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Обложку "Паспорта гражданина порто-франко" украсил герб Владивостока
Паспорт гражданина порто-франко скоро сможет купить любой желающий
Паспорт гражданина порто-франко скоро можно будет купить на память о пребывании во Владивостоке. Такой оригинальный сувенирный путеводитель приготовили к Восточному экономическому форуму студенты кафедры сервиса и туризмы Школы экономики и менеджмента ДВФУ. Будущих рестораторов, отельеров, специалистов туристской отрасли заинтересовало, как режим порто-франко повлияет на развитие их бизнеса, и как креативно, в сувенирном варианте, оформить гражданство этого режима.
В ходе работы над проектом «Паспорт гражданина порто-франко» студенты изучили исторические и краеведческие материалы. Закон «О Свободном порте Владивосток» дает небывалые налоговые и экономические льготы, упрощенный въезд для иностранцев. Но это не новый опыт для нашего края. Первый раз Владивосток был объявлен Свободным портом в декабре 1862 года. К тому моменту порто-франко существовали на Черном море – в Одессе и в Батуми. Со строительством Транссиба доставлять во Владивосток русские товары стало проще. Чтобы поддержать на прилавках отечественного производителя, 10 июня 1900 года режим порто-франко отменили. Иностранные предприниматели перевезли свои магазины и производства в Китай.
Однако с началом русско-японской войны Транссиб оказался нужен для военных целей, перевозки гражданских товаров по нему нарушились. Поэтому 1 мая 1904 года порто-франко восстановили в прежнем объёме. После войны в 1909 году режим отменили окончательно. Почти 50-летний опыт режима порто-франко изменил облик приморской столицы. Из практически деревни Владивосток превратился в город с европейским лоском. Расцвело и предпринимательство. Об этом и современной жизни города и края идет речь на 40 страницах «паспорта». Все это может быть полезно и интересно и просто туристу, и предпринимателю, задумывающемуся о ведении в СПВ своего бизнеса.
Обложку сувенира «Паспорт гражданина порто-франко» украшает герб Владивостока, его название на английском и русском языках. На первой странице обозначено место для фотографии, фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, что дает возможность сделать сувенир персонифицированным.
Фото автора.
Ирина СЕРГЕЕВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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