Бизнес-гороскоп: Близнецов ждет удача в двойном размере

Гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля

ОВЕН. На этой неделе серьезных изменений в уровне дохода не ожидается. Вероятна материальная поддержка со стороны близких или родственников, причем вам даже не придется ни о чем просить. В среду постарайтесь быть особенно внимательны по отношению к бумажным делам и заполнению документов.

ТЕЛЕЦ. Грядущий отдых для вас может оказаться самой насущной финансовой проблемой. Однако деньги для него могут появиться неожиданно, что очень порадует вас и избавит от сомнений. В воскресенье будьте предельно внимательны, следите за своими тратами.

БЛИЗНЕЦЫ. Есть шанс преуспеть в финансовых вопросах и новых проектах. В среду будут удачны деловые встречи и переговоры, не исключено повышение по службе или появление нового источника дохода. В выходные не экономьте на отдыхе.

РАК. Направление, выбранное вами в финансовой сфере, окажется весьма успешным. В понедельник ваш покровитель может оказать неоценимую услугу. В начале недели возможны новые денежные поступления, причем весьма солидные.

ЛЕВ. Во вторник и в субботу будут весьма удачными покупки и приобретения. В среду возможны обман и разочарования - будьте осторожны и внимательны. В пятницу вас может порадовать начальство, если оценит ваши идеи и трудолюбие.

ДЕВА. Финансовое положение внушает опасение. К тому же ваши трудовые подвиги никто может просто не заметить. Не забудьте докладывать о своих успехах, придется немного порекламировать свои достоинства. Тогда ситуация изменится к лучшему.

ВЕСЫ. В понедельник или вторник вероятны долгожданные денежные поступления, которые откроют перед вами новые возможности. В воскресенье будьте осторожны, не носите с собой крупных сумм, лучше пользоваться банковской картой.

СКОРПИОН. Ваши честолюбивые планы начинают реализовываться. Финансовое положение радует. Не исключены карьерный рост и повышение зарплаты. Совершенная в воскресение крупная покупка поднимет вам настроение.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник вероятны новые денежные поступления, однако часть средств лучше отложить на ближайшие праздники. Ваши усилия начальство оценит по достоинству. Финансовая стабильность на этой неделе вам обеспечена. Задумайтесь о необходимых покупках и приобретениях для семьи.

КОЗЕРОГ. Возможны непредвиденные расходы, но это не повод для излишней суетливости и нервозности, ваше финансовое положение от этого не пошатнется. Вероятны дополнительные траты на развлечения, отдых или учебу детей. Повремените с покупками в среду, они могут оказаться неудачными.

ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение стабилизировалось, однако на большие денежные поступления пока рассчитывать не приходится. В четверг будут удачными переговоры, подписание бумаг, сделки и собеседования. В субботу не слишком увлекайтесь шопингом и ночными клубами.

РЫБЫ. На финансовом фронте вас может ожидать временное затишье, которое потребует разумной экономии. Вторник - удачный день для воплощения в жизнь нового бизнес-проекта, только заранее просчитайте все риски. В четверг воздержитесь от крупных трат.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.