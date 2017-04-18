Дорогое моё ТБО

Очистка частного сектора от бытовых отходов остается актуальной для городов Приморья

Практически во всех приморских городах, включая краевую столицу, значительная часть городской застройки представляет из себя частный сектор. Дома разного возраста, этажности и внешнего вида образуют целые кварталы, что накладывает свои особенности на такой важный процесс, как сбор бытовых отходов с целью их последующей утилизации. А ключевым препятствием для наведения порядка остается отсутствие у жителей индивидуальных домов законной обязанности заключать договор на вывоз мусора со специализированными компаниями, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Нередко жильцы частных домов, проживающие по соседству с многоэтажками, складируют свой мусор в контейнеры, установленные для жильцов МКД, и фактически за вывоз и утилизацию мусора из частного сектора платят только люди, проживающие в многоквартирных домах. Но это в лучшем случае. В худшем пакеты с бытовыми отходами устилают собой обочины дорог, и для ликвидации таких стихийных свалок требуются усилия городских служб.

Эксперты видят выход в параллельной работе по двум направлениям: работе с жителями частного сектора в плане заключения договоров на вывоз ТБО и усилении деятельности административных комиссий, штрафующих за незаконный сброс мусора.

Жалко 45 рублей

Одна из проблем заключается в том, что по закону никто не может обязать гражданина, проживающего в частном секторе, заключить договор на вывоз мусора. Несколько лет назад депутаты гордумы Владивостока предложили администрациям городских районов и мусоровывозящим компаниям усилить разъяснительную работу с населением о важности заключения таких договоров. На тот момент во Владивостоке насчитывалось около 8,5 тысяч частных домов, однако заключенных договоров на вывоз и утилизацию отходов, по имеющимся у администрации данным, было заключено менее тысячи. Параллельно была проведена инвентаризация всех площадок для складирования мусора в частном секторе, определено необходимое количество контейнеров.

Городские депутаты высказывали мысль о том, чтобы внести поправки в правовые акты, которые обяжут владельцев частных домов заботиться о вывозе мусора. Однако этот вопрос можно решить только на федеральном уровне. Поэтому ключевым фактором, влияющим на чистоту в частном секторе, сегодня по-прежнему остается сознательность людей.

- Законодательство предоставляет гражданам право выбора: заключить договор на вывоз ТБО или вывозить его самостоятельно. Но во втором случае отследить, куда гражданин вывозит мусор, практически нереально. К сожалению, коренным образом изменить менталитет людей пока не удалось, - констатирует председатель комитета Думы Владивостока по городскому хозяйству, заместитель директора УК «Трудовое» Николай ГОЛОЯД. – Причины тому разные: работа с населением все еще ведется слабовато, а кроме того, мусоровывозящие компании не всегда ответственно относятся к своим обязанностям.

Проблема мусора в частном секторе не менее актуальна в Находке и прилегающих к ней населенных пунктах: около трети жителей городского округа проживает в частных домах. Так, регулярно то исчезает, то появляется свалка ТБО в Пади Широкой, что находится в районе села Екатериновка. Причина все та же – отсутствие у жителей частного сектора договоров на вывоз мусора, а главное - сознательности. Показательно, что когда в 2011 году здесь были установлены три площадки для складирования ТБО, договоры на вывоз мусора заключили не более 30 человек. В рамках проекта «Экологический патруль» неравнодушные находкинцы пытаются бороться со стихийными свалками, проводя еженедельные рейды, но, к сожалению, мусорящих в частном секторе по-прежнему больше, чем волонтеров, убирающих мусор.

Убеждение и наказание

Органы исполнительной власти на местах, решая проблему загрязнения частного сектора, используют как убеждение, так и наказание. Например, специалисты АТУ и управления охраны окружающей среды администрации Владивостока регулярно проводят рейды с целью напомнить жителям частного сектора об их обязанностях соблюдения законодательства, чистоты и порядка в городе. Жителям подробно рассказывают о необходимости заключения договоров на вывоз мусора, а также предлагают контакты всех мусоровывозящих компаний, оставляют письменные уведомления. В администрации отмечают, что работа понемногу дает результат: число тех, кто хотел бы заключить договор на вывоз мусора, значительно увеличилось, к тому же в частном секторе был ликвидирован ряд несанкционированных свалок.

Аналогичные рейды проводятся и в Уссурийске – с целью узнать, есть ли у людей договоры на вывоз мусора, а также «наказать рублем» нарушителей. Особенное внимание уделяется районам, где часто образуются стихийные свалки. При этом, если одни жители частного сектора устанавливают у себя личные контейнеры или самостоятельно вывозят бытовые отходы на городскую свалку, то другие на предупреждения о необходимости убрать мусор не реагируют. Хотя муниципальный тариф на вывоз мусора составляет около 50 рублей в месяц, доля тех, кто не хочет заключать договор на вывоз ТБО, по-прежнему достаточно высока – около 30%.

Тем не менее, во Владивостоке, несмотря на все предпринятые за последние годы усилия, стихийные свалки периодически вырастают в частном секторе и в районах, которые граничат с садоводческими и гаражными кооперативами. Там, где проблема мусора стоит особенно остро, мусор из частного сектора вывозят бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». По несколько раз в год ликвидируют свалки, образующиеся в районе Фанзавода, по улице Макарова, Нарвской, Маковского, Александровича, Воровского и других. Отметим, что городские коммунальные службы вынуждены убирать постоянно образующиеся свалки за бюджетные средства: только в 2016 году на полигон ТБО было вывезено более 8 тыс. кубометров строительного и бытового мусора, собранного со стихийных свалок.

Отчасти компенсировать данные затраты помогает работа административных комиссий. Кроме того, усиление – а главное, неотвратимость – наказания за сброс мусора косвенно могло бы способствовать снижению доли убыточных организаций в сфере ЖКХ, что является одной из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы».

Досье «Золотого Рога»: В 2014 году в Приморье была ужесточена ответственность за свалку мусора. В соответствии с новыми поправками в краевой закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае» штрафы за выброс мусора в неположенных местах выросли в несколько раз. Так, штраф за нарушение складирования и хранения бытовых отходов и мусора вне специально оборудованных мест, урн, контейнеров и бункеров-накопителей для граждан составит от 3 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 до 200 тыс. рублей. Решение об увеличении штрафов депутаты объяснили увеличением количества несанкционированных свалок. Добавим, что Приморский край является одним из регионов России, где установлен штраф за выброс мусора из автомобиля – в размере 3 тыс. рублей.

Нелегальные свалки наносят на карту

Пока власти приморских городов приучают жителей к чистоте штрафами, региональный штаб Общероссийского народного фронта в Приморском крае начал реализацию в регионе нового проекта «Генеральная уборка». Проект призван выявить места «несанкционированных» свалок коммунальных отходов и проследить за ликвидацией таких свалок – для этого создана всероссийская «Интерактивная карта свалок». Нанесенные на нее маркеры содержат информацию и фотографии несанкционированных мест сброса ТБО, а также список инстанций, в которые направлена информация о свалке. Пополнить карту может любой гражданин нашей страны.

«Обнаруженные свалки будут первоначально обозначаться на карте серым цветом, после проверки модератором – красным цветом. Желтый цвет знака-маркера будет означать, что по поводу данной свалки эксперты ОНФ уже направили обращение в правоохранительные органы и властям региона или муниципалитета, либо уже принято решение о ликвидации свалки. Ликвидированная либо рекультивированная свалка останется на карте в виде точки зеленого цвета», – отметил сопредседатель краевого штаба ОНФ Александр ФЕДОРОВ.

В настоящее время активисты Народного фронта в Приморье нанесли на интерактивную карту 11 свалок. Были выявлены незаконные свалки и карьеры по забору грунта в Партизанском муниципальном районе, ряд свалок твердых коммунальных отходов в черте Владивостока, а также серьезное бытовое загрязнение в Чугуевском районе. По всем указанным фактам эксперты ОНФ направили обращения в правоохранительные органы и Росприроднадзор, принимаются меры по ликвидации последствий данных нарушений.

Отметим, что наиболее крупные несанкционированные свалки в краевой столице, как правило, расположены на окраинах городской застройки, по соседству с недавно построенными или строящимися микрорайонами. При этом почти всегда на таких свалках встречается строительный мусор и автомобильные покрышки.

ТАРИФЫ

Сколько это стоит

На известном владивостокцам сайте Farpost стоимость услуг по разовому вывозу строительного и прочего мусора стартует от 700-1000 рублей, при этом гражданин может погрузить отходы как самостоятельно, так и с помощью бригады грузчиков.

Кроме того, услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от предприятий и населения собственным транспортом для последующей утилизации на мусоросжигательном заводе либо захоронения на полигоне оказывает МУПВ «Спецзавод №1».

Стоимость утилизации кубометра ТБО, согласно утвержденным тарифам, в 2017 году составляет чуть более 45 рублей для мусоросжигательного завода и чуть более 90 рублей при захоронении на полигоне ТБО. Но выходит, что большинству граждан удобнее выбросить мешки с мусором где попало, нежели отвезти его на утилизацию.

На фото: Несанкционированные свалки являются обязательным «украшением» частного сектора.

Александр САЛКОВ. Фото автора.