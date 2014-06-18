Приморские должники ОАО "ДЭК" становятся "невыездными"

Граница будет закрыта для должников за электроэнергию - за первые четыре месяца текущего года филиал ОАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» - подал в службу судебных приставов Приморского края 8 715 заявлений на ограничение выезда недобросовестных потребителей за рубеж.

- Самая неприятная ситуация, в которую можно попасть, стоя на таможне с путевкой, - это узнать, что вы никуда не летите из-за собственных долгов. Но, как показывает практика, о действующем запрете на пересечение пределов РФ подавляющее большинство должников узнает только проходя паспортный контроль. Мы бы хотели призвать всех позаботиться о своем отпуске заранее - оплатить квитанции за потребленную электроэнергию вовремя и в полном объеме, включая накопленную задолженность, - советует директор по работе на розничном рынке электроэнергии ОАО «ДЭК» Юрий ИГНАТОВ.

Временное ограничение на выезд за рубеж может быть снято только после оплаты всей суммы долга, а также исполнительского сбора и судебных издержек. Срок, в течение которого снимается данная мера ответственности в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством, может продлиться до двух месяцев. Помимо запрета выезда за пределы Российской Федерации, по закону «Об исполнительном производстве», должники не имеют права на получение загранпаспорта.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.