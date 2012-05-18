Три педагога из Арсеньева попали в число лучших в Приморье

ПРИМОРЬЕ, 18 мая, ZRPRESS. Среди 14-ти лучших учителей Приморья – три арсеньевских педагога. Во Владивостоке состоялось очередное заседание совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование», на котором подводились результаты регионального этапа конкурса в рамках национального проекта в номинации «Лучший учитель».

Вела заседание врио вице-губернатора Приморского края И. ВАСИЛЬКОВА, которая подчеркнула актуальность конкурса и высокий уровень профессионализма приморских педагогов и организаторов. В этом году на участие в конкурсе подали заявки 88 педагогов из 22-х муниципальных образований края.

Участники заседания определили 14 лучших учителей Приморья, которые получат денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. В число победителей вошли учителя из девяти муниципальных районов. Победителей определяло экспертное жюри – представители общественных некоммерческих организаций.

В этом году Арсеньев на краевом конкурсе представляли Анна МЕХОВСКАЯ, учитель биологии школы № 10, Инна ШКАПОРОВА, учитель начальных классов школы № 8, и Елена ШЕВЛЯКОВА, учитель начальных классов гимназии № 7. Все арсеньевские участники конкурса вошли в число победителей. При этом А. Меховская возглавила рейтинг лучших учителей Приморья.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».