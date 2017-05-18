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В Приморье отметят Всемирный день метрологии
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20 мая мировое сообщество в очередной раз будет отмечать Всемирный день метрологии
Метрология в Приморском крае начала свое развитие с открытия в городе Владивостоке 10 июня 1924 года Дальневосточной Поверочной палаты № 26. Промышленность и экономика Приморского края развивалась высокими темпами, чему способствовало прибрежное расположение города и наличие в нём порта.
Штат Поверочной палаты состоял из 4-х поверителей, которые начали свою деятельность по обеспечению потребности граждан, общества и государства в получении объективных и достоверных результатов измерений на территории Приморского края.
В годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы, в трудные перестроечные годы ФБУ «Приморский ЦСМ» удалось не только сохранить все традиционные направления, но и развить новые виды деятельности. Начиная с поверки мер и весов в настоящее время метрология стала разделом могущественной физики, овладела математическими методами и возглавила приборостроение, которое обеспечивает нас средствами измерений - средствами объективной оценки окружающего мира. И все это благодаря людям, которые посвятили себя делу «...поверки мер и весов...».
За 93 года существования Центра сменилось ни одно поколение поверителей, которые создавали историю и традиции Центра. Ветераны труда - это уважаемые люди, которые отработали и продолжают работать более 30 лет в Центре, передают свой опыт молодежи, которая поддерживает многолетние традиции, а именно: своевременность поверки, точность измерений, удобство для потребителей, постоянное обновление эталонной базы.
Со временем изменились многие критерии оценки деятельности Центров, появились новые задачи и цели, но обеспечение единства измерений остается по-прежнему основой деятельности метрологов.
Фактически, защита прав и законных интересов граждан как одна из целей Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» реализуется при ежедневном кропотливом труде метрологов государственных метрологических служб.
От меня лично и от коллектива ФБУ «Приморский ЦСМ» поздравляю Вас всех с профессиональным праздником - Всемирным днём метролога. Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, огромного личного счастья, финансового благополучия и успехов в решении задач метрологии. Пусть удача всегда сопутствует Вам и Вашим близким!
Ю.П. БЕЛКИН, и.о. директора ФБУ «Приморский ЦСМ».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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