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Приморским красавицам предлагают принять участие в конкурсе красоты
Всероссийский Конкурс красоты «Мисс Офис» - самое ожидаемое событие деловой столицы. Уже более 8 лет бизнес сообщество России выбирает самую деловую и красивую девушку. Теперь и у офисных красавиц из Приморского края есть шанс принять участие в незабываемом событии!
Финал конкурса «Мисс Офис» – это ежегодное деловое событие, проходящее на лучших площадках Москвы, где офисные красавицы из всех регионов России представляют себя и свою компанию.
Жюри конкурса – руководители крупнейших компаний России, политики, известные актеры, телеведущие, спортсмены, модельеры, чье авторитетное мнение определяет победительницу «Мисс Офис». Более 1000 зрителей поддерживают участниц в зрительно зале. Болеют, переживают и голосуют за участниц более 8000 зрителей Онлайн Трансляции в Интернете.
В финале участницы демонстрируют не только внешние данные, но и интеллектуальные и творческие способности. Этим конкурс «Мисс Офис» и отличается от множества других конкурсов красоты. Основной задачей конкурса является формирование образа успешной деловой женщины, пропаганда эстетического восприятия современного делового стиля и образа жизни. Победительница Всероссийского Конкурса «Мисс Офис» - это собирательный образ женственности, красоты и образованности среди офисных сотрудниц.
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - 1 000 000 рублей!
Помимо главного приза в финале конкурса разыгрывают путевки за границу и по России, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших Спа центрах, наборы элитных косметических линий, и другие ценные призы!
К участию в Конкурсе «Мисс Офис – 2017» приглашаются: очаровательные девушки в возрасте от 18 до 30 лет, работающие в офисе и проживающие на территории РФ. Семейное положение, наличие детей не имеют значения. Принять участие в Конкурсе красоты могут сотрудницы всех офисных профессий: менеджеры, юристы, бухгалтеры, руководящий состав и т.д.
Отправь заявку прямо сейчас - http://www.missoffice.ru/anketa2017.php
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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