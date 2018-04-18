Просквози меня гарпун!

Легендарный приморский китобой станет почетным гражданином Владивостока

Герой Соцтруда, капитан китобойного флота Юрий СЕРГЕЕВ рекомендован для присвоения звания «Почетный гражданин города Владивостока». Решение об этом было принято в минувший четверг, 12 апреля, специально сформированной комиссией из числа депутатов городской Думы, администрации Владивостока и Совета почетных граждан города.

Юрий Сергеев получил наибольшее количество голосов - семь - в ходе рейтингового голосования членов комиссии. Его кандидатура была рекомендована Приморской краевой организацией профсоюза работников рыбного хозяйства, а также Фондом содействия созданию и сохранению памятников истории и культуры «Альбатрос». Кроме того, пять голосов получил мастер спорта СССР по боксу, председатель приморского отделения «Союза писателей России» Александр ТКАЧУК.

За то, чтобы почетным гражданином в 2018 году стал профессор Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, доктор технических наук Владимир ФИЛАРЕТОВ, проголосовало три члена комиссии. По два голоса членов комиссии получили главный научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Владимир ПОДМАСКИН, председатель приморского отделения правозащитной организации «Мемориал» Юрий ТРИФОНОВ, зампредседателя Совета ветеранов Тихоокеанского Флота Анатолий КОКИН.

Отметим, что наибольшую поддержку от общественных организаций и официальных структур получила руководитель детского патриотического клуба «Юный патриот Родины» Галина КИСЕЛЕВА, получившая в итоге поддержку трех членов комиссии. За нее ходатайствовали, в том числе, «Боевое братство», краевые управления МВД и Погрануправление ФСБ, сенатор Людмила ТАЛАБАЕВА. Однако согласно установленному порядку присвоения звания «Почетный гражданин» решение принимается Думой Владивостока с учетом рекомендации комиссии. При этом человек, который в текущем году не получил звание, может быть вновь представлен для присвоения статуса почетного гражданина в будущем. Например, уже упомянутый Юрий Сергеев в нынешнем году выдвинут уже в третий раз.

- Владивосток - морской город, поэтому присвоение звания «Почетного гражданина» капитану китобойного флота заслужено. Но очень сложно выбирать из достойных, - отметила председатель комиссии, депутат Думы Владивостока Людмила ТАРАН.

По словам председателя комиссии, в скором времени городские депутаты намерены обсудить возможность расширения перечня мер поддержки почетных граждан Владивостока, чтобы этот статус стал более весомым. При этом речь пока не идет о возвращении денежных выплат, которые были отменены несколько лет назад по настоянию прокуратуры в связи с тем, что бюджет Владивостока является дефицитным.

Добавим, что рассмотрение вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин Владивостока» запланировано на ближайшем заседании гордумы в конце апреля. Торжественное вручение знака почетному гражданину, как правило, происходит в канун Дня города - 2 июля.

Досье "Золотого Рога": Юрий Сергеев родился в 1930 году в городе Уссурийске (тогда - Ворошилов) в учительской семье. В 1949 году, после окончания мореходной школы в Находке, получил распределение в управление «Далькитозвертрест» (с 1970 года вошел в состав управления «Дальморепродукт»). С 1959 по 1971 год являлся капитаном судов китобойных флотилий «Алеут» - первой советской китобойной флотилии, позднее - дублером капитан-директора Антарктической китобойной флотилии «Советская Россия» (1971-1976). С октября 1976 года - капитан-наставник морской экспедиции управления «Дальморепродукт». За вклад в отрасль и полученные достижения неоднократно представлялся к правительственным наградам - медали «За трудовую доблесть», двух орденов Ленина, званию Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп и молот».

На фото: Проект памятника китобоям во Владивостоке.

Фото Vl.Ru.