспорта гражданина порто-франко" украсил герб Владивостока

18 Июня 2018, 15:39 | Приморье

Паспорт гражданина порто-франко скоро сможет купить любой желающий

Паспорт гражданина порто-франко скоро можно будет купить на память о пребывании во Владивостоке. Такой оригинальный сувенирный путеводитель приготовили к Восточному экономическому форуму студенты кафедры сервиса и туризмы Школы экономики и менеджмента ДВФУ. Будущих рестораторов, отельеров, специалистов туристской отрасли  заинтересовало, как режим порто-франко повлияет на развитие их бизнеса, и как креативно, в сувенирном варианте, оформить гражданство этого режима.  

В ходе работы над проектом «Паспорт гражданина порто-франко» студенты изучили исторические и краеведческие материалы. Закон «О Свободном порте Владивосток» дает небывалые налоговые и экономические льготы, упрощенный въезд для иностранцев. Но это не новый опыт для нашего края. Первый раз Владивосток был объявлен Свободным портом в декабре 1862 года. К тому моменту порто-франко существовали на Черном море – в Одессе и в Батуми. Со строительством Транссиба доставлять во Владивосток русские товары стало проще. Чтобы поддержать на прилавках отечественного производителя, 10 июня 1900 года режим порто-франко отменили. Иностранные предприниматели перевезли свои магазины и производства в Китай.

Однако с началом русско-японской войны Транссиб оказался нужен для военных целей, перевозки гражданских товаров по нему нарушились. Поэтому 1 мая 1904 года порто-франко восстановили в прежнем объёме. После войны в 1909 году режим отменили окончательно. Почти 50-летний опыт режима порто-франко изменил облик приморской столицы. Из практически деревни Владивосток превратился в город с европейским лоском. Расцвело и предпринимательство. Об этом и современной жизни города и края идет речь на 40 страницах «паспорта». Все это может быть полезно и интересно и просто туристу, и предпринимателю, задумывающемуся о ведении в СПВ своего бизнеса.

Обложку сувенира «Паспорт гражданина порто-франко» украшает герб Владивостока, его название на английском и русском языках. На первой странице обозначено место для фотографии, фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, что дает возможность сделать сувенир персонифицированным.

Фото автора.

Ирина СЕРГЕЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

 

 

 

Автор:
Теги: сувениры  ДВФУ  вэф 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru