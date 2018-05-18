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Газета "Золотой Рог" заняла первое место в международном конкурсе
«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа VII международного конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» на Дальнем Востоке. В 2018 году в конкурсе приняли участие 54 дальневосточных журналиста, которые представили 84 работы.
Больше всего работ поступило от корреспондентов из Амурской области, Хабаровского края и Сахалинской области. Самая востребованная номинация – «Интернет-СМИ», в нее уже третий год подряд заявляется больше всего материалов.
Основной задачей конкурса является привлечение региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению инновационных технологий и сервисов и их применению в разных сферах жизни общества.
«Инновации становятся движущие силой развития общества. Внедрение информационных технологий повышает эффективность как бизнеса и государственных институтов, так и уровень жизни общества в целом. Современные технологии: облака, большие данные, мобильность, умный дом и другие меняют нашу жизнь. Вместе с этим меняется и вектор материалов, которые поступают на конкурс, в этом году мы больше говорим об интернете вещей, телемедицине и безопасном интернете. Материалы, написанные об этом оригинально, творчески и всесторонне, востребованы обществом и помогают каждому из нас лучше ориентироваться в мире технологий», – отметила Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».
Победителями дальневосточного этапа конкурса стали:
в номинации «Печатная пресса»:
1-е место Олег Клименко (Владивосток, ИК «Золотой Рог»);
2-е место Илья Кутырев (Благовещенск, ООО «Издательский дом «Амурская правда»);
3-е место Ольга Ильченко (Владивосток, КГАУ «Приморская газета»).
в номинации «Радио и телевидение»:
1-е место Анастасия Носкова (Южно-Сахалинск, Телекомпания «ОТВ»);
2-е место Ирина Барбачева (Магадан, ГТРК «Магадан»);
3-е место Даниил Маевский (Хабаровск, «Медиахолдинг «Губерния»).
в номинации «Интернет-СМИ»:
1-е место Ирина Мартынова (Якутск, АО «РИИХ Сахамедиа»);
2-е место Ольга Семенова (Петропавловск-Камчатский, ИА «Камчатка»);
3-е место Александр Сырцов (Владивосток, РИА «Восток-Медиа»/ «Комсомольская правда. Владивосток»).
в номинации «Социальные медиа и блогеры»:
1-е место Евгений Ващенко (Владивосток, блог Zeka.su);
2-е место Евгений Щукин (Хабаровск, блог DikariDV);
3-е место Евгений Коваль (Владивосток, Livejournal.com).
Участники, занявшие первые места, поедут в Москву на федеральный этап конкурса. Главным призом которого станет поездка осенью 2018 года в Финляндию в штаб-квартиру партнера конкурса – компании Nokia.
Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса: www.smi.rt.ru
Досье "Золотого Рога":
ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд руб., OIBDA достигла 23,2 млрд руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд руб. «Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
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