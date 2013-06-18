Приморцы, добро пожаловать в зону!

Если вы собрались в гости к родственникам, живущим у границы, или хотите провести отпуск в погранзоне, прочтите этот материал

Начался первый отпускной сезон после вступления в законную силу Административного регламента ФСБ России по выдаче пропусков для въезда лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность в погранзоне. Для приграничного Приморского края документ имеет особое значение, ведь некоторые населенные пункты, сельскохозяйственные угодья и объекты хозяйственной деятельности расположены в непосредственной близости к границе.

О том, что нужно знать, отправляясь на такие территории, и как оформить пропуск на пребывание в погранзоне, «ЗР» рассказал заместитель начальника отдела пограничной охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю полковник Александр МЕДВЕДЕВ.

- Александр Иванович, наверное, стоит вновь напомнить читателям, что такое пограничная зона и какие населенные пункты Приморского края попадают под действие Административного регламента. Нужно ли гражданину оформлять пропуск при поездке на отдых на озеро Ханка или на морское побережье в Хасанском районе?

– Неприкосновенность государственной границы требует такой организации ее охраны, которая обеспечивала бы своевременное выявление и пресечение попыток проникновения нарушителей границы и иных противоправных действий. Пограничный режим служит исключительно интересам создания необходимых условий охраны государственной границы. И такая практика существует во многих государствах мира.

Например, в Германии установлена 30-километровая приграничная зона. В соседнем Китае приграничный контролируемый район устанавливается на глубину приграничного уезда. Лица, выезжающие и въезжающие на его территорию, должны иметь «законные и действительные визы, а также пройти контроль в приграничных органах безопасности».

Напомним, что, согласно приказу ФСБ России № 193 от 17 апреля 2007 г. «О пределах пограничной зоны», в Приморье пограничная зона установлена только на территориях, непосредственно прилегающих к государственной границе Российской Федерации с КНР и КНДР. В приказе в качестве ориентиров прохождения пограничной зоны используются горы, высоты и другие географические объекты, поскольку местность в приграничье малонаселенная и других возможностей для обозначения ее пределов просто нет. В местах въезда и прохода в пограничную зону установлены предупреждающие знаки.

Досье «ЗР»

Пограничная зона на территории Приморского края, прилегающей к государственной границе Российской Федерации с Китайской Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой, установлена в пределах полосы местности до рубежа, проходящего:

в муниципальном образовании «Пожарский район» - включая гору Симурская, исключая гору Контровод, населенный пункт Емельяновка, железнодорожное полотно Дальневосточной железной дороги, населенные пункты Губерово, Новостройка, Каменушка;

в муниципальном образовании «Дальнереченский район» - исключая железнодорожное полотно и железнодорожные станции Дальневосточной железной дороги;

в муниципальном образовании «Дальнереченский городской округ» - исключая город Дальнереченск, населенные пункты Лазо, Грушевое;

в муниципальном образовании «Лесозаводской городской округ» - исключая железнодорожное полотно и железнодорожные станции Дальневосточной железной дороги, город Лесозаводск, населенный пункт Донское, гору Одинокая;

в муниципальном образовании «Кировский район» - исключая гору Одинокая, населенный пункт Павло-Федоровка, включая высоту с отметкой 67;

в муниципальном образовании «Спасский район» - включая высоту с отметкой 67, урочище База, исключая озеро Камышовое, включая отметку 68 абсолютной высоты уреза воды озера Ханка;

в муниципальном образовании «Ханкайский район» - исключая населенные пункты Турий Рог, Кировка, Рассказово, Первомайское, гору Горбатуха, гору Галютина, населенный пункт Дворянка, высоту с отметкой 489;

в муниципальном образовании «Пограничный район» - исключая высоту с отметкой 489, населенный пункт Барабаш-Левада, гору Решетникова, гору Андреев Камень, гору Сысоева, высоту с отметкой 355, населенные пункты Софье-Алексеевское, Байкал;

в муниципальном образовании «Октябрьский район» - исключая гору Федоровка, гору Полтавка, населенные пункты Фадеевка, Полтавка, гору Корфовка;

в муниципальном образовании «Уссурийский городской округ» - включая населенный пункт Корфовка, исключая населенный пункт Николо-Львовское, гору Медянка, гору Длинная, включая высоту с отметкой 668;

в муниципальном образовании «Надеждинский район» - включая высоту с отметкой 668, исключая высоту с отметкой 589, гору Оленья;

в муниципальном образовании «Хасанский район» - исключая высоту с отметкой 490, гору Скалистая, населенный пункт Овчинниково, высоту с отметкой 381,3, высоту с отметкой 363,8, высоту с отметкой 434,9, высоту с отметкой 214,6, высоту с отметкой 321,3, высоту с отметкой 360,5, высоту с отметкой 322,5, высоту с отметкой 327,5, высоту с отметкой 217,4, гору Поворотная, участок автомобильной дороги Барабаш - Краскино, населенные пункты Зайсановка, Краскино, гору Створная, включая озеро Утиное, исключая населенный пункт Маячное, участок автомобильной дороги Краскино - Хасан, включая высоту с отметкой 192,9, озеро Лотос, озеро Круглое Большое до слияния озера Первая Протока с заливом Петра Великого.

Что касается населенных пунктов на территории Приморского края, расположенных вблизи границы и попадающих в пограничную зону, то их всего 7. Это поселки Хасан, Лебединое и Цуканово в муниципальном образовании Хасанский район, село Корфовка в муниципальном образовании Уссурийский городской округ, поселки Буссе, Марково и Верхнемихайловка в муниципальном образовании Лесозаводский городской округ.

Думаю, стоит еще раз напомнить, что традиционные места отдыха приморцев и жителей Дальнего Востока – всё морское побережье и пляжи озера Ханка, – в пограничную зону не входят. Оформлять пропуска для отдыха на морском побережье и на пляжах озера Ханка нет никакой необходимости. Кроме того, в настоящее время прорабатываются предложения по изменению границ пограничной зоны на территории Приморского края, которые уменьшат ее пределы на сухопутном участке. Это создаст более комфортные условия для производственной, туристической деятельности в приграничье, а также для отдыха приморцев и гостей края.

– Что принципиально нового вносит в процесс оформления пропусков в пограничную зону Административный регламент?

– Принципиально новое лишь в том, что теперь появился еще один способ представления заявлений (ходатайств) о выдаче пропусков, разрешений, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В остальном все осталось по-прежнему: заявления на выдачу пропусков в пограничную зону направляются в Пограничное управление ФСБ России или его подразделения почтовой или другими видами связи либо представляются гражданами лично. Кроме того, документ регламентирует все действия погранорганов по предоставлению этой госуслуги, вплоть до времени, которое гражданин должен потратить на ожидание в очереди – не более 30 минут.

– По каким причинам можно получить отказ в получении пропуска?

– Основаниями для отказа в выдаче пропуска может послужить неполная информация, указанная в заявлении, либо заведомо ложная информация. Иностранным гражданам и лицам без гражданства пропуска в пограничную зону оформляются по согласованию с территориальными органами безопасности.

– Хозяйственная деятельность в пограничной зоне – особая тема. В связи с новым регламентом здесь есть какие-то изменения?

– Существенных изменений в законодательстве относительно этого не произошло. Как и ранее, хозяйственная, промысловая и иная деятельность, в том числе охота, содержание и выпас скота, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий в пограничной зоне осуществляются в пределах пятикилометровой полосы местности, на островах или до рубежа инженерно-технических сооружений в случаях, если он расположен за пределами пятикилометровой полосы местности (за исключением работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), - на основании разрешения пограничных органов или подразделений пограничных органов. В остальной части пограничной зоны - с уведомлением пограничных органов или подразделений пограничных органов.

Граждане или организации должны письменно уведомить пограничный орган или подразделение пограничного органа о работе, мероприятии за пределами пятикилометровой полосы местности или за рубежом инженерно-технических сооружений, в случаях, если он расположен за пределами пятикилометровой полосы местности (за исключением работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций), – не позднее чем за 3 суток до начала проведения работы, мероприятия. Такие работы должны проводиться в светлое время суток. Проведение их в ночное время допускается лишь в исключительных случаях. Для регулярных работ (мероприятий) по согласованию с пограничным органом устанавливаются постоянные места их проведения.

Они могут быть временно ограничены или запрещены, если в заявленном районе проводятся пограничный поиск, операция, иные розыскные действия либо в нем объявлено чрезвычайное или военное положение, правовой режим контртеррористической операции.

Досье «ЗР»

В 2012 году Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю и его подразделениями выдано более 11 тысяч индивидуальных и коллективных пропусков. За 5 месяцев 2013 – более 3000 пропусков. Как отметили в Погрануправлении ФСБ РФ по Приморскому краю, количество выданных пропусков в сравнении с прошлыми периодами уменьшается. Это связано, прежде всего, с тем, что оформление пропуска теперь требуется только в 5-километровую полосу местности вдоль линии государственной границы или за рубеж основных инженерных сооружений, если он превышает 5 км от границы.

– Александр Иванович, на что вы рекомендуете обращать внимание гражданам, отправляющимся в пограничную зону?

– Прежде всего, чтобы избежать неприятных ситуаций, гражданам, планирующим посещение пограничной зоны по тем или иным причинам, следует помнить, что въезжать (проходить) в нее необходимо только в установленных местах, при этом имея на руках все соответствующие документы.

Получить справочную информацию о пределах пограничной зоны и оформлении пропусков и разрешений можно, обратившись в Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю по телефонам 8 (423) 221-34-26, 222-64-34, 222-24-48. Кроме того, сведения о правилах пограничного режима и пределах пограничной зоны на территории Приморского края мы размещаем в приграничных районах на информационных стендах в местах массового посещения граждан (на вокзалах, в магазинах, органах местного самоуправления).

Пропуск (разрешение) в пограничную зону можно оформить как в самом Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю (г. Владивосток, ул. Светланская, 67), так и в его подразделениях: в Службах в г. Уссурийск, г. Дальнереченск, пгт Посьет, с. Камень-Рыболов. Подать заявление о выдаче пропуска (разрешения) можно при личном обращении, а также на официальном сайте ФСБ России (www.fsb.ru), сайте Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю (puprimkrai@fsb.ru) или на сайте госуслуг (www.gosuslugi.ru). И еще один нюанс – плата за услугу по оформлению пропуска в погранзону не предусмотрена.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.