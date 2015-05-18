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Во Владивостоке с успехом прошла уникальная международная акция Ночь музеев (Фоторепортаж)
Международная акция Ночь музеев, к которой Владивосток в очередной раз присоединился 16 мая, прошла сразу на 12 площадках города. Не удивительно, что в год 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне основной тон на мероприятиях задавала военная тематика.
В частности, сотни горожан и гостей города собрались возле Музея Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, где сотрудники ведомства подготовили для гостей и жителей приморской столицы насыщенную программу.
Пришедшие в этот вечер в музей смогли увидеть оружие периода Великой Отечественной войны, узнать о том, как нес службу пограничный наряд по охране государственной границы. На выставке можно было узнать не только о боевом прошлом, но и о современной оперативно-служебной деятельности приморских пограничников.
Свое мастерство продемонстрировали военные кинологи со служебными собаками, кстати многие горожане пришли увидеть это шоу со своими четвероногими любимцами.
На глазах у зрителей группа быстрого реагирования задержала с применением оружия и приемов рукопашного боя условного нарушителя государственной границы. Пограничники продемонстрировали свои навыки по обезвреживанию террористов и освобождению заложников. Кроме того, всеобщее внимание привлекли показательные выступления ведущих спортсменов Пограничного управления.
Ближе к вечеру пограничники угостили всех желающих, как всегда, аппетитной солдатской кашей из настоящей полевой кухни, а на открытой площадке музея дал концерт Ансамбль песни и пляски Пограничного управления и творческие коллективы Владивостока.
Приморский музей им. Арсеньева в этот раз распахнул свои двери с полудня до полуночи. На каждой из четырех музейных площадок состоялись встречи, лекции, экскурсии по экспозициям, познавательные прогулки по городу, мастер-классы для детей.
В Главном корпусе музея открыта выставка произведений изобразительного и медальерного искусства «Будем жить!», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ней представлены 29 живописных портретов участников войны советского народа против фашизма, коллекция настольных медалей, а также коллекция мелкой фарфоровой пластики.
В портретной галерее представлены: человек-легенда И.Н. МИХАЙЛОВ, ветеран погранвойск, встретивший войну в Бресте. Ему обязаны жизнью более сорока мирных жителей этого города, которых он вывел из-под огня первых залпов войны; полные кавалеры орденов Славы Д.Н. БОНДАРЕНКО и В.М. ОРЕШНИКОВ, полный кавалер орденов Отечественной войны Е.Д. МОРМАЛЕВ, С.С. ДУНКАЙ, юнги «огненных рейсов» В.Н. МЯСНИКОВ, Д.И. ВЕЛИКЖАНИН, Почетные граждане Владивостока Л.Н. КНЯЗЕВ и Я.Г. КАН, участники Сталинградской битвы А.П. САНЖАРА и Б.А. ЛЕОНТЬЕВ.
Среди авторов портретов приморские художники, прошедшие горнило войны: К.И. ШЕБЕКО, И.В. РЫБАЧУК, Ю.С. РАЧЕВ, Я.С. КУРИЛЕНКО, С.Ф. АРЕФИН. Заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии художеств, Почетный гражданин Владивостока, профессор К.И. ШЕБЕКО, который прошел войну танкистом, был тяжело ранен.
Не забыли в музее им. Арсеньева и Первую мировую войну, ведь дальневосточный тыл России внес свой вклад в дело поддержки действующей армии. Из Приамурского генерал-губернаторства было призвано на фронт 104 тыс. солдат и офицеров. На фронтах Первой мировой войны погибло около 10 тыс. дальневосточников. 450 офицеров получили золотое георгиевское оружие за храбрость, 100 нижних чинов стали полными георгиевскими кавалерами. Владивосток оставался основным портом России, через который шли поставки вооружения и боеприпасов на фронт.
Абсолютно другой формат Ночи музеев владивостокцы смогли увидеть в ЦСИ «Заря». Экспозиция картин с пометкой «18+», фильм нон-стоп в стиле «ню» и лекция местного эпатажного поэта Спартака ГОЛИКОВА об истоках и развитии жанра spoken world «Звуковые эксперименты поэтов».
Площадка закрылась далеко за полночь живым концертом группы «Листья Травы» и джем-сешн, услышать которых собралась вся богема города.
В общем, владивостокцам и гостям города было куда сходить в этот день сообразно их интересам. Еще вчера необычное мероприятие - Ночь музеев - сегодня уже стало привычным, которое с нетерпением ожидают тысячи горожан.
Газета «Золотой Рог», Владивосток. Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА.
Фото автора.
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