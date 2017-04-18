Полку контролеров прибыло

Кроме госорганов, за сферой жилищно-коммунального хозяйства в Приморском крае присматривают активные общественники

В начале 2017 года в России вступило в силу постановление Правительства РФ, регулирующее порядок осуществления общественного жилищного контроля. Хотя сфера ЖКХ и без того была в центре внимания многих общественных организаций, новые правила дают возможность осуществлять контроль практически всем гражданам. Эксперты видят в этом как положительные, так и отрицательные стороны, считая, что общественный жилищный контроль может превратиться в инструмент «войны» отдельных собственников жилья с управляющими компаниями, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Законодательно институт общественного контроля в жилищной сфере был официального закреплен в июне 2014 года, после вступления в силу изменений в статью 20 Жилищного кодекса РФ. Новая редакция ЖК определила, что субъектами общественного контроля в жилищной сфере могут являться общественные объединения, иные некоммерческие организации, советы многоквартирных домов и другие заинтересованные лица. А в конце 2016 года правительство РФ утвердило постановление № 1491 «О порядке осуществления общественного жилищного контроля», которое вступило в силу с 7 января 2017 года. Постановлением утверждены Правила общественного жилищного контроля, которыми определены порядок, формы и сроки проведения общественного жилищного контроля, права субъектов такого контроля, конкретизирован порядок определения и обнародования результатов контроля.

Вице-премьер России Дмитрий КОЗАК, комментируя документ, отметил, что он является дополнительной гарантией допуска общественных организаций к жилищному контролю вместе с жилищными инспекциями, а также устанавливает гарантии для граждан, которые индивидуально проявляют инициативу поучаствовать в таком контроле.

«Это будет способствовать более жесткому, прозрачному контролю за деятельностью коммунальных организаций», - выразил надежду Дмитрий Козак.

Контроль был, есть и будет

Необходимо отметить, что в Приморском крае общественное обсуждение и контроль наиболее актуальных для сферы ЖКХ вопросов осуществлялся и до принятия федерального закона. На заседаниях краевой Общественной палаты и общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ при губернаторе Приморья обсуждались такие вопросы, как введение социальной нормы на электричество или переход на новый порядок оплаты ОДН, анализировалась работа ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний края. Причем власти прислушивались к мнению общественников – так, например, было с выше упомянутой социальной нормой, от введения которой регион в итоге отказался.

Активно проявили себя и активисты краевого отделения Народного фронта – прежде всего в вопросах общественного контроля за исполнением подпрограмм по расселению аварийного жилья и капитального ремонта МКД в рамках краевой госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы». В настоящее время эксперты регионального отделения ОНФ принимают активное участие в работе Центра мониторинга благоустройства городской среды. Он будет содействовать созданию условий для активного участия жителей в обустройстве городских зон отдыха и придомовых территорий. Как сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ Любовь РЯЗАПОВА, эксперты ОНФ уже начали работу по мониторингу ситуации.

«Представители ОНФ в Приморском крае уже начали работу по мониторингу общей ситуации и оценке наиболее проблемных точек. В региональном отделении ОНФ полагают, что крайне важно знать мнение жителей и грамотно выстроить работу с муниципальными образованиями края, для чего активным гражданам нужно войти в состав общественных комиссий», – отмечает Любовь Рязапова.

Досье «Золотого Рога»: Общественный контроль в соответствии с федеральным законом №212 «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» осуществляется в формах общественного мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, оказания помощи гражданам в защите их интересов в суде, формирования общественных рейтингов управляющих организаций, а также в таких формах взаимодействия институтов гражданского общества с государственными органами и органами местного самоуправления, как общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия. По результатам проведения общественного жилищного контроля субъектом общественного жилищного контроля оформляется итоговый документ.

А судьи кто?

Как следует из утвержденных в начале года Правил, общественный жилищный контроль «направлен на повышение прозрачности, открытости и эффективности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и (или) муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, предусмотренные жилищным законодательством».

Эта формулировка создает возможности для широкого общественного контроля за составлением и реализацией региональных программ капитального ремонта и расселения аварийных многоквартирных домов, за предоставлением жилых помещений по договорам найма муниципального и государственного жилищного фонда и еще целым рядом направлений.

Осуществлять общественный жилищный контроль имеют право субъекты контроля: ОП РФ, общественные палаты регионов и муниципалитетов, общественные советы при государственных и муниципальных органах, объединения, иные НКО, советы многоквартирных домов, а также другие лица. Граждане могут участвовать в осуществлении общественного жилищного контроля в качестве общественных контролеров и общественных экспертов. При этом общественные инспекторы могут работать как самостоятельно, так и по поручению Государственной жилищной инспекции. Эксперты видят в этом не только положительные, но и отрицательные стороны.

«Порядок осуществления общественного жилищного контроля нуждается в уточнении и доработке. Первые месяцы работы показали, что общественными инспекторами в сфере ЖКХ зачастую хотят стать люди, не обладающие необходимыми знаниями. Они воспринимают общественный жилищный контроль как инструмент давления на свою управляющую компанию», - убежден руководитель Информационно-методического центра «Тихоокеанский Проект», член общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае Александр СМЫШЛЯЕВ. По его словам, требования к квалификации общественных инспекторов в федеральном законе достаточно размыты, что дает возможность претендовать на статус эксперта в сфере ЖКХ практически любому гражданину.

Добавим, что в решении о проведении общественного жилищного контроля должны быть обязательно указаны сведения о предмете, форме контроля и его организаторе, о сроках контроля, процедуре его проведения и определения результатов контроля. Решение о проведении контроля, а также о его результатах должны быть опубликованы в сети Интернет, а с 1 июля 2017 года - в государственной информационной системе ЖКХ. Кроме того, результаты контроля направляются в государственные (муниципальные) органы, осуществляющие деятельность в жилищной сфере. Госорганы должны рассматривать данные результаты и направлять обоснованные ответы субъектам контроля в установленные законом сроки.

На фото: Даже уборка снега будет проходить под общественным жилищным контролем.

Александр САЛКОВ. Фото автора.