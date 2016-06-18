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Сделать фотографию на паспорт приморцы смогут прямо в МФЦ
Новую услугу по изготовлению фотографий на документы в пилотном режиме запустили в краевом многофункциональном центре во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, на данный момент прорабатывается вопрос о запуске аналогичной услуги во всех 34-х муниципальных МФЦ.
«Посетители многофункционального центра смогут сделать фото на паспорт Российской Федерации и загранпаспорт. Это позволит еще больше оптимизировать получение услуг в режиме «одного окна», так как в одном месте жители края смогут и подать документы, и оплатить госпошлину – в отделениях, где установлен терминал Сбербанка, и сделать фото», – рассказали в ведомстве.
Воспользоваться новой услугой на сегодняшний день приморцы могут в краевом Многофункциональном центре, расположенном по адресу ул. Борисенко, 102.
Напомним, развитие сети МФЦ и расширение спектра госуслуг, предоставляемых в электронном виде, – задача, поставленная Губернатором Владимиром Миклушевским в этом году перед департаментом информатизации и телекоммуникаций. На сегодняшний день приморцам доступно более 200 федеральных, региональных и муниципальных услуг. В режиме «одного окна» посетители многофункциональных центров могут оформить материнский капитал, недвижимое имущество, документы при смене фамилии и получить другие услуги.
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