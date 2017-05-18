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В суд можно будет не ходить
Пленум Верховного суда России готовит постановление, которое позволит расширить применение упрощенной процедуры, когда суды разбирают дело без долгих заседаний и вызова сторон. Стороны процесса только принесут документы, а потом узнают решение, пишет «РГ».
Теперь в упрощенном порядке и без долгих судебных процессов можно будет, например, вернуть недорогую квартиру или разобраться, кому на самом деле принадлежит старый гараж. Если цена недвижимости не превышает 100 тысяч рублей, дело может быть рассмотрено по упрощенной процедуре.
По сути, речь идет о заочной процедуре рассмотрения споров. Судья решает дело один в тиши кабинета. Никто из участников процесса при этом не присутствует, никакого протокола соответственно не ведется. Возможно, кому-то в таком пересказе процедура покажется страшной, мол, неизвестно, кто и как будет решать, нет ли почвы для злоупотреблений? На самом деле упрощенная процедура позволяет достаточно эффективно решать небольшие и несложные дела, разгружая суды. Да и гражданам проще: мелкий спор не затягивается на годы. В судах общей юрисдикции такая процедура появилась в прошлом году. Зато в арбитражных судах упрощенный порядок действует уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовал.
Поэтому, по мнению адвоката Вячеслава ГОЛЕНЕВА, готовящееся постановление пленума более интересно арбитражным судам и, соответственно, предпринимателям. Все дело в том, что для упрощенной процедуры есть определенные ограничения. Судья не может взять любое дело и сказать, что решит без лишнего шума, заочно, в кабинете. Нет. Есть определенные критерии. В гражданских процессах установлена небольшая планка для заочного порядка: сумма спора не должна превышать 100 тысяч рублей, если дело слушается суде общей юрисдикции, и не больше 50 тысяч рублей, когда иск рассматривает мировой судья.
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