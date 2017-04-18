Жители Приморья смогут обустроить двор своей мечты

Муниципалитеты Приморья активно включились в реализацию программы «Формирование комфортной городской среды»

В рамках стартующей в 2017 году программы благоустройства городов и поселений в Приморье объявлен конкурс на лучший эскиз городского пространства «Двор твоей мечты». Смотр работ пройдет на площадке выставки «Город» в конце апреля, а лучшие эскизы будут опубликованы на официальном сайте администрации Приморского края и войдут в портфель проектов по благоустройству городов.

Приморцы оценили комфорт

Напомним, что в текущем году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального и краевого бюджетов уже выделено более 470 млн рублей. Средства пойдут на приведение в порядок дворовых территорий и общественных зон, включая скверы. Программой предусмотрено выполнение наиболее востребованных работ по благоустройству дворовых территорий – асфальтирования, установки лавочек, урн и освещения. Кроме того, жители могут выбрать и дополнительные пункты – отремонтировать или установить детские, спортивные площадки, а также малые архитектурные формы, озеленение территорий.

Участвовать в новой программе могут города и поселки с населением больше тысячи человек, и уже сейчас можно говорить, что муниципалитеты Приморья активно включились в ее реализацию: заявки на участие в приоритетном проекте на этот год подали более 50 населенных пунктов Приморья. Особое место в новом приоритетном проекте отводится благоустройству моногородов, и в приморских моногородах такой подход уже оценили: заявки на участие в программе поступили от жителей Дальнегорска, Арсеньева, Лучегорска, поселка Ярославский. И других моногороов

Сформировать адресные программы по благоустройству городской среды на 2017 год муниципалитеты Приморского края должны в срок до 25 мая. А к концу 2017 года муниципалитеты сформируют пятилетние программы благоустройства. Важно, что утверждение муниципальных программ произойдет только после общественных обсуждений. Как подчеркнул губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, ключевым условием успешной реализации программы является активное участие жителей.

«Местные жители знают лучше чиновников, что необходимо для того, чтобы их город стал максимально удобным и комфортным для проживания», – считает Владимир Миклушевский.

Добавим, что благоустройство приморских городов также является одним из приоритетов государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края на 2013-2020 годы».

Рисунки нашего двора

Тем временем архитекторы, проектировщики и просто неравнодушные жители городов и поселков Приморья могут принять участие в конкурсе на лучший эскиз под названием «Двор твоей мечты». При подведении итогов конкурса будут оцениваться комфортность созданного пространства, удобство в эксплуатации, экологичность и оригинальность идей. Кроме того, эти работы войдут в краевой портфель проектов благоустройства городской среды. В дальнейшем при реализации программы жители смогут выбирать отдельные варианты или их элементы, воплощая понравившиеся проекты в своем городе или поселке.

«Мы предлагаем каждому желающему поработать с конкретным двором, в котором вы живете, или общественной территорией – площадью, центральной улицей, прогулочной зоной, видовой площадкой или сквером, и создать два проекта, эскиза или наброска: с минимальным и дополнительным перечнем работ. Первый – это ремонт дворовых проездов, установка лавочек, урн для мусора и освещения, второй предлагает пофантазировать, чего не хватает для полного счастья – детской или спортивной площадки велосипедной дорожки, малых архитектурных форм, зеленого газона, ярких клумб или мини-сквера в форме лабиринта. Варианты ограничены только вашей фантазией», – подчеркивает руководитель департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО.

Приветствуются как типовые проекты, которые можно применить на классических дворовых территориях, так и оригинальные. В идеале создаваемые объекты благоустройства должны отражать индивидуальность района, города, края, добавила руководитель департамента.

«В Приморье довольно много оригинальных, «брендовых» арт-объектов, делающих территорию неповторимой и узнаваемой, привлекающих все больше туристов со всего мира. Такие объекты, как памятник морякам торгового флота и статуи амурских тигров, давно стали визитными карточками Владивостока. Проекты, придуманные приморцами, могут стать новыми достопримечательностями края», – уверена Елена Пархоменко.

Работы на конкурс «Двор твоей мечты» принимаются в любом виде – от детского рисунка до эскиза, мастер-плана, дизайн-проекта или визуализации, на электронный адрес Primorsky.gorod@mail.ru. Смотр пройдет в рамках 24-ой международной строительной выставки «Город» с 26 по 28 апреля на площадке «Терминал Экспо». Лучшие эскизы будут опубликованы на официальном сайте администрации Приморского края и войдут в портфель проектов по благоустройству городов.

На фото: Благоустройство приморских городов также является одним из приоритетов государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края».

Евгений СИДОРОВ. Фото Сергея КУЗЬМИНА.