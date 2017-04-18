Не любишь считать – плати

Точному учету воды, тепла и света в квартирах поспособствовали финансовые стимулы

Одной из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы» является обеспечение точного учета поступающих в дома и квартиры воды, электрической и тепловой энергии. На федеральном уровне цели по повышению энергоэффективности и экономии коммунальных ресурсов были поставлены еще семь лет назад, но на практике собственникам жилья потребовалось немало времени для «раскачки», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Эксперты уверены, что повлиять на скорость установки приборов учета в квартирах и МКД помогли только финансовые инструменты: как только издержки от отсутствия счетчика начинают превышать затраты на его установку, собственники делают выбор в пользу точного расчета, а не норматива.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» собственники помещений были обязаны оснастить их приборами учета коммунальных ресурсов, а также поддерживать приборы в надлежащем техническом состоянии. В качестве срока исполнения данного требования был определен 2012 год, а начавшееся в 2010-2011 годах резкое увеличение нормативов потребления должно было воздействовать на тех, кто не спешит с установкой ИПУ: если ежегодный рост тарифов ограничен официальным показателем инфляции в предыдущем году, то повышать нормативы потребления для квартир, где не установлены индивидуальные приборы учета, в теории можно без подобных ограничений.

Когда применяются нормативы?

При отсутствии у потребителя ресурса индивидуального прибора учета плата начисляется по нормативу. Кроме того, начисление оплаты за электричество или воду по нормативу, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354, происходит по истечении трех расчетных периодов при выходе из строя, утрате прибора учета или окончании срока его поверки, а также при отсутствии сведений о показаниях индивидуального прибора учета потребителя по истечении шести расчетных периодов.

Так, по действующим с 2015 года в Приморье нормативам, для однокомнатной квартиры с электроплитой в доме, подключенном к централизованному теплоснабжению, норматив составляет 373 кВт.ч в месяц – при условии, что в квартире проживает один человек. Учитывая действующий тариф, хозяину такой квартиры придется ежемесячно тратить на оплату квитанции тысячу рублей. В зависимости от количества комнат в квартире (индивидуальном доме) и количества проживающих на данной жилплощади человек, норматив потребления может варьироваться от 111 до 1072 кВт.ч на человека.

Плата за услуги холодного водоснабжения для жителей Владивостока – абонентов КГУП «Приморский водоканал», проживающих в домах с централизованным водоснабжением и не имеющих в квартире прибора учета, варьируется от наличия и размера ванны, душа и раковины. Так, при наличии ванны длиной 1650-1700 мм с душем, а также раковины, мойки и унитаза норматив составит 7,324 м3 на человека, а ежемесячная плата в данному случае – около 166 рублей. Еще 93 рубля на человека «нормативщикам» придется заплатить за водоотведение. Действующие нормативы потребления горячей воды для большинства абонентов АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) во Владивостоке составляют чуть более шести «кубов» в месяц на человека, то есть ежемесячный платеж в данном случае приблизится к тысяче рублей с каждого «нормативщика».

Таким образом, только за услуги электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения владельцу необорудованной индивидуальными приборами учета квартиры сегодня придется выложить не менее 2,2 тыс. рублей в месяц (в расчете на одного человека – прим. автора). А учитывая, что тарифы и нормативы индивидуального потребления периодически пересматриваются в сторону увеличения, затраты «нормативщиков» будут расти и дальше.

Коммунальные «кнуты» и «пряники»

Представители сферы ЖКХ убеждены, что важную роль в повышении сознательности собственников жилья сыграли и введенные в 2012 году общедомовые начисления за электричество и воду. Ведь при «старом» порядке расчета ОДН, который действовал вплоть до 2017 года, установка ОДПУ приносила быстрый положительный эффект – собственники платили только за фактически потребленный многоквартирным домом объем услуги. Окончательно решить вопрос установки ОДПУ в самых «упрямых» домах смогли повышающие коэффициенты при расчете платы за потребление ресурсов. Исключением стали лишь те многоквартирные дома, где отсутствует техническая возможность установки приборов учета.

«После принятия федерального закона №261 была проведена большая работа с собственниками жилья, но люди неохотно устанавливали даже индивидуальные приборы учета. Ведь как правило, для установки тех же водомерных счетчиков требовалось «расшивать» часть трубы, а это, в свою очередь, требовало ремонта санузла. Ситуация начала меняться после того, как ввели ОДН и нормативы потребления услуг, а затем эти нормативы начали расти. Сегодня свыше 90% квартир имеют индивидуальные приборы учета. Слабо оборудованы приборами учета остаются лишь дома типа «гостинок» - там высока доля жилья, сдаваемого в аренду», - комментирует заместитель председателя комитета Думы Владивостока по городскому хозяйству Людмила ТАРАН.

По словам депутата, «прорыв» в плане установки общедомовых приборов учета произошел только в 2016 году. По электросчетчикам это было связано с устареванием ранее установленных ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» приборов учета, а по теплу и горячей воде – с введением повышающего коэффициента для домов без ОДПУ.

«А вот на установку ОДПУ по холодной воде люди пока идут неохотно. Собственникам легче выплатить норматив по потреблению воды без общедомового прибора (составляет около 0,02 м3 за кв.м. общего помещения – прим. автора), чем проконтролировать синхронную передачу показаний ОДПУ и ИПУ по воде: в отличие от электрических, водомерные счетчики находятся в квартире и доступ к ним без разрешения собственника невозможен», - поясняет Людмила Таран.

Начальник управления по сбыту КГУП «Приморский водоканал» Яна ЗАГУДАЕВА отмечает, что с конца 2016 года для МКД без общедомовых приборов учета холодной воды предусмотрен повышающий коэффициент по платежам за услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

«Когда несколько лет назад вводился ОДН, «Примводоканал» запрашивал у УК информацию о площади мест общего пользования. Сегодня мы продолжаем использовать именно эти данные при выставлении счетов за потребленную тем или иным МКД воду управляющим компаниям. После перехода на новый порядок расчетов, когда платить ресурсоснабжающим организациям за ОДН должны сами УК, со стороны управляющих компаний началась сверка площадей мест общего пользования. Пока этот процесс не завершился, многие УК отказываются платить по выставленным КГУП «Приморский водоканал» счетам», - рассказала Деловой газете «Золотой Рог» Яна Загудаева.

Жильцов трудно посчитать

Между тем, актуальной проблемой, о которой говорят представители управляющий компаний, остается учет количества реально проживающих, а не прописанных, жильцов в квартирах. Бывает, что в квартире нет прописанных людей, а по факту в ней может жить пять или шесть человек. Механизм контроля за объемом потребления электричества и воды в таких случаях, по сути, не работает, а установленные нормативы «расчетного» потребления вряд ли перекрывают реальное, ложась бременем на остальных жильцов дома.

В теории управляющие организации вправе составлять акты учета фактически проживающих лиц, однако юридической силы они не имеют, на их основе ресурсоснабжающие организации не делают перерасчет.

В то же время, у собственников жилья есть возможность провести перерасчет коммунальных платежей в период временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении. Однако следует заметить, что перерасчету подлежат только услуги горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, газо- и электроснабжения.

На фото: Приморцы уже давно оценили все преимущества борьбы за экономию.

Александр САЛКОВ. Фото автора.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Приморцам предлагают проверить счетчик раньше времени

За последний год в почтовых ящиках жителей Владивостока и других городов Приморья не раз появлялись письма с предложением провести поверку водомерных счетчиков от некой «Единой городской службы установки счетчиков воды». Внешне похожие на квитанции ресурсоснабжающих организаций и для солидности дополненные выдержками из законов, эти «извещения» призваны сподвигнуть собственников жилья на поверку и замену счетчика.

Однако специалисты администрации Владивостока обращают внимание жителей на то, что данная компания не имеет никакого отношения к государственным или муниципальным специализированным организациям, а рекламные листовки не стоит расценивать как руководство к незамедлительной процедуре поверки счетчиков.

Упомянутая «Единая городская служба установки счетчиков воды» через почтовые ящики направляет жителям города Владивостока «извещения» о необходимости проведения поверки или замене индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов, пытаясь выдать себя за «единую городскую службу», ответственную за эксплуатацию индивидуальных приборов учета в жилищном фонде. При этом «служба» является коммерческой организацией.

И хотя установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов не является регулируемым видом деятельности и может быть осуществлена любым юридическим или физическим лицом, услугу по проведению поверки индивидуальных приборов учета потребления воды во Владивостоке вправе осуществлять только специализированная организация. Такой организацией является ФГУП «Приморский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ул. Прапорщика Комарова, д. 54). Обращаясь в другие организации и оплачивая услуги опломбировки приборов учета, потребитель получает бумагу, которая на деле не является официальным документом.

Артем СТРОГИН.