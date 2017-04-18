www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.18 р. 100 JPY: 51.56 р.
EUR: 60.26 р. 10 CNY: 81.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Бизнес-гороскоп: Близнецов ждет удача в двойном размере

18 Апреля 2017, 18:15 | Приморье

Гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля

ОВЕН. На этой неделе серьезных изменений в уровне дохода не ожидается. Вероятна материальная поддержка со стороны близких или родственников, причем вам даже не придется ни о чем просить. В среду постарайтесь быть особенно внимательны по отношению к бумажным делам и заполнению документов.

ТЕЛЕЦ. Грядущий отдых для вас может оказаться самой насущной финансовой проблемой. Однако деньги для него могут появиться неожиданно, что очень порадует вас и избавит от сомнений. В воскресенье будьте предельно внимательны, следите за своими тратами.

БЛИЗНЕЦЫ. Есть шанс преуспеть в финансовых вопросах и новых проектах. В среду будут удачны деловые встречи и переговоры, не исключено повышение по службе или появление нового источника дохода. В выходные не экономьте на отдыхе.

РАК. Направление, выбранное вами в финансовой сфере, окажется весьма успешным. В понедельник ваш покровитель может оказать неоценимую услугу. В начале недели возможны новые денежные поступления, причем весьма солидные.

ЛЕВ. Во вторник и в субботу будут весьма удачными покупки и приобретения. В среду возможны обман и разочарования - будьте осторожны и внимательны. В пятницу вас может порадовать начальство, если оценит ваши идеи и трудолюбие.

ДЕВА. Финансовое положение внушает опасение. К тому же ваши трудовые подвиги никто может просто не заметить. Не забудьте докладывать о своих успехах, придется немного порекламировать свои достоинства. Тогда ситуация изменится к лучшему.

ВЕСЫ. В понедельник или вторник вероятны долгожданные денежные поступления, которые откроют перед вами новые возможности. В воскресенье будьте осторожны, не носите с собой крупных сумм, лучше пользоваться банковской картой.

СКОРПИОН. Ваши честолюбивые планы начинают реализовываться. Финансовое положение радует. Не исключены карьерный рост и повышение зарплаты. Совершенная в воскресение крупная покупка поднимет вам настроение.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник вероятны новые денежные поступления, однако часть средств лучше отложить на ближайшие праздники. Ваши усилия начальство оценит по достоинству. Финансовая стабильность на этой неделе вам обеспечена. Задумайтесь о необходимых покупках и приобретениях для семьи.

КОЗЕРОГ. Возможны непредвиденные расходы, но это не повод для излишней суетливости и нервозности, ваше финансовое положение от этого не пошатнется. Вероятны дополнительные траты на развлечения, отдых или учебу детей. Повремените с покупками в среду, они могут оказаться неудачными.

ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение стабилизировалось, однако на большие денежные поступления пока рассчитывать не приходится. В четверг будут удачными переговоры, подписание бумаг, сделки и собеседования. В субботу не слишком увлекайтесь шопингом и ночными клубами.

РЫБЫ. На финансовом фронте вас может ожидать временное затишье, которое потребует разумной экономии. Вторник - удачный день для воплощения в жизнь нового бизнес-проекта, только заранее просчитайте все риски. В четверг воздержитесь от крупных трат.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: гороскоп 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru