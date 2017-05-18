Многодетные семьи предложили селить в специализированных поселениях

Российские семьи, которые воспитывают трех и более детей, предлагается переселять в «городки демографического будущего», сообщают «Известия» со ссылкой на проект концепции закона «О статусе многодетных семей».

Документ разработал Институт демографии, миграции и регионального развития. Одной из главных мер поддержки многодетных семей декларируется решение квартирного вопроса.

В частности, авторы законопроекта предлагают предоставлять многодетным право переселиться в «городки демографического будущего» - передовые по качеству жизни специализированные поселения.

«Так будет реализовываться гарантированное право многодетной семьи на бесплатное получение земельного участка, инфраструктурно оборудованного по европейским стандартам, а также системой мер по поддержке строительства дома материалами, проектами, подключениями к сетям», - заявил автор законопроекта Юрий КРУПНОВ.

Семья сможет отказаться от проживания в таком городке. В этом случае планируется компенсировать возврат ипотечного кредита по факту рождения четвертого и каждого последующего ребенка (по 20% за каждого).

Кроме того, авторы законопроекта предложили ввести налог на малодетность, которым будут облагаться семьи, воспитывающие одного ребенка и бездетные не по медицинским показаниям.

По мнению президента Ассоциации многодетных семей Елены ФОМИНЫХ, улучшение жилищных условий - фундаментальное направление.

- Сегодня выдача бесплатных земельных участков зачастую только обременяет семью. Территории не оснащаются инженерными коммуникациями, а за свой счет семья обеспечить их не может. В итоге человек платит налоги, но не имеет возможности освоить землю, - пояснила эксперт.

В целях реализации этих целей должен быть создан Государственный фонд поддержки многодетных семей - Фонд будущего. Он будет формироваться из средств федерального (0,01%) и региональных бюджетов (0,5%), отчислений от продажи сырьевых ресурсов (2%) и «налога в пользу будущего» (1%).

Заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ Андрей КОРОТАЕВ считает, что налог на малодетность не станет популярной мерой и воплотить такую идею практически невозможно. По его словам, это только настроит против закона бездетных граждан, а не поможет повысить рождаемость.

- Лучше прибегнуть к проверенным методам - например, к решению жилищных вопросов. Это работает. Попробовать ввести налог на малодетность можно лишь в формате пилотного проекта - в одном из субъектов. Если результаты окажутся положительными, можно рассматривать инициативу на федеральном уровне. Вводить такой налог по всей России одномоментно нельзя, - уверен Андрей Коротаев.

Особым направлением поддержки многодетных семей предлагается сделать введение комплексной поддержки многодетных пап: учреждение ордена «Заслуженный отец России» и предоставление льгот и скидок при приобретении автомобиля.

- Концепция федерального закона «О статусе многодетных семей» разрабатывалась во исполнение указа президента от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». Документ мы обсуждали с ассоциациями многодетных семей в различных субъектах. Все его поддержали, - сообщил Юрий Крупнов.

По его словам, ответственными за прохождение закона предлагается сделать Минобороны и Минэкономразвития России, поскольку в перспективе закон призван содействовать решению проблемы трудовых ресурсов и обеспечению обороноспособности страны.

Концепция закона предусматривает разделение многодетных семей на три категории: малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Это позволит дифференцировать меры поддержки и сделать их максимально адресными. При этом многодетную семью в документе определяют как «полную семью, за исключением случаев смерти одного из супругов, имеющую трех и более детей (младший не должен достигать 18 лет)».