www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.74 р. 100 JPY: 50.44 р.
EUR: 62.96 р. 10 CNY: 82.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Приморским красавицам предлагают принять участие в конкурсе красоты

18 Мая 2017, 09:14 | Приморье

Всероссийский Конкурс красоты «Мисс Офис» - самое ожидаемое событие деловой столицы. Уже более 8 лет бизнес сообщество России выбирает самую деловую и красивую девушку. Теперь и у офисных красавиц  из Приморского края есть шанс принять участие в незабываемом событии!

Финал конкурса «Мисс Офис» –  это ежегодное деловое событие, проходящее на лучших площадках Москвы,  где офисные красавицы из всех регионов России представляют себя и свою компанию.

Жюри конкурса – руководители крупнейших компаний России, политики, известные актеры, телеведущие, спортсмены, модельеры, чье авторитетное мнение определяет победительницу «Мисс Офис». Более 1000 зрителей поддерживают участниц в зрительно зале. Болеют, переживают и голосуют за участниц более 8000 зрителей Онлайн Трансляции в Интернете.

В финале участницы демонстрируют не только внешние данные, но и интеллектуальные и творческие способности. Этим конкурс «Мисс Офис» и отличается от множества других конкурсов красоты. Основной задачей конкурса  является формирование образа успешной деловой женщины, пропаганда эстетического восприятия современного делового стиля и образа жизни. Победительница Всероссийского Конкурса «Мисс Офис» - это собирательный образ женственности, красоты и образованности среди офисных сотрудниц.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - 1 000 000 рублей!

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрывают путевки за границу и по России, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших Спа центрах, наборы элитных косметических линий, и другие ценные призы!

К участию в Конкурсе «Мисс Офис – 2017» приглашаются: очаровательные девушки в возрасте от 18 до 30 лет, работающие в офисе и проживающие на территории РФ. Семейное положение, наличие детей не имеют значения. Принять участие в Конкурсе красоты могут сотрудницы всех офисных профессий: менеджеры, юристы, бухгалтеры, руководящий состав и т.д.

Отправь заявку прямо сейчас - http://www.missoffice.ru/anketa2017.php

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: владивосток  мисс офис  приморский край  конкурс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru