www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.15 р. 100 JPY: 57.15 р.
EUR: 75.84 р. 10 CNY: 97.41 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Просквози меня гарпун!

18 Апреля 2018, 09:00 | Приморье

Легендарный приморский китобой станет почетным гражданином Владивостока

 

Герой Соцтруда, капитан китобойного флота Юрий СЕРГЕЕВ рекомендован для присвоения звания «Почетный гражданин города Владивостока». Решение об этом было принято в минувший четверг, 12 апреля, специально сформированной комиссией из числа депутатов городской Думы, администрации Владивостока и Совета почетных граждан города.

Юрий Сергеев получил наибольшее количество голосов - семь - в ходе рейтингового голосования членов комиссии. Его кандидатура была рекомендована Приморской краевой организацией профсоюза работников рыбного хозяйства, а также Фондом содействия созданию и сохранению памятников истории и культуры «Альбатрос». Кроме того, пять голосов получил мастер спорта СССР по боксу, председатель приморского отделения «Союза писателей России» Александр ТКАЧУК.

За то, чтобы почетным гражданином в 2018 году стал профессор Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, доктор технических наук Владимир ФИЛАРЕТОВ, проголосовало три члена комиссии. По два голоса членов комиссии получили главный научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Владимир ПОДМАСКИН, председатель приморского отделения правозащитной организации «Мемориал» Юрий ТРИФОНОВ, зампредседателя Совета ветеранов Тихоокеанского Флота Анатолий КОКИН.

Отметим, что наибольшую поддержку от общественных организаций и официальных структур получила руководитель детского патриотического клуба «Юный патриот Родины» Галина КИСЕЛЕВА, получившая в итоге поддержку трех членов комиссии. За нее ходатайствовали, в том числе, «Боевое братство», краевые управления МВД и Погрануправление ФСБ, сенатор Людмила ТАЛАБАЕВА. Однако согласно установленному порядку присвоения звания «Почетный гражданин» решение принимается Думой Владивостока с учетом рекомендации комиссии. При этом человек, который в текущем году не получил звание, может быть вновь представлен для присвоения статуса почетного гражданина в будущем. Например, уже упомянутый Юрий Сергеев в нынешнем году выдвинут уже в третий раз.

- Владивосток - морской город, поэтому присвоение звания «Почетного гражданина» капитану китобойного флота заслужено. Но очень сложно выбирать из достойных, - отметила председатель комиссии, депутат Думы Владивостока Людмила ТАРАН.

По словам председателя комиссии, в скором времени городские депутаты намерены обсудить возможность расширения перечня мер поддержки почетных граждан Владивостока, чтобы этот статус стал более весомым. При этом речь пока не идет о возвращении денежных выплат, которые были отменены несколько лет назад по настоянию прокуратуры в связи с тем, что бюджет Владивостока является дефицитным.

Добавим, что рассмотрение вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин Владивостока» запланировано на ближайшем заседании гордумы в конце апреля. Торжественное вручение знака почетному гражданину, как правило, происходит в канун Дня города - 2 июля.

Досье "Золотого Рога": Юрий Сергеев родился в 1930 году в городе Уссурийске (тогда - Ворошилов) в учительской семье. В 1949 году, после окончания мореходной школы в Находке, получил распределение в управление «Далькитозвертрест» (с 1970 года вошел в состав управления «Дальморепродукт»). С 1959 по 1971 год являлся капитаном судов китобойных флотилий «Алеут» - первой советской китобойной флотилии, позднее - дублером капитан-директора Антарктической китобойной флотилии «Советская Россия» (1971-1976). С октября 1976 года - капитан-наставник морской экспедиции управления «Дальморепродукт». За вклад в отрасль и полученные достижения неоднократно представлялся к правительственным наградам - медали «За трудовую доблесть», двух орденов Ленина, званию Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп и молот».

На фото: Проект памятника китобоям во Владивостоке.

Фото Vl.Ru.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: китобойный флот  почетный гражданин 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru